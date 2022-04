Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2021. Připravili jsme velký manuál

Už od loňska platí, že si poplatníci mohou prodloužit termín pro daňové přiznání elektronickým podáním. Kdo tak nestihne podat přiznání do dneška, může se pokutám vyhnout tím, že do 2. května podá přiznání elektronicky.

Kdo musí přiznání podat?

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Daňové přiznání musí za rok 2021 podat i některé OSVČ, které se přihlásily k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2021 a živnostníci tudíž musí za rok 2020 přiznání k dani z příjmů podat. Podle finanční správy to patří mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání.

Přiznání se týká i některých OSVČ s paušální daní. Podnikatel, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost za rok 2021 podat daňové přiznání, přičemž pro následující rok nadále zůstává v režimu paušální daně, pokud u něj nastala některá z následujících situací:

V průběhu roku se podnikatel nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.

Podnikatel vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3500 Kč za měsíc.

Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč za měsíc.

Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč za měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.

Podnikatel v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 15 000 Kč.

Podnikatel prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 15 000 Kč a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.).

Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15 000 Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti) a další ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů přesahující 15 tisíc Kč.

V případě, že u podnikatele dojde v průběhu roku k následujícím skutečnostem, vzniká mu rovněž povinnost podat daňové přiznání a zároveň podnikatel již není v režimu paušální daně ani pro následující daňová období. Pozor rovněž na to, že tuto skutečnost musíte oznámit správci daně do 15 dnů, odkdy nastala.

Výše příjmů podnikatele za daný rok překročila částku 1 000 000 Kč.

Podnikatel se stal dobrovolným nebo povinným plátcem DPH.

Podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti.

Podnikatel se stal komplementářem komanditní společnosti.

Podnikatel přestal být daňovým rezidentem České republiky.

Podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě než je Česká republika.

Vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.

Jak si lhůtu prodloužit

Lhůta pro podání přiznání v papírové podobě končí 1. dubna. U podání daňového přiznání ale platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Navíc je stanovena minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání na úrovni 1000 Kč. Pokud tak penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí. U pozdního doplacení existuje liberační lhůta 3 kalendářní dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Stejně jako u sankcí za pozdní podání přiznání se úrok nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

Zároveň od loňska platí novinka, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihne dnešní termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud podá do 2. května. Kdo by navíc nestihl ani květnový termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další měsíc do 1. července. Od loňského roku už totiž není nutné doručovat na finanční úřad plnou moc daňovému poradci před uplynutím tříměsíční lhůty. Stačí, když je dodána až s přiznáním.

Jak přiznání podat

Daňové přiznání lze podat elektronicky, v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Lze také využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.

Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.

Kdo má povinné elektronické přiznání

Pozor ovšem na to, že někteří podnikatelé si nemohou vybrat a musí podat přiznání elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (tedy typicky firmy nebo vybrané profese) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.

Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje:

daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví,

účetní závěrku,

přehledy pro správu sociálního zabezpečení

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje:

daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci,

přehledy pro správu sociálního zabezpečení

přehled pro zdravotní pojišťovny

Jak daň zaplatit

Také způsobů, jakým doplatit daň z příjmů, mají podnikatelé hned několik:

bankovní převod

zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)

platba poštovní poukázkou typu „A“, fyzické osoby mohou u daně z příjmů využít také bezplatnou daňovou složenku

hotově na pobočkách České národní banky

hotově na pokladně finančního úřadu

Kdo se rozhodne daň zaplatit skrze internetové bankovnictví či složenkou, musí kromě čísla účtu správně vyplnit i variabilní symbol. Tím je DIČ, pokud jej podnikatel má, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, nebo IČ. Ať už se podnikatel rozhodne daň zaplatit složenkou nebo skrze internetové bankovnictví, potřebuje znát čísla bankovních účtů finančních úřadů:

Bankovní účty pro daně z příjmů Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710 FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710 FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710 FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710 FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710 FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710 FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710 FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710 FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710 FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710 FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710 FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710 FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710 FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710 Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 – 713–77620021/0710

Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání za rok 2021 můžete dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

Základní sleva na poplatníka

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Sleva držitele průkazu ZTP/P

Sleva pro studenta

Sleva za umístění dítěte (roční sleva)

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Souhrn nezdanitelných částí základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:

bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),

úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,

pojistné na penzijní připojištění,

pojistné na soukromé životní pojištění,

členské odborové příspěvky,

příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Jak zdanit covidové podpory

Poplatníci často řeší, které z podpor se počítají do vlastního příjmu manžela nebo manželky. Finanční správa proto připravila základní shrnutí v přehledné tabulce: