Kdy přesně se zobrazí aktuální valorizační oznámení důchodu?

Valorizační oznámení důchodu v online verzi je nový způsob, jak se k dokumentu dostat. Výhodou je, že je tento způsob bezplatný.
Aktuální valorizační oznámení důchodů je dostupné nejpozději v den splatnosti důchodu v lednu. Pokud se přihlásíte dříve, může se stát, že dokument ještě není nahrán.
ČSSZ doporučuje využít službu až v den splatnosti důchodu, protože v období valorizace se do systému postupně nahrávají téměř tři miliony dokumentů. Jejich zpracování probíhá postupně a ne všem uživatelům se oznámení zobrazí ve stejný den.
Co se zobrazí místo oznámení
Pokud zatím není možné oznámení vystavit, může se místo něj zobrazit informativní dopis. Ten slouží pouze jako dočasná informace. Jakmile bude valorizační oznámení připraveno, systém ho automaticky zpřístupní.
O připravení dokumentu je uživatel informován notifikací na e-mail, který zadal při aktivaci služby.
Co dělat, když už oznámení mělo být dostupné
Jestliže už uplynul den splatnosti vašeho důchodu a aktuální valorizační oznámení se stále nezobrazuje, doporučuje ČSSZ kontaktovat okresní správu sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště. Úřad ověří stav dokumentu a případně zajistí nápravu.
Praktické doporučení
Nejčastější příčinou chybějícího oznámení není technická chyba, ale příliš brzké přihlášení do služby. Pokud vyčkáte do dne splatnosti důchodu a případně ještě několik dní poté, ve většině případů se oznámení zobrazí automaticky bez nutnosti dalšího řešení.
