Kdy je povinnost podat dodatečné přiznání u paušální daně?

Kdo může paušální daň využít?

Zákon o daních z příjmů stanoví, že daň poplatníka, který je v paušálním režimu na konci zdaňovacího období, je rovna paušální dani. To platí ale za předpokladu, že tento poplatník splní několik podmínek, zejména že má příjmy pouze z vymezených okruhů činností, není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty a není společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem v komanditní společnosti. Může se ale jednat o poplatníka, který je identifikovanou osobou.

Poplatník v režimu paušální daně může mít pouze:

příjmy ze samostatné činnosti, a to v maximální výši 1 000 000 Kč ,

příjmy od daně osvobozené,

příjmy, které nejsou předmětem daně,

příjmy, ze kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně,

příjmy z kapitálového majetku, nájmu nebo ostatní příjmy, a to v maximální výši 15 000 Kč.

Pokud je podnikatel v režimu paušální daně, pohlíží se na něj jako na poplatníka, který má příjmy ze samostatné činnosti, které jsou předmětem daně, a to i v případě, že by v daném zdaňovacím období žádné příjmy neměl.

Jaké platby zahrnuje paušální daň?

Pro rok 2022 je paušální daň stanovena na 5 994 Kč. Jedna souhrnná měsíční platba zahrnuje zálohu na odvod daně ve výši 100 Kč, minimální zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč a minimální sociální pojištění navýšené o 15 %, tedy 3 267 Kč. Všechny tyto platby jsou součástí paušální zálohy.

V důsledku každoročního zvyšování záloh na zdravotní a sociální pojištění dochází i k úpravě výše paušální daně. Poplatníci, kteří byli v režimu paušální daně již v roce 2021, museli změnit své trvalé příkazy, a to počínaje platbou v lednu 2022. Zálohy na paušální daň jsou totiž splatné do dvacátého dne v měsíci, na který je záloha placena. Lednová záloha byla tedy splatná do 20. ledna 2022.

Pozor na povinnost podání přiznání při změně režimu

Zákon o daních z příjmů ukládá poplatníkům v režimu paušální daně i další povinnosti. Jednou z povinností je provedení úprav rozdílu mezi příjmy a výdaji při přechodu na režim paušální daně.

V případě, že poplatník vstoupí do režimu paušální daně, upravuje základ daně za zdaňovací období, které předcházelo zdaňovacímu období, ve kterém došlo k této změně. Úprava základu daně se provádí skrze dodatečné přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

V případě, že poplatník vedl daňovou evidenci, upraví základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, a hodnotu dluhů, které by při jejich úhradě byly daňovým výdajem. To neplatí pro přijaté a zaplacené zálohy. Úprava základu daně se týká také nespotřebovaných zásob a zůstatků vytvořených rezerv. Pokud by podnikatel měl pořízený majetek formou finančního leasingu, zahrnula by se do základu daně pouze poměrná část připadající na sjednanou dobu za příslušné zdaňovací období.

V případě, že by do režimu paušální daně vstoupil poplatník, který v předchozím zdaňovacím období uplatňoval paušální výdaje, upraví základ daně pouze o hodnotu pohledávek, které by v případě jejich úhrady byly zdanitelným příjmem. Další úpravy základu daně se neprovádí.