Kolik e-mailů je tak akorát? Nejaktivnější e-shopy jich měsíčně posílají desítky

V tomto článku se dozvíte, kdy e-shopy posílají nejčastěji, proč se vyplatí testovat netradiční časy a jakou roli hraje předmět e-mailu.
Co se dozvíte v článku
Kolik sdělení odesílá aktivní e-shop za měsíc?
Ze získaných dat vyplývá, že nejaktivnější odesílatel doručí 49 obchodních sdělení v průměru každý měsíc. Téměř 80 % e-shopů však neposílá více než 10 hromadných rozesílek za jeden měsíc. Pro srovnání, v roce 2019, kdy jsme obdobnou studii prováděli poprvé, tak nejaktivnější odesílatel doručil 32 obchodních sdělení. V roce 2023 to bylo naopak až 59 obchodních sdělení za měsíc.
I přes tento trend v počtu odesílaných zpráv je důležité si uvědomit, že kvalita sdělení je mnohem podstatnější než kvantita. Přehlcení zákazníků množstvím e-mailů může vést k jejich ignorování nebo dokonce k odhlášení z odběru.
Frekvence rozesílek podle dne v týdnu
Z pohledu dnů v týdnu rozesílka marketingových e-mailů probíhá výrazněji ve všední dny než o víkendech. Víkendy jsou podstatně slabší – v sobotu bylo doručeno nejméně ze všech dnů a v neděli zhruba o třetinu méně než ve všední den. Tento trend odpovídá běžné marketingové praxi: firmy nejčastěji cílí na zákazníky v pracovní dny, kdy jsou více online, zatímco o víkendu rozesílku omezují nebo směřují jen speciální nabídky.
Frekvence rozesílek v průběhu dne
Během dne se ukazují dva hlavní vrcholy rozesílky: ranní a odpolední špička. První výrazný nárůst nastává po 6 hod. Ranní rozesílka (6–9 hod.) je populární, neboť mnoho firem míří do ranní schránky uživatelů. Druhá vlna nastává odpoledne kolem 15 hod. Tato druhá špička může souviset s odpoledními nabídkami „po práci“ nebo cílením na dobu, kdy lidé opět kontrolují e-mail. Po 18 hod. počet e-mailů rychle klesá a v nočních hodinách nejsou téměř žádné.
Kdy nejlépe odesílat newslettery?
Data ukazují, že nejvíce e-mailů chodí uprostřed týdne (út–čt) a v ranních hodinách. To jsou tedy nejoblíbenější časy pro rozesílku. Na jednu stranu tam bývá uživatel nejvíce bombardován (největší konkurenční šum), na druhou stranu tam mnoho marketérů sází na nejvyšší efektivitu.
Zvážit lze strategii odlišit se časováním: např. páteční odpoledne či nedělní podvečer mají menší objem pošty, a e-mail v tu dobu může vyčnívat. Vhodné je tak testovat ideální den i hodinu. Ranní rozesílka má výhodu „čerstvé“ schránky, zatímco odpolední může zasáhnout příjemce po práci. Také je důležité brát v potaz, že každé odvětví může mít jiné optimum.
Zajímá vás, jak e-shopy komunikují s nově registrovanými kontakty? A jak je to s ověřováním e-mailů podle zásad DMARC? Stáhněte si studii zdarma a dozvíte se praktické poznatky z analýzy 10 000 newsletterů od 613 českých e-shopů, které vám pomohou výrazně zvýšit efektivitu vašeho e-mail marketingu.
Předmět e-mailu je klíčový pro otevření zprávy
V rámci analýzy jsme se také zaměřili na to, co obsahují předměty e-mailů. Tedy jaká jsou nejčastěji používaná slova, tón komunikace a využití personalizace. V zásadě valná většina e-shopů zdůrazňuje slevy a akce, často velmi explicitně (% slevy, slova jako sleva, výprodej, zdarma). Originální přístup – např. personalizace jménem, vtipný či emocionální text – se v hromadných rozesílkách vyskytuje v menší míře.
Drtivá většina e-shopů volí v komunikaci formální vykání. Předměty jsou psány neutrálně či zdvořile. Tykání se objevuje výjimečně, převážně u značek mířících na mladší publikum nebo u sportovních značek. Formální tón tedy dominuje, což odpovídá obecnému pojetí zákaznické komunikace v ČR.
V této souvislosti je zajímavé, že se emoji objevují v 42 % předmětů e-mailů. Tím, že většina e-shopů volí spíše formální tón a vykání, použití emoji je zřejmě způsob, jak zaujmout pozornost v přeplněné schránce. Emoji mohou pomoci odlišit e-mail od ostatních a napovědět náladu či kontext sdělení. Pokud se to ale s jejich používáním přežene, může to poškodit reputaci značky a dokonce negativně ovlivnit doručitelnost.¨
Testujte a přizpůsobte se svým zákazníkům
Frekvence a načasování e-mailů hrají v doručitelnosti i efektivitě kampaní zásadní roli. Data ze studie ukazují, že většina firem se drží osvědčených časů, čímž ale riskují ztrátu pozornosti v silném konkurenčním prostředí. Ať už jde o frekvenci, den či samotný předmět, klíčové je testování a přizpůsobení komunikace specifickému publiku. Jedině tak e-shop zjistí, co opravdu funguje právě u jeho zákazníků.