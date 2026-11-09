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Končíte v práci uprostřed měsíce? Na zdravotním pojištění vás může čekat překvapení

Jana Knížková
Dnes
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Žena s nechápavým či vymlouvavým výrazem s rozpřaženýma rukama
Autor: Depositphotos.com
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Odchod ze zaměstnání nemusí znamenat jen poslední výplatu a hledání nové práce. Mnoho lidí řeší také otázku, jak je to v takové situaci se zdravotním pojištěním. Musí si za zbývající dny měsíce něco doplácet?
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Skončení pracovního poměru uprostřed měsíce nemusí vždy znamenat povinnost doplácet zdravotní pojištění za zbývající dny. Rozhodující je, kdo pojistné hradí a jaká situace nastane v následujícím měsíci. Všeobecná zdravotní pojišťovna vysvětluje pravidla.

Když zaměstnání skončí uprostřed měsíce

Pokud pracovní poměr skončí například 15. listopadu, zdravotní pojištění za dobu trvání zaměstnání odvádí zaměstnavatel. Zaměstnanec přitom nemusí automaticky doplácet pojistné za druhou polovinu měsíce.

Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se minimální vyměřovací základ zaměstnance poměrně snižuje v případě, že zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období, tedy celý kalendářní měsíc.

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Pokud zaměstnanec v daném měsíci nenastoupí do dalšího zaměstnání, není za něj pojistné hrazeno státem ani není osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), nevzniká mu za tento měsíc automaticky povinnost platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Za neodpracovanou část měsíce se tedy zdravotní pojištění nedoplácí.

Kdy vzniká povinnost platit zdravotní pojištění jako OBZP?

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se pojištěnec zařazuje pouze tehdy, pokud za něj není nikdo plátcem zdravotního pojištění po celý kalendářní měsíc.

Jestliže tedy pracovní poměr skončí například 15. listopadu, za listopad se člověk nestává automaticky OBZP. Situace se však může změnit v prosinci, pokud nebude mít nové zaměstnání, nebude evidován na úřadu práce ani nebude patřit mezi státní pojištěnce. V takovém případě si musí zdravotní pojištění hradit sám.

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Co dělat po skončení pracovního poměru?

Po ukončení zaměstnání existuje několik možností, jak zajistit pokračování úhrady zdravotního pojištění.

Nástup do nového zaměstnání

Pokud zaměstnanec nastoupí do nového pracovního poměru, zdravotní pojištění za něj odvádí nový zaměstnavatel. Ten zároveň oznamuje zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance, a to nejpozději do osmi dnů ode dne nástupu do zaměstnání.

Evidence na úřadu práce

Další možností je registrace na úřadu práce. Po zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání se člověk stává státním pojištěncem a zdravotní pojištění za něj hradí stát po dobu evidence. Informaci o zařazení do evidence zpravidla předává zdravotní pojišťovně přímo úřad práce.

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Samostatná úhrada zdravotního pojištění

Pokud člověk v následujícím měsíci nenastoupí do zaměstnání, nebude evidován na úřadu práce, nebude patřit mezi státní pojištěnce a nebude podnikat jako OSVČ, stává se osobou bez zdanitelných příjmů. V takové situaci vzniká povinnost platit zdravotní pojištění samostatně.

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Myslete na znamovací povinnost

Pojištěnec má povinnost oznámit své zdravotní pojišťovně změny související s platbou pojistného do osmi dnů. Včasné oznámení změn je důležité zejména při ukončení zaměstnání, nástupu do nového pracovního poměru nebo změně kategorie plátce pojistného. Případné nesrovnalosti v evidenci zdravotního pojištění lze díky tomu vyřešit včas a předejít zbytečným komplikacím.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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