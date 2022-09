Kdy musí být účetní závěrka ověřena auditorem?

Účetní jednotky sestavují tzv. účetní závěrku, která je tvořena účetními výkazy. V návaznosti na to, do jaké kategorie účetní jednotka spadá, se rozlišuje i to, jaké výkazy musí být v rámci účetní závěrky sestaveny. Účetní závěrka je pak tvořena rozvahou, výkazem zisků a ztráty, přílohou, případně přehledem o peněžních tocích (tzv. cash flow) a přehledem o změnách ve vlastním kapitálu.