Končí skoro všechny restrikce podnikatelů, zůstává jen omezení hromadných akcí

Podnikatelé už nemusí splňovat žádné limity lidí u stolu, počtu zákazníků v provozovně nebo třeba řešit dezinfekci. Zůstává zatím omezení hromadných akcí, ale i zde by mělo v dalších týdnech dojít k rozvolnění.

Končí skoro všechny restrikce podnikatelů

Nejvyšší správní soud minulou středu vyhlásil rozsudek, kterým zrušil s odloženou účinností části aktuálně platného mimořádného opatření, kterým byl stanoveny podmínky provozu maloobchodu, poskytování některých služeb a konání vymezených akcí.

Konkrétně šlo o ustanovení, která zákazníkům zakazovala vstoupit do provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin a využít krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, pokud nesplní podmínku tzv. bezinfekčnosti. Důvodem zrušení byla skutečnost, že stávající pandemický zákon neumožňuje výslovně omezovat stravovací zařízení.

Vláda na to zareagovala tím, že povinnost dokládat tzv. covid pas zrušila s dnešním dnem (10. únorem) u všech podnikatelů a služeb. Kromě toho došlo ke zrušení všech dosavadních omezení restaurací, kadeřnictví či obchodů. Restaurace už tak nemusí řešit počet lidí u stolu, obchody počet zákazníků na m2 a kadeřnice například dezinfekci. Zůstává prakticky pouze povinnost nosit v některých prostorech respirátor.

Jaká platila aktuálně omezení kromě covid pasů

Doposud přitom platilo, že obchodníci a poskytovatelé služeb musí zajistit, aby v provozovně nebylo více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy. V obchodech též musely být u často dotýkaných předmětů (hlavně kliky, zábradlí, nákupní vozíky) umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Restaurace zase musely zákazníky jsou usazovat tak, že byl mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu mohlo sedět nejvýše 6 osob.

Farmářské trhy měly za povinnost zajistit minimálně dvoumetrové odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy a také umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa. Kadeřnice, masérky a další rekondiční služby musely dodržovat, že mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), byla vzdálenost alespoň 2 metry.

Omezení hromadných akcí zatím zůstává

Omezené zatím zůstávají hromadné akce. Nicméně i zde by mělo brzy dojít k rozvolnění. 19. února by měl vzrůst limit pro počet účastníků hromadných akcích. Nově bude možné až 500 účastníků a pro sedící maximálně 5000 osob. Roli bude hrát i velikost prostor, nad 1000 lidí půjde využít polovinu zbývající kapacity. Aktuálně činí limit 1000 sedících a 100 na ostatních akcích. Týká se například kulturních či sportovních akcí. 19. února by mělo rovněž skončit plošné testování zaměstnanců, OSVČ a ve školách.

Mělo by zůstat jen testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách. Navíc se působnost mimořádného opatření zúží z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a ruší se možnost využít tzv. pracovní karanténu.