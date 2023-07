Konsolidační balíček má změnit i DPH. Znáte základní pojmy z oblasti této daně?

DPH se platí při nákupu většiny zboží a služeb a tuto daň podle zákona o DPH odvádí dodavatelé a registrovaní plátci DPH, kteří ji započítávají do ceny pro své odběratele či spotřebitele.

Jaké jsou sazby DPH?

Podle § 47 zákona o DPH existují v současnosti tři sazby DPH:

základní – 21 %

první snížená – 15 %

druhá snížená – 10 %

Jaké zboží a služby spadají do jednotlivých sazeb, určují přílohy zákona o DPH.

Jak se vypočítává DPH?

Výpočet DPH vychází ze sazeb daně a základu daně. Základem daně je cena za zdanitelné plnění, které neobsahuje daň. Je to částka, která slouží pro výpočet daně v závislosti na příslušné sazbě. Jde tedy o prodejní cenu výrobků nebo služeb bez daně. Při poskytnutí slevy z ceny je hodnota zboží nižší, proto se snižuje i základ daně.

Jak se má DPH změnit?

Součástí takzvaného ozdravného balíčku, který v červnu schválila vláda, jsou také změny týkající se DPH. Jak jsme již psali, vláda počítá s redukcí počtu sazeb DPH pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %. Zatímco u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb dojde ke snížení sazby na 12 %, u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací, palivového dřeva a novin se sazba zvýší na 21 %. Sazba DPH se zvýší například i na léky, které jsou aktuálně v 10% sazbě. Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Výjimka by měla platit pro knihy, které budou od DPH osvobozeny.

Kdo je plátcem DPH?

Plátcem DPH se lze stát dobrovolně nebo povinně. A to překročením stanoveného obratu nebo například zakoupením zboží určité hodnoty. Další možností je přijetí i poskytnutí služby do jiného členského státu.

Povinně se plátcem DPH stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost:

překročením obratu 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců,

členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH,

nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku,

pokračováním v činnosti po zemřelém plátci,

další méně časté příklady jsou uvedeny v zákoně o DPH.

Při splnění určitých podmínek se podnikatel nemusí stát plátcem, nýbrž jen identifikovanou osobou. Podmínky upravuje § 6h zákona o DPH.

Rozdíl mezi plátcem a neplátcem daně nespočívá jen v možnosti nároku nebo naopak povinnosti daň odvést. Plátce DPH musí vést evidenci k DPH, a to v takovém členění, aby byl schopen kdykoliv svůj nárok nebo naopak povinnost odvodu DPH prokázat.

Jak se dobrovolně registrovat k DPH?

Zákon o DPH stanovuje možnost, aby se osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, stala plátcem DPH dobrovolně, a to ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. Jak jsme již psali, to samé platí pro osoby bez sídla nebo provozovny v tuzemsku, které však budou uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku. I tyto osoby se stanou plátci DPH ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Samotná registrace k DPH je však nyní poměrně administrativně náročná, a to zejména kvůli prověřování ze strany finančních úřadů. Ve většině případů tak nestačí pouze vyplnit registrační formulář. Finanční úřady většinou požadují doložení ekonomické činnosti, případně její přípravu. Podmínky pro registraci plátce k dani z přidané hodnoty stanovuje daňový řád. Mimo jiné zde stanovuje povinnost podávat žádost o registraci k DPH na tzv. formulářovém podání (na tiskopise vydaném Ministerstvem financí ČR) příslušnému správci daně.

Kdo je identifikovaná osoba k DPH?

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou (tzv. neplnohodnotným plátcem daně) ve smyslu ustanovení § 6g až §6i zákona o DPH pouze za splnění určitých podmínek.

Patří mezi ně:

pokud z jiného státu EU pořídí zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu), ode dne přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku, ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi, ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.

Jak se podává daňové přiznání k DPH?

Od 1. ledna 2014 jsou všichni plátci DPH povinni podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení, včetně příloh, elektronicky.

Na základě paragrafu 100 zákona o DPH má daňové přiznání povinnost podat:

a) plátce,

b) identifikovaná osoba,

c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo

d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 4 písm. h), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.

