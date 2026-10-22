Kdy musíte v EET evidovat hotovost, platby kartou, faktury či QR platby a kdy nikoli?

Kontaktní platbou bude buď platba v provozovně anebo při osobním kontaktu se zákazníkem, přičemž postačí, když bude splněna jedna z těch podmínek. Přinášíme souhrn k nejčastějším způsobům plateb.
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U EET 2.0 se budou evidovat kontaktní platby
EET 2.0 odstartuje v lednu 2027 a podnikatelé by se tak měli již začít pomalu a jistě připravovat. Oproti první EET se však EET 2.0 v některých věcech liší. Jednou z hlavních změn je, které platby musí podnikatelé evidovat. Během první EET byly taxativně stanoveny typy plateb, které se evidovaly. Šlo o platby:
- a) v hotovosti,
- b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
- c) šekem,
- d) směnkou,
- e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).
Evidenci naopak nepodléhaly platby z účtu na účet, tedy ani QR platby. Po zásahu Ústavního soudu navíc z evidence vypadly i bezhotovostní převody peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (tedy platby kartou).
V rámci EET 2.0 však nebude záležet na konkrétním typu platby, ale na tom, zda půjde o platbu kontaktní. Pokud se bude jednat o kontaktní platbu, bude podléhat evidenci, pokud nepůjde o kontaktní platbu, do EET ji nebudete muset posílat.
Co bude kontaktní platbou?
Pro posouzení, zda jde o kontaktní platbu, budou rozhodující dva znaky:
- při úhradě dochází k osobní interakci,
- nebo je transakce uskutečněna v provozovně.
Stačí přitom splnit jeden z nich. „Osobním kontaktem s poplatníkem“ se pak rozumí kontakt s osobou poplatníka (jde-li o fyzickou osobu), ale též kontakt s jeho personálem, resp. osobami jednajícími jeho jménem a na jeho účet. Druhý parametr, tedy platba v provozovně, je stanoven z důvodu existence samoobslužných pokladen či dokonce samoobslužných provozoven, kde kritérium osobního kontaktu nemusí být naplněno.
K naplnění této podmínky je nutná příčinná souvislost mezi objednáním nebo přijetím zboží nebo služeb a platbou uskutečněnou v provozovně. Jak se píše v důvodové zprávě k zákonu o evidenci tržeb:
Pokud např. zákazník učiní objednávku přes e-shop pomocí svého mobilního telefonu a současně vydá příkaz k její úhradě, bude skutečnost, že se v té chvíli nachází v nějaké provozovně, relevantní pouze tehdy, pokud takto objednané zboží nebo službu v této provozovně v daném čase, kdy se v provozovně nachází, převezme či zkonzumuje. Objednává-li zboží nebo službu, které s danou provozovnou nesouvisí, nepůjde o kontaktní platbu.
Kontaktní platbou se pro účely tohoto zákona rozumí také platba, která je uskutečněna některým ze způsobů, které mají hmotnou podstatu, a není uskutečněna v provozovně či při kontaktu se zákazníkem. Toto pravidlo cílí na obcházení např. v podobě zasílání hotovosti v obálce či skrze prostředníka.
Které všechny platby se budou evidovat v EET 2:0? Nastavení je jiné než u první EET
Kdy bude nutné evidovat hotovost?
V zákoně je tak de facto stanoveno, že podmínka kontaktní platby je splněna vždy v případě hotovostní a kvazihotovostní platby (žetony, šeky a dalších platební prostředky hmotné povahy). Přesto platí jedna výjimka platby, a to platba, která je zprostředkována tak, aby poplatníkovi dorazila jako bezhotovostní. Jinými slovy, hotovost bude nutné evidovat vždy s výjimkou dobírky, kterou přijme zprostředkovatel v rámci poštovní služby a následně ji převede na účet podnikatele. Pozor ovšem na to, že pokud by dobírku na výdejně inkasoval od zákazníka samotný podnikatel, musí ji zaevidovat.
Kdy bude nutné evidovat platby kartou?
Pokud v rámci obchodu či restaurace přijímáte platby kartou, musíte je zaevidovat. Jestliže ale máte e-shop a zákazník v něm zaplatí kartou, není nutné tržbu evidovat (a to ani v případě, že zboží bude následně v provozovně vyzvednuto). Pokud by si zákazník v e-shopu jen zboží objednal a platil kartou až v provozovně při vyzvednutí zboží, tržba by naopak musela být zaevidována.
Kdy bude nutné evidovat QR platby (a obecně bezhotovostní převody)?
I u QR plateb bude hlavním faktorem skutečnost, kdy a kde k platbě došlo. Pokud například zákaznice u kadeřnice po dokončení služby zaplatí prostřednictvím QR kódu přímo v salonu, bude muset být tržba evidována. Stejný princip se může týkat také dalších podnikatelů, kteří QR platby přijímají osobně při prodeji zboží nebo poskytování služeb. Pokud například instalatér po práci u zákazníka vystaví QR kód a zákazník mu hned zaplatí, musí tržbu zaevidovat.
Jiná situace ale nastane, pokud zákazník platí na dálku, bez osobního kontaktu s podnikatelem a mimo jeho provozovnu. Pokud například kadeřnice pošle zákaznici QR kód prostřednictvím SMS zprávy nebo sociální sítě a zákaznice následně uhradí službu z domova, nepůjde o kontaktní platbu, na kterou by se vztahovala evidenční povinnost.
Kdy bude nutné evidovat faktury?
Také u faktur bude záležet na tom, jakým způsobem budou ve skutečnosti uhrazeny. Pokud tedy zákazník fakturu uhradí v hotovosti přímo prodávajícímu (například na pokladně nebo při osobním předání), půjde o evidovanou tržbu a podnikatel ji bude muset zaevidovat. Stejně tak nezáleží na tom, zda byla na faktuře původně uvedena úhrada převodem nebo v hotovosti – rozhodující bude skutečný způsob platby.
Pokud tak bude faktura uhrazena bez osobního kontaktu, například převodem z účtu na účet na dálku, evidenci nepodléhá, a to i v případě, kdy byla na faktuře uvedena úhrada v hotovosti.
Návrh necílí na situace, kdy je ze strany prodávajícího vystavena faktura, kterou má zákazník uhradit později, tj. platba v interakci s prodávajícím se nepředpokládá. Zákazníkovi je dán dostatečný časový interval na provedení bezhotovostní platby. Skutečnost, že k této platbě dojde ze strany zákazníka (a bez vědomí prodávajícího) ještě v prostorách provozovny (jakkoli by tato platba mohla být učiněna kdekoli jinde) by již nemělo být přičítáno k tíži prodávajícímu z pohledu povinnosti zaevidovat tuto tržbu. Platba v provozovně v takovém případě nepředstavuje cílený koncept pro realizaci dané transakce, ale náhodnou skutečnost jednostranně zvolenou zákazníkem, uzavřela důvodová zpráva k zákonu o evidenci tržeb.