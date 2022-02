Konec covid pasů v restauracích? Novela pandemického zákona je umožní zas zavést

Vláda nicméně avizovala, že k 9. únoru povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o prodělané nemoci při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní, sportovní a další akce zcela zruší. Samotný pandemický zákon má být v platnosti do 30. listopadu 2022.

Soud zrušil podmínku ON u restaurací

Nejvyšší správní soud dnes ve středu vyhlásil rozsudek, kterým zrušil s odloženou účinností části aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, kterým jsou stanoveny podmínky provozu maloobchodu, poskytování některých služeb a konání vymezených akcí.

Konkrétně šlo o ustanovení, která zákazníkům zakazují vstoupit do provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin a využít krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, pokud nesplní podmínky, které odpůrce označuje jako tzv. bezinfekčnost. Jedná se o tzv. podmínku ON, tedy buď ukončené očkování nebo prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech (v určitých případech se lze prokázat i negativním PCR testem).

Důvodem zrušení byla skutečnost, že stávající pandemický zákon neumožňuje výslovně omezovat stravovací zařízení. Nejvyšší správní soud již v minulosti uvedl, že ministerstvo zdravotnictví nemá oporu pro omezování tohoto typu provozoven v tzv. pandemickém zákoně, nejde-li o technická opatření, jako je například používání dezinfekce či rozmístění míst k sezení. Jejich činnost by ministerstvo mohlo omezit jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nicméně to jen vůči osobám podezřelým z nákazy, komentoval předseda senátu Petr Mikeš.

Jak už ale soud v minulosti upřesnil, podezřelým z nákazy nemůže být bez dalšího každý. To by bylo přípustné jen tehdy, pokud by bylo možné považovat celou ČR za tzv. ohnisko nákazy, což však musí ministerstvo zdravotnictví tvrdit a prokázat.

Soud naopak nevyhověl části žaloby, ve které se navrhovatelka domáhala zrušení prokazování tzv. bezinfekčnosti obecně, tedy i pro ty služby a akce, které ministerstvo zdravotnictví regulovat podle pandemického zákona může, např. pokud jde o obchodní provozovny, obchodní centra, kadeřnictví nebo bazény. Ohledně této části však soud upozornil, že nejde o konečné posouzení této otázky. Soud se totiž zákonností mimořádných opatření může zabývat jen z důvodů v návrhu uváděných, které se navíc bezprostředně dotýkají navrhovatele. A to v daném případě splněno nebylo.

Soud dal vládě čas na reakci

NSS zrušil mimořádné opatření s odloženou účinností o 7 dní od jeho právní moci, a to podle jeho slov kvůli tomu, aby poskytl ministerstvu zdravotnictví s ohledem na aktuální masivní nárůst počtu nakažených způsobený variantou viru omikron přiměřený časový prostor na to, aby mohlo na závěry tohoto rozsudku reagovat. Soud zároveň v rozsudku nastínil, jaké může ministerstva zareagovat.

Ministerstvo zdravotnictví by za současného znění pandemického zákona obdobnou právní úpravu mohlo přijmout jen tehdy, pokud by byly naplněny podmínky zákona o ochraně veřejného zdraví. Muselo by tedy tvrdit a prokázat, že podezřelým z nákazy může být každý na území ČR. Další možností by bylo vyhlásit nouzový stav a v rámci něho opatření vyhlásit. Třetí alternativu tvoří přijetí nové právní úpravy pandemického zákona, která by omezení restaurací a spol. umožnila, a poslední pak nechat opatření zrušené.

Covid pasy skončí k 9. únoru

Vládní koalice se nakonec rozhodla pro kombinaci bodu 3 a 4, tedy po úpravu pandemického zákona a podmínku prokazovat se v restauraci podmínku ON už znova nezavádět. Jak navíc oznámila vláda, prokazování bezinfekčnosti se zruší i v dalších odvětvích. Vláda s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji pandemie covidu-19 zruší k 9. únoru povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o prodělané nemoci při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní, sportovní a další akce a na sněmovní schůzi, která začíná 14. února, navrhneme zrušení pandemické pohotovosti. Konkrétní datum jejího konce bude určen na základě vývoje pandemie v následujících dnech, doplnil premiér Petr Fiala.