Kontrola na neschopence: Jaké doklady musíte předložit a co od vás bude chtít?

Kontrola během vaší pracovní neschopnosti se zaměřuje především na to, zda dodržujete režim stanovený ošetřujícím lékařem. Kontrolující pracovník OSSZ se musí prokázat služebním průkazem s fotografií. Nemocný je povinen umožnit kontrolu a poskytnout potřebnou součinnost.
V praxi je proto důležité především dodržovat stanovené podmínky pracovní neschopnosti. Pokud nemáte povolené vycházky, musíte se zdržovat na adrese, kterou jste nahlásili lékaři. V době povolených vycházek zase musíte respektovat jejich určený rozsah.
A jak je to s doklady? Právě v této oblasti přinesla elektronizace nemocenského pojištění významné změny.
Papírovou neschopenku můžete nahradit elektronickou notifikací
Při vystavení dočasné pracovní neschopnosti může pacient od lékaře obdržet průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, tedy II. díl rozhodnutí o DPN. Poslouží jako doklad, kde je zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod. Průkaz poskytuje lékař na vyžádání.
Od 1. ledna 2025 však lze papírový výtisk nahradit elektronickou notifikací od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Pacient si může zvolit, zda chce obdržet tištěný dokument, SMS nebo e-mail, případně využít obě varianty. Pokud upřednostní elektronické oznámení, sdělí lékaři svůj telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu. ČSSZ mu následně zašle zprávu s identifikátorem a odkazem na ePortál, kde jsou po přihlášení dostupné příslušné informace.
Elektronická notifikace tak představuje alternativu k papírovému průkazu. Samotná SMS ale není potvrzením, že nemocný dodržuje léčebný režim.
Musíte při kontrole předkládat další formuláře?
V běžném režimu eNeschopenky pacient nemusí zaměstnavateli ani OSSZ doručovat papírové rozhodnutí o pracovní neschopnosti. Lékař předává údaje o jejím vzniku, trvání a ukončení elektronicky.
Stejně tak se již standardně nepoužívá dřívější papírový „lístek na peníze“, kterým se potvrzovalo pokračování pracovní neschopnosti. Potřebné údaje předává lékař elektronicky příslušným institucím.
To však nevylučuje, že v konkrétních případech mohou být požadovány další dokumenty nebo informace. Záleží na okolnostech dané situace a na tom, co je nutné doložit pro posouzení nároku na nemocenské.
Co byste měli mít během neschopenky vyřízené?
Základem je mít správně nahlášenou adresu pobytu a dodržovat režim stanovený lékařem. Pokud vám byl vystaven papírový průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, ponechte si jej po dobu neschopnosti. Jestliže využíváte elektronickou notifikaci, můžete se k příslušným údajům dostat prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
Při kontrole je rovněž důležité spolupracovat s kontrolujícím pracovníkem. On sám se však musí prokázat služebním průkazem s fotografií.
Kdy může přijít kontrola od zaměstnavatele a kdy od sociálky?
Zaměstnavatel může provádět vlastní kontroly během prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Ověřuje přitom, zda se zaměstnanec zdržuje na nahlášené adrese a dodržuje stanovený čas a rozsah vycházek. Právě v tomto období zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za příslušné pracovní dny.
OSSZ může kontrolovat dodržování režimu po celou dobu pracovní neschopnosti, tedy od jejího začátku až do jejího ukončení. Kontrola tak může přijít nejen během prvních dvou týdnů, ale také později, kdy už nemocenské vyplácí stát. Zaměstnavatel navíc může dát OSSZ podnět ke kontrole svého zaměstnance.