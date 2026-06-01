Končí důležitý termín pro majitele bytů a domů. Na zaplacení zbývají poslední hodiny

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývají už jen poslední hodiny. Termín letos připadl na pondělí 1. června a rozhodující není okamžik odeslání platby, ale chvíle, kdy peníze dorazí na účet finančního úřadu.

Miliony vlastníků bytů, domů, chat, garáží nebo pozemků dnes řeší každoroční povinnost vůči finančnímu úřadu. Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena nejpozději 1. června 2026. Kdo termín nestihne, může se vystavit riziku sankcí.

Dobrou zprávou je, že ani v případě, kdy vám nepřišla složenka, e-mail nebo zpráva do datové schránky, nemusíte panikařit. Existuje několik způsobů, jak si výši daně i platební údaje rychle zjistit.

Nejrychlejší cesta vede přes portál MOJE daně

Nejpohodlnější možností je přihlášení do Daňové informační schránky DIS+ na portálu MOJE daně. Přihlásit se lze například prostřednictvím bankovní identity, datové schránky nebo eObčanky.

Po přihlášení uvidíte nejen výši daně, ale také všechny potřebné platební údaje, termín splatnosti a QR kód, který umožňuje okamžitou úhradu přímo v mobilním bankovnictví.

Právě QR kód považuje finanční správa za jeden z nejjednodušších způsobů, jak daň rychle a bez chyb zaplatit.

Nepřišla vám složenka? Nejste sami

Finanční správa letos rozesílala platební údaje více než čtyřem milionům poplatníků. Někteří dostali informace do datové schránky, jiným přišla poštovní složenka a další využívají zasílání údajů e-mailem.

Pokud jste ale žádnou informaci neobdrželi, neznamená to, že daň platit nemusíte. V takovém případě finanční správa doporučuje obrátit se na příslušný finanční úřad nebo si údaje ověřit právě prostřednictvím portálu MOJE daně.

Daň vyšší než 5 tisíc korun lze rozdělit

U vyšších částek zákon umožňuje rozdělení platby do dvou splátek. Pokud daň nepřesáhne 5 000 korun, musí být uhrazena celá nejpozději dnes.

Jestliže je vyšší než 5 000 korun, lze první polovinu zaplatit do 1. června a druhou do 30. listopadu 2026. I v tomto případě ale platí, že peníze musí být k danému datu již připsány na účet finančního úřadu.

Výši daně lze zjistit i bez internetu

Lidé, kteří nevyužívají online služby, mohou výši své daně ověřit také na finančním úřadě. K dispozici bývá takzvaný hromadný předpisný seznam, který obsahuje údaje o vyměřené dani jednotlivých poplatníků.

Tato možnost může pomoci zejména seniorům nebo lidem, kteří nemají datovou schránku ani přístup do elektronických služeb státu.

Na poslední chvíli neotálejte

Pokud jste daň z nemovitých věcí ještě neuhradili, není vhodné čekat do večera. U bankovních převodů totiž nemusí být částka na účet finančního úřadu připsána okamžitě.

Nejrychlejší cestou je využití QR kódu v Daňové informační schránce nebo okamžité platby prostřednictvím internetového bankovnictví. Právě dnešek je totiž posledním dnem, kdy musí být daň za většinu nemovitostí zaplacena.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

