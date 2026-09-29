Konec srážkové daně ze závislé činnosti se přibližuje

Změna přichází postupně. První fáze zrušení srážkové daně ze závislé činnosti se týkala příjmů daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob. Namísto 15% srážkové daně se u nich nyní uplatňuje klasická zálohová daň (15 % a 23 %). Druhá, konečná fáze nastane od 1. ledna 2027. Přináší ji s odloženou účinností zákon č. 360/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, takzvaný doprovodný zákon k JMHZ.
Co se dozvíte v článku
Současně se mění podmínky ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců a končí každoroční vyúčtování podávané zaměstnavatelem. Se žlutým vyúčtováním (srážková daň) to ale bude komplikovanější.
Zrušení srážkové daně u statutárů
Novinkou roku 2026 bylo zrušení institutu tzv. srážkové daně vybírané zvláštní sazbou u příjmů ze závislé činnosti u fyzických osob daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob (šlo pouze o statutáry nerezidenty České republiky). Původní úprava § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 byla nahrazena bodem 15 zákona o daních z příjmů. Pokud je členem orgánu jiná právnická osoba (nikoliv fyzická osoba), režim srážkové daně zůstal zachován.
Šlo o jeden ze tří samostatných základů daně pro zdanění srážkovou daní, který byl zrušen ve výše zmíněné první fázi plánovaných změn. Druhá fáze přichází s odloženou účinností od roku 2027. Ruší se zdanění srážkovou daní podle § 6 odst. 4 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů (při neučiněném prohlášení k dani do zákonem stanovených limitů výše příjmu) a srážková daň umělců, sportovců, spoluúčinkujících nerezidentů České republiky, kteří zde vykonávají závislou činnost.
Srážková daň při neučiněném prohlášení k dani
Zvláštní sazba daně, tzv. srážková daň se pro závislou činnost od příštího roku ruší. Bude se vybírat pouze zálohová daň, ale za podobných podmínek jako v roce 2026 srážková daň.
Nové znění § 6 odst. 4 zákona č. 585/1992 Sb., o daních z příjmů: Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti sazbou zálohy podle § 38h, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 38h odst. 10 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1
- a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nedosáhne za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění, nebo
- b) v úhrnné výši nedosahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.
Namísto srážkové daně se tedy bude odvádět konečná daňová záloha. Pokud poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo který není daňovým rezidentem České republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, zahrne veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly vyplaceny, započte se záloha sražená z těchto příjmů na jeho daň (nově upraveno podle § 38h odst. 10 zákona o daních z příjmů).
Znamená to, že pokud poplatník nepožádá o roční zúčtování svého zaměstnavatele, bude sraženými zálohami jeho daňová povinnost splněna, nemá-li povinnost podat daňové přiznání podle § 38g zákona o daních z příjmů. Může ale nadále u posledního plátce (zaměstnavatele) učinit dodatečně prohlášení k dani a požádat o roční zúčtování, eventuálně zahrnout všechny své příjmy zdaněné konečnou zálohou do daňového přiznání.
Končí i vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti
Zaměstnavatelé již nebudou za rok 2027 podávat vyúčtování daně (růžový formulář vyúčtování), protože se bude měsíčně podávat Hlášení k záloze v rámci jednotného měsíčního hlášení. Ovšem u srážkové daně to bude komplikovanější, srážková daň týkající se např. odměny z dohody o provedení práce za měsíc prosinec 2026, se standardně uvádí ve vyúčtování podle měsíce, kdy je daň sražena, nikoli odměna zúčtována. Jak v takovém případě zaměstnavatel tuto srážkovou daň vyúčtuje?
Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Gabriela Krušinová za Ministerstvo financí ČR, u dohody o provedení práce (DPP) za prosinec 2026, jejíž výplata proběhne až v lednu 2027, se daňový režim ještě řídí pravidly platnými pro rok 2026. Tedy z příjmů, plynoucích na základě DPP za kalendářní měsíc prosinec 2026 a nedosahují stanovený limit v § 6 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů ve znění účinném pro rok 2026, bude ještě vybrána daň srážkou podle zvláštní sazby daně.
Tato srážková daň bude uvedena do Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2027, a to v části I. v měsíci lednu 2027 (ve sloupcích mělo být sraženo a bylo sraženo).
V případě, že hodnota těchto sloupců se nebude rovnat (provedeny opravy podle § 38d ZDP), je nedílnou součástí tohoto tiskopisu Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, uvedla Gabriela Krušinová a zdůraznila, že s účinností od roku 2027 nedochází ke zrušení srážkové daně jako takové, ale pouze ke zrušení její aplikace na příjmy ze závislé činnosti. Ve Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob budou příjmy ze závislé činnosti, z nichž se sráží daň podle zvláštní sazby daně (žlutý formulář vyúčtování) uvedeny naposledy v měsíci lednu 2027.
Srážková daň umělců a artistů nerezidentů ČR
Od roku 2027 se rovněž upravuje ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o daních z příjmů, kdyse příjmy umělců a sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob nerezidentů ČR plynoucích na základě pracovněprávního vztahu v ČR (závislá činnost) u plátce daně – vyjímají z režimu srážkové daně. Bude pro ně platit standardní režim, tj. zdaní se podle toho, zda učinili nebo neučinili prohlášení k dani. Opět platí, že u ostatních příjmů těchto osob (umělců, sportovců atd.) nerezidentů ČR mimo závislou činnost režim srážkové daně zůstává.
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