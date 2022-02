Okamžité platby probíhají 24 hodin denně, a to 7 dní v týdnu. Tedy také o víkendech a svátcích.

Okamžitou platbou se rozumí jednorázové tuzemské platební příkazy, trvalých příkazů se tak netýká. U okamžité platby je důležité, aby tento typ platby uměla odeslat banka odesílatele a zároveň ji uměla přijmout banka příjemce. Prostředníkem mezibankovních plateb je Česká národní banka. V současnosti okamžité platby podporují Česká spořitelna, Air Bank, Banka CREDITAS, PPF banka a Komerční banka. Okamžité platby v českých korunách nejsou povinným schématem v platebním styku, banka je nemusí poskytovat. Momentálně je to dobrovolné rozhodnutí banky, podotýká Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank.

Expresní versus okamžitá platba?

Rozdíl mezi okamžitými platbami, expresními platbami a standardními platbami je v rychlosti připsání platby a také ve lhůtách, do kdy je platbu potřeba v daný den realizovat. V České spořitelně to funguje tak, že u standardních plateb, když je platební příkaz zadán do 12 hodin, odesílá platbu do banky příjemce ještě ten den, případně následující. U expresní platby odešle platbu do banky příjemce tentýž den, když je expresní příkaz zadán do 14 hodin. U okamžité platby Česká spořitelna odešle platbu do banky příjemce v řádu několika vteřin v režimu 24/7, popisuje František Bouc z tiskového střediska České spořitelny.

Expresní platby banky odesílají jen ve všední den a navíc do stanovené doby. Jsou tak mnohem pomalejší a navíc za ně klienti zaplatí podle typu banky poplatek od několika desítek korun až po několik stokorun, doplňuje Jana Karasová, tisková mluvčí Air Bank. Jak podotýká Michal Teubner, Chief Executive Officer and Chairman of the Board z Komerční banky, výhodou expresních plateb zůstává především to, že je lze zasílat v režimu D+0 (ve stejný den) i do bank, které okamžité platby nepodporují.

Okamžité platby se tedy hodí tam, kde se dříve využívaly expresní platby. Například při zaplacení zájezdu na poslední chvíli nebo třeba vypůjčení hotovosti od kamaráda a okamžité vrácení, uvádí dále Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu z Banky CREDITAS. Hlavní výhodou okamžité platby je tedy její rychlost – peníze jsou na účet příjemce doručeny do několika vteřin, a to prakticky kdykoliv. Využití okamžitých plateb je zejména v nepracovních dnech, o víkendu nebo státním svátku, kdy jiným způsobem peníze mezi různými bankami nejde doručit. Například o loňských Vánocích bylo hned pět dnů po sobě nepracovních, protože na víkendové dny navazovaly tři státní svátky, vzpomíná Jana Karasová.

Dobrovolně poskytovanou službou je také placení pomocí Apple Pay Google Pay a dalšími technologiemi. Zjistěte, jak jsou na tom banky, v článku Je už placení mobilem nebo hodinkami samozřejmostí u všech bank?

Kde už fungují?

Klienti Air Bank mají všechny běžné příchozí a odchozí tuzemské platby zdarma. Odchozí okamžité platby mají pak zdarma ti, kteří využívají běžný účet s Velkým tarifem v ceně 100 korun za měsíc. Klienti, kteří využívají běžný účet s Malým tarifem, tedy bez poplatku, zaplatí za poslání okamžité platby symbolickou jednu korunu. Výše platby, která může být poslána jako okamžitá, je v Air Bank maximálně 400 tisíc korun.

Česká spořitelna byla první bankou na domácím trhu, která okamžité platby spustila. Poskytuje je za stejnou cenu jako standardní platby, tedy buď zcela zdarma (například se službou Moje zdravé finance, Erste Premier či Účet pro studenty), nebo za 7 Kč podle typu účtu klienta. Od října okamžité platby nabízí nejen z internetového a mobilního bankovnictví George, ale také skrze své bankomaty a transakční terminály (platbomaty). Limit pro jednu okamžitou platbu je v této instituci 100 000 Kč. Klient však může v jeden den zaslat více okamžitých plateb. Limit jsme nastavili především jako ochranu našich klientů, kteří k potvrzování plateb v internetovém a mobilním bankovnictví dosud využívají SMS zprávy a zatím nepřešli na dvoufaktorové potvrzování s aplikací George klíč, vysvětluje František Bouc. Od příštího roku plánuje Česká spořitelna limit pro okamžité platby navýšit pro ty uživatele internetového bankovnictví George, kteří k přihlášení využívají George klíč.

O ověřování plateb jsme psali v článku Klienti, klid. Banky jsou na změny v on-line platbách i ověřování připravené

V Komerční bance zaregistrovali zájem klientů o okamžité platby již před jejich spuštěním. Vzhledem k tomu, že je nabízíme od počátku října, nemáme v tuto chvíli přesnější statistiky k dispozici, dodává Michal Teubner. Tím, že okamžité platby poskytuje zatím málo bank, tak například v Air Bank tuto službu ani u vlastních klientů nepropagovali a čekají, až se k okamžitým platbám připojí více bank. Tak budou moct naši klienti tuto službu více využívat – budou mít více možností, kam okamžitou platbu poslat. Například za srpen bylo ze všech plateb, které mohly být poslány jako okamžité, posláno touto cestou 16 % plateb, upřesňuje Jana Karasová. V Bance CREDITAS také očekávají, že okamžitých plateb časem přibude. Momentálně je podle Lucie Brunclíkové podíl těch, kteří preferují okamžitou platbu okolo 5 %. V České spořitelně zatím odesílají v průměru 7000 okamžitých plateb v pracovní dny. Nejvíc plateb, až 12 000, odchází kolem 10. až 17. dne v měsíci. O víkendu odchází kolem tisíce okamžitých plateb, konkretizuje František Bouc.

Banky, kde fungují okamžité platby Banka Cena Limit Air Bank zdarma/ 1 Kč* 400 000 Kč Banka CREDITAS zdarma 400 000 Kč Česká spořitelna zdarma/ 7 Kč* 100 000 Kč Komerční banka cena tuzemských plateb 400 000 Kč PPF banka zdarma/ 5 Kč** 400 000 Kč

* viz výše

**v rámci banky zdarma, jinému poskytovateli 5 Kč

Co ostatní banky?

Všechny námi oslovené banky nám potvrdily, že na spuštění okamžitých plateb pracují a tento produkt vnímají jako pozitivní. Podle Jakuba Heřmánka, tiskového mluvčího Fio banky, jde o jeden z projektů, který má vyšší váhu. Našim klientům ale již okamžité platby v rámci Fio banky v Čechách i na Slovensku nabízíme již dlouhou dobu a do cizích bank doručíme platby do konce pracovního dne, pokud jsou zaslány před polednem. Z tohoto pohledu to tedy není úplně absolutní priorita, vysvětluje. Naopak jako prioritu vnímá okamžité platby Expobank a s jejich zavedením do budoucna jednoznačně počítá, což potvrdila tisková mluvčí banky Kateřina Petko.

V Raiffeisenbank spuštění okamžitých plateb vnímají jako další důležitý krok vedoucí ke zkvalitňování jejich služeb, jak serveru Podnikatel.cz potvrdila Petra Kopecká, External Communicaton Manager z této banky. MONETA Money Bank považuje zavedení instantních plateb jako jednu z priorit letošního roku. Samotný systém vnímají především jako přínos pro samotné klienty. V první vlně budou okamžité platby funkční v prostředí Smart Banky a internetového bankovnictví, v druhé vlně budou následovat bankomaty a kamenné pobočky, upřesňuje Zuzana Filipová, Head of Communication and CSR z MONETA Money Bank.

Okamžité platby plánují v Expo bank spustit příští rok. V současné době jsme zrychlili běžné platby, nově stačí poslat peníze do 12:00, aby byly připsány v ten samý den v jiné bance, dodává Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí z Equa bank. Například v ČSOB při zpracování transakcí kladou velký důraz na bezpečnost, proto se i v případě okamžitých plateb zaměřují na vystavení a pečlivé otestování robustního a maximálně bezpečného procesu. Zároveň nám velmi záleží na tom, aby byl produkt spolehlivý z pohledu klienta, což je možné zajistit až ve chvíli, kdy přistoupí ke schématu okamžitých plateb většina bank, doplňuje závěrem Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.