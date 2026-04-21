Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?

Jana Knížková
Dnes
Starobní důchod je většinou od daně osvobozený. Existuje ale hranice, po jejímž překročení už se část důchodu daní a vzniká tak i povinnost podat daňové přiznání.

Většina seniorů daň z důchodu neřeší. Běžný starobní důchod totiž zdanění nepodléhá. Situace se ale mění ve chvíli, kdy jeho výše překročí zákonem stanovený limit.

Ten je navázaný na minimální mzdu a pro rok 2026 činí 36násobek minimální mzdy ročně. Pokud důchod přesáhne tuto hranici, musí se část příjmu zdanit.

Hranice pro rok 2026

Pro letošní rok odpovídá limit částce přibližně 67 200 korun měsíčně.

Pokud senior pobírá důchod vyšší, než je tato hranice, částka nad limitem podléhá dani z příjmů ve výši 15 %. Zároveň mu vzniká povinnost podat daňové přiznání.

Nejedná se však o běžnou situaci, týká se jen menší skupiny lidí s velmi vysokými důchody.

Kdy jste povinni váš důchod zdanit?

Kdy se důchod nedaní

Pokud roční součet důchodu zůstane pod stanoveným limitem, zůstává celý příjem osvobozený od daně.

To znamená, že naprostá většina seniorů:

  • daň z důchodu neplatí,
  • ani nemusí podávat daňové přiznání jen kvůli jeho pobírání.

Výjimka u jednorázových doplatků

Specifická situace nastává u doplatků důchodu, například při jeho zpětném přiznání.

Tyto jednorázové částky se do zdanění nezapočítávají a dani z příjmů nepodléhají. Senior se tak nemusí obávat, že by kvůli jednorázovému doplacení důchodu překročil limit a musel vše danit.

Změny v důchodech přinesou nové valorizace a příplatky za vyšší věk

Kde získat potvrzení

V některých případech může finanční úřad požadovat doložení výše pobíraného důchodu. Potvrzení o jeho výši nebo pobírání vydává příslušná správa sociálního zabezpečení. 

Finanční úřad zároveň může konkrétní situaci posoudit individuálně. Následně pak upřesní, zda má senior povinnost podat daňové přiznání.

Důležitý dokument pro seniory. Kdy budete potřebovat potvrzení o důchodu

O zdanění důchodů informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce. 

Příručka budoucího důchodce 2026

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

