Konec trápení psů a koček: Petra šije pro marody pohodlné látkové límce na míru

Petra Žaludová pro svého pejska vytvořila první látkový model límce a postupně se z tohoto řešení zrodila celá filozofie značky VymazlenejCZ. Dnes její praktické a omyvatelné límce usnadňují rekonvalescenci psům i kočkám po celé republice.
Co se dozvíte v článku
- Límec jako polštářek
- Výseč jako klíč k pohodlí
- Kočárkovina místo plastu
- Míry, povaha i výběr materiálů na míru marodovi
- Když čísla nesedí
- Přišly i netradiční poptávky
- Největší um je spočítat míry, skládání je už rutina
- Nejlepší reklama? Osobní doporučení
- Tip na další příběh
Límec jako polštářek
Petra Žaludová na úvod s úsměvem popisuje, jak si sama zkusila dát na hlavu plastový límec a odíralo jí to krk, zapařovala se jí hlava a navíc vše bylo několikanásobně hlasitější. Šlo o absolutní nekomfort už jen kvůli uzavřenosti. I proto jsou jejich límce podstatně otevřenější, měkké a také omyvatelné. Když například pes slintá, stačí vzít hadřík, otřít a je to v pořádku. Velkou výhodou je, že se v límci zvíře napije a nažere a může v něm i spát.
Spát v plastovém límci si vůbec nedovedu představit. Náš límec je oproti tomu takový polštářek, směje se.
První límec Petra ušila na svého pejska, který měl kožní problémy. Tehdy nic podobného na trhu nebylo, k dispozici byly jen plastové nebo nafukovací límce.
Tenkrát jsem vzala kulatý podsedák na židli a použila ho, protože můj pes musel mít límec pořád. Viděla jsem na něm, jak je velký, jak se mu v něm chodí a podle toho ho ladila. Byl to límec bez zapínání, uzavřený kruh s nápletem na krku bez obojku, popisuje s tím, že dnes už by si límec bez obojku vůbec netroufla vyrobit. Kromě toho Petra testovala límce také u známých z okolí, co měli pejsky s nějakým problémem. Dostávala od nich zpětnou vazbu a podle toho dále ladila.
Dlouho se nic nedělo a až potom přišel nápad mít svůj e-shop a vyrábět límce pro ostatní, aby pejsci měli větší pohodlí, doplnila.
Výseč jako klíč k pohodlí
Původní límec byl uzavřený kruh, ale ve VymazlenejCZ postupem času zjistili, že takový tvar je vhodný jenom pro psy se souměrným tělem. Přitom je hodně psů, jako jsou stafordi nebo angličtí buldoci, kteří mají hodně silný krk a krátké nohy a takový límec pro ně nefunguje. Někteří psi měli také problém, že do límců naráželi nohama. Poslední dva roky proto vyrábějí límce z výsečí, které pejskům nepřekáží.
Jak Petra vysvětluje, tvar plastového límce má svůj důvod, jeho tvar není pro nic za nic, takže museli zvolit zlatý střed. Je trochu do kornoutu, ale ne moc a má suché zipy, díky kterým se límec dá variabilně uzavřít.
Například po operaci chodí psi shrbeně, takže je více uzavřete a oni se zvednou od země. Když je jim dobře a chodí vzpřímeně, tak jim ho zase povolíte, dodává. Obojek na krku je také nastavitelný a musí se nastavit tak, aby se z něj zvíře nevyvlékalo.
U kruhů se Petra také obávala, že mohou selhat, a výseč má podle ní opravdu opodstatnění.
Pes může dostat větší límec, což znamená větší bariéru, díky které se nedostane na ránu, ale přesto si na něj nešlape a nevadí mu, shrnuje.
Kočárkovina místo plastu
Límce jsou látkové, vyráběné z omyvatelné kočárkoviny. Dají se tedy snadno očistit mokrým hadříkem. Když pes potřebuje límec dlouhodobě, je hodně načichlý nebo špinavý, je možné jej ručně vyprat. Při takovém namočení, očištění, vymáchání a vykapání se mu nic nestane. Co se týče výdrže límce, Petra vždy zákazníkům říká, že jej nekupují na jednu událost, jako je například kastrace nebo operace, ale na celý život psa. Výjimkou je, když má pes například atopické ekzémy, které se nedaří vyřešit a musí ho mít dlouhodobě. V tom případě jej nosí denně a časem je potřeba objednat nový límec.
Límec je tvořen molitanem a je potažený kočárkovinou. V otvoru na krk je náplet s poutky, ve kterých je protažený nastavitelný obojek. Ten majitel psa nastaví tak, aby se pes nemohl vyvléknout, a dále límec zajistí suchými zipy. S límcem zákazníci dostávají i návod a také krátké video, kde vidí, jak límec nasadit.
Míry, povaha i výběr materiálů na míru marodovi
Límce jsou šité na míru, tedy vždy pro konkrétního maroda. Před výrobou potřebují ve VymazlenejCZ vědět především obvod krku a výšku v kohoutku, protože od toho se odvíjí velikost límce. Dále je ve formuláři nutné zaškrtnout, jestli je pes divoch nebo kliďas. Podle povahy se totiž určuje síla materiálu. Například pro malé pejsky se používá slabší molitan, pro velké silnější, ztvrzený.
Ale pak máte takovou střední velikost. Starší pejsek, který polehává, nepotřebuje tlustý molitan. Oproti tomu třeba stafford je plně akční, není po operaci a nic ho nebolí, tak potřebuje silnější molitan i povrchovou látku, popisuje Petra.
Všechny používané látky jsou stejně silné, kromě maskáče. V ostatních designech nesehnali silnější látku.
Jde o bezpečnost, tam už jde vzor stranou. Tam vždycky přemluvím majitele na vzor maskáč, který je i pogumovaný a hodně pevný, doplňuje. Ve formuláři se také uvádí, jaké má pes problémy, ale límce jsou vyráběny tak, aby byly vhodné na všechny druhy zranění. Tedy, aby posloužily, když se náhodou něco stane.
Když čísla nesedí
Kdyby i se zadanými parametry límec neseděl, je podle Petry jasné, že majitel domácího mazlíčka špatně měřil. Mohl se splést o pár centimetrů nebo si otočit metr a podobně.
Člověk nad tím musí i přemýšlet. Když vám přijde objednávka, že čivava má obvod krku 40 centimetrů, tak víte, že to není možné. Jak vidím pochybné míry, tak lidem volám a často jsme zachránili, že límec seděl, dodává s úsměvem a s tím, že pak je důležité vše dobře spočítat.
Existují také plemena, pro které límce nejsou úplně vhodné. Patří mezi ně například jezevčíci. Petra vysvětluje, že princip límce spočívá v tom, že když si na něj pejsek položí hlavu, musí ho mít delší než čumák, ale nesmí si na něj šlapat.
Na jezevčíka už jsme dělali límec, ale je tam potřeba posoudit, co mu je a kde co má. Když má něco na hrudníčku nebo za krkem, tak to jde, ale na ocásku, tam určitě ne, upřesňuje Petra.
Co se týká hlavy, tak tam se zvíře nepoškrabe packou. Může hlavu otírat o okolní předměty.
V tom případě vždy volám majiteli, řeknu mu, jak to je, a ptám se, jestli bude pejsek sám doma. Když řekne, že bude sám doma, tak límec nedoporučím. Protože je třeba vysledovat, co pejsek dělá. Jenom majitel ho zná nejlíp, dodává. Podle zpětné vazby to psi nedělají, ale kočky jsou pověstné tím, že otírají hlavu úplně všude. Je to tedy individuální.
Někdy s majiteli v rámci domlouvání máme i několik rozhovorů, než se límec vytvoří, pokud se vůbec vytvoří. Nedělám nic za každou cenu a umím říct i ne, když to potom není bezpečné, potvrzuje Petra.
Přišly i netradiční poptávky
Pokud jde o netradiční poptávky, Petra vzpomíná na autistického psa. Jeho majitelka z límce měla velký strach, protože její pes podobně jako člověk měl své rituály a nic nesmělo být jinak.
Bála se, jestli ten límec snese. Dopadlo to dobře a měla jsem radost, přiznává Petra a dále zmiňuje psa vozíčkáře.
Nutila jsem svého pejska sedat a předstírat vozíčkáře, abych viděla, kde má těžiště. Ale povedlo se to, seděl dobře, přidává se smíchem.
Jednou je oslovil dokonce klub papoušků.
Moc si neumím představit takový límec na papouška, přiznává dále s úsměvem. Lidé doma chovají především psy a kočky, dále třeba morčata. Ale takoví hlodavci mají hlavu splynutou s tělem a límec by také nebyl možný.
Vlastně ani nevím, jak to veterináři řeší u takových zvířátek. Ale to my dělat nebudeme, protože bychom si tam nebyli v ničem jistí, doplňuje Petra.
Největší um je spočítat míry, skládání je už rutina
Límce jsou dostupné v pěti designech. Petra uvádí, že ze začátku zkoušeli různé designy, ale vždy zvítězily psí tlapky. Ty si vzala většina lidí. Zaměřili se na to, že každý člověk je jiný, někdo je konzervativnější a někdo má rád hodně barevné látky.
Když chce někdo něco decentnějšího, většinou jsou to ty černobílé tlapky. Ale v poslední době se nejvíce dělají barevné. Muži chtějí maskáč. To je jediný design, kde nejsou tlapky. A je to ten hodně silný materiál pro rošťáky a divochy, vyjmenovává Petra.
Výroba límců probíhá tak, že vždy jednou za týden dělají ve VymazlenejCZ takzvanou přípravu, kdy našijí obojky a poutka a potom se límce kompletují. Vezmou se jednotlivé komponenty, molitany jsou už nařezané a doupraví se společně s horním kabátkem, jak mu říkají, a vše se zkompletuje. Podle Petry je nejdůležitější límec dobře vypočítat, zkompletovat už je rutina. Ale na počátku je hlavní, aby měl límec správnou velikost, která bude tomu zvířeti sedět.
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VymazlenejCZ spolupracuje také s veterináři. Má pro ně sadu sedmi límců, které mají několik průměrů lišících se o pět až deset centimetrech. Jsou určeny na vyzkoušení, nešlo by je prodávat klasicky přes e-shop, protože je třeba vzít v úvahu, jak má zvíře silný krk nebo dlouhý čumák. A je opravdu důležité zvířeti límec zkusit.
Zjistila jsem, že veteriny objednávají nejvíc velké límce. U malých zvířat to zřejmě umí vyřešit jinak, ale u velkých psů je to problém. Třeba si hned první den plastový límec rozmlátí nebo jím odřou nábytek, podotýká Petra. V některých veterinárních ordinacích má VymazlenejCZ letáčky, s některými spolupracují dlouhodobě.
Veterináři límce z těchto sad prodávají, protože půjčení nepřipadá v úvahu z hygienických důvodů. Kdyby měl pes například nějaký infekční problém, límec by se musel vyprat a vydezinfikovat, což není vzhledem k jeho materiálům úplně vhodné.
Podle Petry to dnes bez sociálních sítí nejde. Mají tedy Instagram a Facebook, kde dělají příspěvky, reely i příběhy, aby se jejich značka více dostala mezi lidi. Petře však nejvíce zákazníků telefonuje nebo píše do poznámky, že je doporučila kamarádka. Takoví jsou podle ní úplně nejlepší.
Teď jsem zvolila takovou cestu, že k objednávkám, co posíláme, dám i letáček pro veterináře. A vždycky zákazníky požádám, aby o nás řekli i veterináři, že je tam možnost, aby je nabízel, prozradila Petra závěrem.
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