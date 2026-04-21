Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?

Většina seniorů daň z důchodu neřeší. Běžný starobní důchod totiž zdanění nepodléhá. Situace se ale mění ve chvíli, kdy jeho výše překročí zákonem stanovený limit.
Ten je navázaný na minimální mzdu a pro rok 2026 činí 36násobek minimální mzdy ročně. Pokud důchod přesáhne tuto hranici, musí se část příjmu zdanit.
Hranice pro rok 2026
Pro letošní rok odpovídá limit částce přibližně 67 200 korun měsíčně.
Pokud senior pobírá důchod vyšší, než je tato hranice, částka nad limitem podléhá dani z příjmů ve výši 15 %. Zároveň mu vzniká povinnost podat daňové přiznání.
Nejedná se však o běžnou situaci, týká se jen menší skupiny lidí s velmi vysokými důchody.
Kdy se důchod nedaní
Pokud roční součet důchodu zůstane pod stanoveným limitem, zůstává celý příjem osvobozený od daně.
To znamená, že naprostá většina seniorů:
- daň z důchodu neplatí,
- ani nemusí podávat daňové přiznání jen kvůli jeho pobírání.
Výjimka u jednorázových doplatků
Specifická situace nastává u doplatků důchodu, například při jeho zpětném přiznání.
Tyto jednorázové částky se do zdanění nezapočítávají a dani z příjmů nepodléhají. Senior se tak nemusí obávat, že by kvůli jednorázovému doplacení důchodu překročil limit a musel vše danit.
Kde získat potvrzení
V některých případech může finanční úřad požadovat doložení výše pobíraného důchodu. Potvrzení o jeho výši nebo pobírání vydává příslušná správa sociálního zabezpečení.
Finanční úřad zároveň může konkrétní situaci posoudit individuálně. Následně pak upřesní, zda má senior povinnost podat daňové přiznání.
Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu
Všechny informace na jednom místě
O zdanění důchodů informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.