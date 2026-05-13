Klempířův návrh na zrušení koncesionářských poplatků je paskvil, upozorňují úřady

Na tristní podobu Klempířova návrhu upozornil v připomínkovém řízení Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, který varoval, že v předložené podobě je návrh s právem EU neslučitelný. Obdobně se vyjádřil i antimonopolní úřad.
Klempíř předložil návrh na zrušení koncesionářských poplatků
Ministerstvo kultury poslalo před měsícem do připomínkového řízení návrh zákona o médiích veřejné služby, který ruší koncesionářské poplatky a nahrazuje je přímým financováním ze státního rozpočtu. Nový systém má začít platit od roku 2027.
Český rozhlas a Česká televize budou financovány také z dalších zdrojů, a to zejména z příjmů z vlastní doplňkové činnosti, kupříkladu výnosem z reklamy a sponzoringu, z prodeje provozních služeb, dotací, grantů a z jiných veřejných rozpočtů, například prostředky z evropských fondů či od obcí či krajů na konkrétní projekty. Dále z daru, z dědictví, ale i – zdůrazňuji – z dobrovolných příspěvků fyzických osob a podnikajících fyzických nebo právnických osob bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, uvedl ministr kultury Oto Klempíř.
Návrh má významné nedostatky, varuje Odbor kompatibility
Již po předložení návrhu se objevila kritika, že návrh je legislativní paskvil, který byl spíchnutý horkou jehlou a vypadá, že ho psala AI. A cupování návrhu probíhá i v připomínkovém řízení. Ostře se proti němu například vymezil Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, který upozornil, že návrh vykazuje významné nedostatky jak po stránce legislativně technické, tak po stránce slučitelnosti s relevantními předpisy EU, které zcela opomíjí.
Opomíjí i jasné vyjádření k problematice veřejné podpory v právu EU a nenavrhuje ani příslušný postup v této oblasti. V této podobě je proto návrh s právem EU neslučitelný, resp. jeho slučitelnost nebyla ani rámcově předkladatelem prokázána, a nemohla proto ani být, vzhledem k výše uvedeným zásadním nedostatkům, odborem kompatibility zhodnocena, podotkl odbor.
Odbor dále uvedl, že navrhovaná úprava zakládá nový režim státní podpory, který nemůže být považován za pouhé pokračování dosavadního poplatkového systému a jehož slučitelnost s právem EU nelze bez dalšího dovodit ani podle čl. 106 odst. 2 SFEU ve spojení se Sdělením komise o veřejnoprávním vysílání, ani podle výjimek dle čl. 107 odst. 3 SFEU, a to tím spíše, že návrh zákona žádnou z těchto cest explicitně ani materiálně neřeší.
Z hlediska práva EU proto vyvstává potřeba nového posouzení slučitelnosti podpory. S ohledem na rozsah a povahu navrhovaného financování považujeme za nezbytné, aby byl nový režim financování před jeho zavedením podroben posouzení slučitelnosti z hlediska práva EU Evropskou komisí, tedy je třeba návrh notifikovat podle čl. 108 odst. 3 SFEU, doplnil Odbor.
Návrh nesplňuje ani tuzemská pravidla, doplnil antimonopolní úřad
Podobně kriticky se k návrhu postavil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), podle kterého je v důvodové zprávě nedostatečně zhodnocena slučitelnost navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Úřad dále varoval, že chybí zhodnocení, zda se jedná o existující veřejnou podporu (pokračující v původních parametrech), či o podporu novou, nebo podstatně změněnou existující podporu.
Učinit tento závěr je nezbytné s ohledem na procesní postup, neboť v případě nové podpory je nutné zákonný rámec oznámit před nabytím jeho účinnosti Evropské komisi (notifikace podle čl. 108 odst. 3 SFEU). Samotná důvodová zpráva na tuto otázku jednoznačně neodpovídá, neboť na některých místech uvádí, že se jedná o „nový model financování“, případně „o nové nastavení financování medií veřejné služby“ a dochází k tomu, že návrh zákona „nově definuje financování médií veřejné služby“, přičemž na jiných místech se uvádí, že se přebírá dosavadní úprava, vysvětlil ÚOHS s tím, že by ministerstvo mělo návrh zákona projednat s Evropskou komisí a Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž.
Jak závěrem upozornil antimonopolní úřad, návrh zákona v řadě ohledů neodpovídá ani požadavkům na obsah právních předpisů, které jsou vymezeny v Legislativních pravidlech vlády.