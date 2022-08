Kolik peněz dáte za roaming? Porovnali jsme nabídku operátorů

Na co si u roamingu dát pozor?

Jak jsme již psali, T-Mobile zákazníkům před cestou do zahraničí doporučuje, aby zkontrolovali roaming pro jejich číslo, nezapomněli v nastavení svého mobilu zkontrolovat povolený datový roaming a nastavení služby Data roaming limit, zkontrolovali podobu roamingových služeb pro zvolenou destinaci (zda lze psát, volat a datovat jako doma nebo zda bude vhodnější zvolit cestovní balíček) a při volání do ČR nebo jakékoli jiné destinace uváděli potřebné předčíslí.

Jan Vavřík z tiskového oddělení O2 doporučuje mít nastaven telefon na automatickou volbu sítě, aby měl zákazník možnost využít všech sítí při cestování. V některých sítích záleží na nastavení zobrazení čísla volajícího. To v případě, když je nastavené na „skrýt“, může vést až k problémům s voláním, a tak je nejlepší to nechat na síti (Nastavení hovoru→ Doplňkové služby → Zobrazit ID volajícího na Výchozí síť). Ondřej Luštinec z tiskového oddělení Vodafone zase radí před cestou nastavit personální limit kvůli útratě, a to pomocí nástroje Roaming data limit. Ten dává smysl především v některých specifických zemích (Zóna 3, například Alžírsko nebo Mongolsko), kde jsou ceny zejména za mobilní data vyšší. Podle Jana Vavříka je také dobré si zkontrolovat v hraničních oblastech mezi zeměmi, zda jsem přihlášen v síti ve správné zóně, a to například u hranic mezi EU zeměmi a státy mimo EU.

Před odjezdem zkontrolujte i smlouvy

U firemních zákazníků platí výchozí nastavení služeb dané rámcovou smlouvou. Tu pak koncovým zákazníkům spravuje firmou delegovaný administrátor a nastavení roamingu a případná omezení ze strany firmy je tedy potřeba řešit s ním. U zákazníků s rámcovou smlouvou mohou totiž být v podmínkách smlouvy specifická ustanovení týkající se využívání roamingových služeb. Podnikatelé pak mají v podstatě stejnou nabídku jako rezidentní zákazníci.

V Evropské unii za služby stále nepřiplácíte

Pokud je zákazník na dovolené v Evropské unii a volá, případně používá další služby, zaplatí za ně podle svého tarifu. Jak dříve pro server Podnikatel.cz vysvětlovala Kateřina Mikesková, tisková mluvčí T-Mobile, kdo volá v ČR neomezeně, volá i v EU neomezeně, kdo má placené hovory, volá podle ceny volání do ostatních sítí a placené mezinárodní volání se týká výhradně volání z Česka na zahraniční číslo. To například v O2 stojí v případě Evropské unie 5,60 Kč za minutu.

Od 1. července 2022 navíc vstoupilo v platnost nové nařízení o roamingu přinášející vylepšení a také došlo k prodloužení platnosti právě této zásady „roaming za domácích podmínek“, a to až do roku 2032. Prodloužení platnosti těchto pravidel zachová konkurenceschopnost cen mezi operátory a umožní spotřebitelům využívat bezplatné roamingové služby dalších deset let, dodala Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk. Jak dále uvedla Evropská komise v tiskové zprávě, mezi další výhody patří, že občané EU během roamingu budou mít v zahraničí k dispozici stejně kvalitní mobilní služby jako doma, zlepší se přístup k tísňovému volání v celé unii a zmiňují se také jasné informace o službách, za něž mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Přehled cen za roamingové služby

U O2 mají tarif Svět Basic, který se dělí do zón EU, Zbytek Evropy (patří sem například Albánie, Černá Hora, Faerské ostrovy nebo Monako) a Ostatní, kam spadají jak všechny ostatní země, tak provoz na lodích a v letadlech.





Zóna Odchozí hovory (cena za minutu) Příchozí hovory (cena za minutu) SMS MMS EU dle tarifu dle tarifu dle tarifu dle tarifu Zbytek Evropy 42,35 Kč 24,20 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč Ostatní státy 66,55 Kč 54,45 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč

T-Mobile má tři roamingové zóny: Zóna 1 – Evropské země, Zóna 2 – Severní Amerika, východní Asie, ostrovy a kousíček Evropy a Zóna 3 – Afrika, Jižní Amerika, západní Asie. V Zónách 2 a 3 účtují odchozí i příchozí hovory po minutách.

Zóna Odchozí hovory (cena za minutu) Příchozí hovory (cena za minutu) SMS MMS Evropské země dle tarifu dle tarifu dle tarifu dle tarifu Severní Amerika, východní Asie, ostrovy a kousíček Evropy 35,00 Kč 18,00 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč Afrika, Jižní Amerika, západní Asie 69,00 Kč 49,00 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč

Podobně Vodafone nabízí tři zóny: Evropská unie, Evropské země mimo EU, Severní Amerika, východní Asie a Austrálie a Afrika, Jižní Amerika, západní Asie a Rusko. Klienti tohoto operátora mají automaticky aktivovaný základní tarif World Roaming a platí v rámci něj jen za služby, které využijí. Pokud někdo potřebuje krátkodobě využívat volání či data mimo EU, může si zakoupit roaming na den za 199 korun. Naopak na dlouhodobé připojení mimo EU doporučují využít tarif Připojení ze zahraničí.

Zóna Odchozí hovory (cena za minutu) Příchozí hovory (cena za minutu) SMS MMS Evropská unie dle tarifu dle tarifu (1 min, zdarma) dle tarifu dle tarifu Evropské země mimo EU, Severní Amerika, východní Asie a Austrálie 30,52 Kč 17,81 Kč 9,68 Kč 11,50 Kč Afrika, Jižní Amerika, západní Asie a Rusko 61,01 Kč 35,59 Kč 14,52 Kč 11,50 Kč

Srovnání roamingu mimo EU

Následující tabulka ukazuje ceny za roamingové služby v zóně dvě (mimo Evropskou unii) u jednotlivých operátorů. V rámci volání je nejvýhodnější Vodafone, naopak MMS vyjdou nejlevněji u O2.

Operátor Odchozí hovory (cena za minutu) Příchozí hovory (cena za minutu) SMS MMS O2 42,35 Kč 24,20 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč T-Mobile 35,00 Kč 18,00 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč Vodafone 30,52 Kč 17,81 Kč 9,68 Kč 11,50 Kč

V případě třetí zóny jsou ceny odchozích volání podobné a příchozí hovory jsou nejlevnější u Vodafone. Nejnižší ceny za SMS i MMS pak nabízí O2.