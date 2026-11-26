V souvislosti s novou právní úpravou se objevuje ze strany podnikatelů otázka, zda bude nutné pro odvádění tohoto druhu záloh používat nový bankovní účet, nebo zda platby zůstanou na dosavadním účtu. Finanční správa ČR nyní tuto nejasnost vysvětlila. Zaměstnavatelé mohou i nadále využívat stávající účet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti s předčíslím 713.
Nový způsob zdanění, stejný účet
Jak uvádí Finanční správa ČR, dosavadní režim se týká příjmů vymezených v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Do konce roku 2026 se z nich vybírá daň srážkou podle zvláštní sazby daně. Od začátku roku 2027 však nastupuje nová právní úprava, podle které se z těchto příjmů bude odvádět záloha na daň z příjmů.
Právě tato změna vyvolala otázku, zda bude pro nový druh zálohy vytvořeno samostatné předčíslí účtu. Finanční správa potvrdila, že nikoli. Záloha vypočtená ze samostatného základu pro výpočet zálohy na daň podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů se bude odvádět na již používaný účet s předčíslím 713.
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Zaměstnavatelé nemusí měnit číslo účtu
Pro zaměstnavatele je důležité především to, že nová pravidla zdanění nepřinesou změnu v samotném účtu určeném pro platby. Nebude nutné zřizovat nový účet ani hledat jiné předčíslí pro tento typ záloh. Platby budou směřovat na dosavadní účet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Změna tedy spočívá ve způsobu, jakým se budou příslušné příjmy zdaňovat, nikoli v tom, kam zaměstnavatelé budou odvádět vypočtenou daň. Při přípravě na nový režim od ledna 2027 by proto měli věnovat pozornost především správnému výpočtu a zpracování záloh podle nové právní úpravy.