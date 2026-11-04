Když zákazník zaplatí za dveřmi: Podnikatelé na sítích řeší zmatky a výjimky v EET

Podnikatelé i živnostníci se pozastavují nad logikou výjimek i tím, že stát chce evidovat bezhotovostní převody.
Je to další prasopes v praxi, zaznívá z diskusí.
Co se dozvíte v článku
Daňové řízení není trestní, dokazovat musíte vy
V souvislosti s EET se na sociálních sítích v poslední době řeší nekontaktní platby. Podle daňového poradce Jiřího Klímy to začíná vypadat, že se u kontaktních plateb bude hodně podnikatelů upínat k jedné představě „Když zákazník nezaplatí přímo přede mnou, ale až o chvíli později převodem, tak je to přece nekontaktní platba.“ V delším příspěvku na svém profilu připomíná, že EET je daňový zákon, který slouží pro zjišťování údajů pro daňové řízení a kontrolním orgánem je finanční a celní úřad.
A daňové řízení není trestní řízení. Neplatí tady princip: „Finanční úřade, dokaž mi, že jsem udělal něco špatně. V daňovém řízení je to do značné míry obráceně. Daňový subjekt musí být schopen prokázat skutečnosti, které tvrdí, dodal.
Pokud přijdou peníze na účet, jsou přiznané a budou se danit. Jaký důvod by měl mít úřad zpochybňovat nekontaktnost. Na daních víc nevybere, jaký je důvod trvat na EET, píše v komentáři jedna uživatelka. Daňový poradce jí připomíná, že pokuta za nezaevidování tržby, kterou je povinnost evidovat, je do 500 tisíc korun.
O co vlastně ve skutečnosti jde, když platba bude provedena na účet, bude dohledatelná a žádná újma krácení daně tedy nevznikne? Trest bude tedy za co? Co vlastně budeme dokazovat? ptá se další uživatelka.
A přitom stačilo málo: platby bankou vynechat z EET, myslí si jiná uživatelka a další přidává:
Ono by stačilo prostě nezavádět EET. Bylo by to ještě jednodušší a nikde by netekly velký prachy za řešení takových výjimek.
Kdy musíte v EET evidovat hotovost, platby kartou, faktury či QR platby a kdy nikoli?
Platba za dveřmi bez EET, uvnitř s evidencí?
Také ve facebookové skupině určené pro kosmetičky, maskérky, pedikérky, stylistky a další se jedna uživatelka ptá kolegyní, jak to budou dělat s novým EET. A také jak to mají v plánu, když se nemusí evidovat do EET tehdy, když klientka zaplatí mimo salon. Řada podnikatelek se zde takzvaně připíná s tím, že je to zajímá a rádi by se dozvěděly, jak na to. Podle jedné uživatelky jde o buzeraci malých živnostníků, podle jiné o pakárnu a další sledování.
To je strašná blbost. Nechápu proč bych měla něco evidovat, když mi všichni platí na firemní účet, zmiňuje jedna z odpovídajících.
Je v tom bordel. Když někdo zaplatí bezhotovostně přede mnou, tak evidence je nutná, když zaplatí před dveřmi, evidovat se nemusí. Ale nikdo není schopný vysvětlit jak to bude s kontrolou kde kdo platbu pošle, podotýká jedna majitelka salonu.
Rozhoduje osobní setkání
Toto téma se řešilo také na profilu společnosti UOL Účetnictví, kde zakladatelka a majitelka společnosti Jana Janáčová v příspěvku shrnula, že
EET 2.0 neřeší, čím zákazník platí. Rozhoduje, jestli jste se se zákazníkem potkali a obchod proběhl na místě. Pod příspěvkem se objevila spousta komentářů.
Podle jedné z komentujících by mělo EET 2.0 platit jen pro hotovostní platby a QR platby by měly být mimo registraci EET stejně jako platby převodem.
Naše vláda zase ukázala prasopsa v praxi, doplnila. Také podle další je to šílenost.
Platba projde bankou není v hotovosti, tak proč na ni musí být ještě EET, to opravdu nechápu. Myslím že tím tahle vláda naštve spoustu lidí. Peníze jdou přes účet a přesto je s tím spojená další zbytečná administrativa a starost, dodala.
Lidé vzpomínají na zmatek s pivem
To je jako s pivem. Do kelímku, do skla, s sebou, alko-nealko…, akorát blázinec…, zní komentář jiné uživatelky.
Další uživatelka v komentářích označila EET jako další nepovedené něco, stejně jako JMHZ.
Super, tak na chudáky podnikatele, ať si to vychutnají, podotkla.
A když zákazníkovi vystavím fakturu u něj doma po dokončení montáže, a on hned zaplatí i když tam má splatnost několik dní a já jsem ještě nestihl odejít? ptá se jeden z podnikatelů.
Když jsem se zamyslela, tak o žádnou šedou ekonomiku nejde, jde o to, abychom lidem co nejvíce znesnadnili to podnikání, omezili aktivitu a vystrašili samými kontrolami. To tam taky je a pokuta není malá, shrnuje závěrem další komentující.