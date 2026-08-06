Kolega bere 50, vy jen 35 tisíc. Nová pravidla mají odkrýt rozdíly ve výplatách

Termín, do kterého měly členské státy EU převést nová pravidla do svých zákonů, uplynul 7. června 2026. Česko ho zatím nestihlo. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR už sice připravilo novelu, která má evropskou úpravu zavést do českého práva, její podoba ale vzbuzuje připomínky.
Na některé z nich upozorňuje také zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm. Podle něj je nerovné odměňování žen a mužů v Česku stále problémem. Jednou z jeho příčin může být i to, že lidé jednoduše nevědí, kolik za stejnou či srovnatelnou práci dostávají ostatní.
Stejná práce, jiná výplata. Jak to ale zjistit?
Představte si dva zaměstnance na podobné pozici, se srovnatelnou odpovědností a zkušenostmi. Jeden dostává výrazně vyšší mzdu než druhý. Pokud se ale zaměstnanci o odměňování ve firmě nemají jak dozvědět, rozdílu si nemusí vůbec všimnout.
Právě větší transparentnost mezd má být jedním z hlavních cílů nové evropské úpravy. Zaměstnanci by měli mít snazší přístup k informacím o odměňování a zároveň by měli být lépe chráněni před nerovným odměňováním.
Podle Schorma je to důležité právě proto, že lidé se dnes často ani nedozvědí, že za stejnou nebo srovnatelnou práci dostávají méně než jejich kolegové.
Kolik vám nabídnou? V inzerátu to možná stále nebude
Jedna z hlavních připomínek se týká pracovních inzerátů. Návrh české novely totiž nepočítá s povinností uvádět nabízenou mzdu nebo plat přímo v pracovním inzerátu. Uchazeč tak může strávit čas pročítáním nabídky, přípravou životopisu a pohovorem, aniž by předem věděl, jestli zaměstnavatel nabízí například 35, nebo 50 tisíc korun. Informaci o odměně by se mohl dozvědět až v pozdější fázi výběrového řízení.
Uvedení mzdy už v inzerátu by mohlo přinést větší otevřenost na trhu práce a zároveň pomoci předcházet rozdílům v odměňování žen a mužů. Uchazečům by navíc ušetřilo čas, protože by mohli nabídky jednodušeji porovnávat.
Pomoc by mohl nabídnout i ombudsman
Nová pravidla by měla změnit také postavení lidí, kteří mají podezření, že jsou za svou práci odměňováni hůře než jejich kolegové.
Po přijetí novely by měl zástupce ombudsmanky získat silnější pravomoci při pomoci lidem, kteří se mohli stát oběťmi nerovného odměňování. Zaměstnavatelé by s ním měli mít povinnost spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace a dokumenty.
Pro zaměstnance by to mohlo znamenat důležitou oporu v situaci, kdy mají podezření, že za stejnou práci dostávají méně než někdo jiný, ale sami jen obtížně získávají potřebné informace.
Česko už mělo mít jasno
Evropská pravidla měla být v českém právu zavedená nejpozději 7. června 2026. Tento termín už uplynul, potřebné změny ale stále nejsou schválené.
Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novely připravilo a připomínky k němu už vypořádalo. Zástupce ombudsmanky však u některých bodů nadále trvá na tom, že mezi jeho stanoviskem a návrhem ministerstva přetrvává rozpor.
Cílem by podle něj mělo být především to, aby nová pravidla nebyla jen formálním splněním evropské povinnosti, ale skutečně pomáhala odhalovat a odstraňovat situace, kdy lidé za stejnou práci dostávají rozdílnou odměnu.