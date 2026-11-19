ePortál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) čeká ve čtvrtek 26. listopadu 2026 technická odstávka. Začne ve 14 hodin a potrvá do 16 hodin. Během této doby bude celý portál nedostupný a uživatelé prostřednictvím něj nevyřídí žádné záležitosti.
Odstávka může zkomplikovat vyřizování úředních povinností především lidem, kteří jsou zvyklí komunikovat s ČSSZ elektronicky. Portál totiž slouží jako online samoobsluha pro zaměstnance, důchodce, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i zaměstnavatele.
Co všechno lze přes ePortál ČSSZ vyřídit?
Portál nabízí desítky elektronických služeb a formulářů. Zaměstnanci a důchodci si jeho prostřednictvím mohou například zkontrolovat evidované doby důchodového pojištění, využít informativní důchodovou aplikaci nebo podat žádost o důchod online. Dostupné jsou také informace o průběhu vyřizování žádostí o dávky nemocenského pojištění.
Podnikatelé zde najdou například přehled zaplacených záloh na důchodové pojištění, informace o případných nedoplatcích nebo formuláře související s jejich samostatnou výdělečnou činností.
Své služby má na portálu také zaměstnavatelé. Mohou zde vyřizovat povinná elektronická podání, pracovat s údaji o zaměstnancích a využívat například služby spojené s dočasnou pracovní neschopností. Od dubna 2026 jsou zde dostupné také služby související s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
Datové schránky budou fungovat i během odstávky
Technické omezení se nebude týkat všech způsobů komunikace s ČSSZ. Elektronická podání prostřednictvím datových schránek (ISDS) a aplikace APEP bude správa přijímat i během odstávky.
Uživatelé ale musí počítat s tím, že jejich zpracování začne až po skončení technického omezení. Samotné odeslání dokumentů tedy bude možné, jejich vyřízení se však může zdržet.
Kdo potřebuje využít přímo některou z online služeb ePortálu, měl by si potřebné záležitosti vyřídit ještě před začátkem odstávky, případně počkat na obnovení provozu.