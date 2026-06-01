Končí důležitý termín pro majitele bytů a domů. Na zaplacení zbývají poslední hodiny

Miliony vlastníků bytů, domů, chat, garáží nebo pozemků dnes řeší každoroční povinnost vůči finančnímu úřadu. Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena nejpozději 1. června 2026. Kdo termín nestihne, může se vystavit riziku sankcí.
Dobrou zprávou je, že ani v případě, kdy vám nepřišla složenka, e-mail nebo zpráva do datové schránky, nemusíte panikařit. Existuje několik způsobů, jak si výši daně i platební údaje rychle zjistit.
Nejrychlejší cesta vede přes portál MOJE daně
Nejpohodlnější možností je přihlášení do Daňové informační schránky DIS+ na portálu MOJE daně. Přihlásit se lze například prostřednictvím bankovní identity, datové schránky nebo eObčanky.
Po přihlášení uvidíte nejen výši daně, ale také všechny potřebné platební údaje, termín splatnosti a QR kód, který umožňuje okamžitou úhradu přímo v mobilním bankovnictví.
Právě QR kód považuje finanční správa za jeden z nejjednodušších způsobů, jak daň rychle a bez chyb zaplatit.
Nepřišla vám složenka? Nejste sami
Finanční správa letos rozesílala platební údaje více než čtyřem milionům poplatníků. Někteří dostali informace do datové schránky, jiným přišla poštovní složenka a další využívají zasílání údajů e-mailem.
Pokud jste ale žádnou informaci neobdrželi, neznamená to, že daň platit nemusíte. V takovém případě finanční správa doporučuje obrátit se na příslušný finanční úřad nebo si údaje ověřit právě prostřednictvím portálu MOJE daně.
Daň vyšší než 5 tisíc korun lze rozdělit
U vyšších částek zákon umožňuje rozdělení platby do dvou splátek. Pokud daň nepřesáhne 5 000 korun, musí být uhrazena celá nejpozději dnes.
Jestliže je vyšší než 5 000 korun, lze první polovinu zaplatit do 1. června a druhou do 30. listopadu 2026. I v tomto případě ale platí, že peníze musí být k danému datu již připsány na účet finančního úřadu.
Výši daně lze zjistit i bez internetu
Lidé, kteří nevyužívají online služby, mohou výši své daně ověřit také na finančním úřadě. K dispozici bývá takzvaný hromadný předpisný seznam, který obsahuje údaje o vyměřené dani jednotlivých poplatníků.
Tato možnost může pomoci zejména seniorům nebo lidem, kteří nemají datovou schránku ani přístup do elektronických služeb státu.
Na poslední chvíli neotálejte
Pokud jste daň z nemovitých věcí ještě neuhradili, není vhodné čekat do večera. U bankovních převodů totiž nemusí být částka na účet finančního úřadu připsána okamžitě.
Nejrychlejší cestou je využití QR kódu v Daňové informační schránce nebo okamžité platby prostřednictvím internetového bankovnictví. Právě dnešek je totiž posledním dnem, kdy musí být daň za většinu nemovitostí zaplacena.