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Konec srážkové daně ze závislé činnosti se přibližuje

Dagmar Kučerová
Dnes
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Žena v kanceláři kontroluje termíny v kalendáři
Autor: Shutterstock
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Od roku 2027 nahradí srážkovou daň ze závislé činnosti zálohová daň, což změní zdanění některých zaměstnanců, ale především povinnosti zaměstnavatelů.
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Změna přichází postupně. První fáze zrušení srážkové daně ze závislé činnosti se týkala příjmů daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob. Namísto 15% srážkové daně se u nich nyní uplatňuje klasická zálohová daň (15 % a 23 %). Druhá, konečná fáze nastane od 1. ledna 2027. Přináší ji s odloženou účinností zákon č. 360/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, takzvaný doprovodný zákon k JMHZ.

Co se dozvíte v článku
  1. Zrušení srážkové daně u statutárů
  2. Srážková daň při neučiněném prohlášení k dani
  3. Končí i vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti
  4. Srážková daň umělců a artistů nerezidentů ČR

Současně se mění podmínky ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců a končí každoroční vyúčtování podávané zaměstnavatelem. Se žlutým vyúčtováním (srážková daň) to ale bude komplikovanější. 

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Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

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