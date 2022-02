Klienti Banky CREDITAS si mohou odložit splátky hypoték o půl roku

Odložit splátky si mohou retailoví klienti Banky CREDITAS poškození současnou pandemií. Po dobu odložení se úvěr nebude úročit a klienti tak nezaplatí nic navíc.

Banka CREDITAS od počátku dávala najevo ochotu pomoci klientům zasaženým situací kolem koronaviru, ať už odkladem splátek nebo jinou formou. Dosud klientům umožňovala tříměsíční odložení splátek hypotečního úvěru a nyní tak tuto dobu prodlužuje. Chápeme, že lidé jsou mnohdy v obtížné situaci – ať už kvůli nemoci samotné nebo kvůli dopadu karanténních opatření. Chceme jim pomoci náročnou dobu překlenout, dodává ředitelka retailového bankovnictví Banky CREDITAS Věra Pavlišová.

Po dobu odložení nebude úvěr nijak úročen a odložení splátek nebude bráno jako důvod k zápisu do Bankovního registru klientských informací (BRKI) nebo do Centrálního registru úvěrů (CRÚ). Žádost se stručným odůvodněním odkladu splátek je možné vložit do zprávy bance v internetovém bankovnictví nebo odeslat emailem na adresu hypotecni@creditas.cz.

Možnost odkladu splácení o šest měsíců s tím, že po tuto dobu není úvěr úročen, se týká pouze retailových klientů, a to především těch s hypotékou, a spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostí, které se nabízely v minulosti. U ostatních typů úvěrů, jako jsou ty podnikatelské, budou podmínky odkladu splátek a výše úročení odpovídat podobě, kterou určí zákon.

