Kontroly čTečkou budou minulostí. Jak se s nimi podnikatelé poprali?

Na kontroly si lidé zvykli

Petra Bubeníková z produkce a marketingu Kino Napajedla konstatuje, že jejich zákazníci/diváci jsou připraveni a certifikáty předkládají jak v aplikaci čTečka, ve formě PDF formuláře, tak také pomocí tištěných certifikátů. Aktivně spolupracují, aby v rámci dané kulturní akce byli rychle odbaveni, doplňuje. Také v ubytovacím zařízení Dům U nových přátel je kontrola bezinfekčnosti covid-19 vždy to první, co po hostech chtějí. Petr Milota uvádí, že většina hostů má aplikaci Tečka v mobilu a bez problémů ji předloží (někteří jsou rádi, že se tím můžou pochlubit), další část hostů má potvrzení o prodělaném covidu-19. Naše poslední skupina jsou tzv. odmítači, kteří nemají ani Tečku ani potvrzení o prodělaném covidu. Ti většinou přijíždějí náhodně bez předchozí rezervace. Bohužel ne všichni dokážou v klidu skousnout, že je odmítneme, a naše požadavky považují za buzeraci, popisuje. Matouš Ingršt ze sportovního centra RESTAART v našem článku přiznává, že ze začátku bylo kontrolování nepříjemné, ale postupem času si klienti i oni zvykli. Navíc na to mají přizpůsoben i rezervační systém.

Bylo potřeba vyškolit personál a stále sledovat opatření

Podle Petra Miloty se kontroly bezinfekčnosti staly denní rutinou a i většina hostů to tak vnímá a nemyslí si, že by to někoho zatěžovalo. David Knobloch z EveryDay fitness vnímá kontroly jako zvýšenou zátěž, stejně jako dodržování a nákup všech hygienických potřeb ruku v ruce se zvýšenými náklady a podobně to vidí i další zástupci fitness center. Petra Bubeníková podotýká, že kontrola diváků samozřejmě způsobuje další personální náklady, kdy zejména při větších akcích je třeba zajistit dodatečný personál. Další věcí podle ní bylo to, že především na začátku období, kdy byla tato nařízení vydána, diváci pokládali nespočet dotazů (zejména prostřednictvím sociálních sítí, ale i osobně), za jakých podmínek mohou kulturu navštívit. Bylo tedy třeba vyškolit personál a neustále sledovat změny v opatřeních, shrnuje.

Negativním reakcím se nedalo vyhnout

O chování návštěvníků jsme psali už v loňském roce, a to v souvislosti s koupalištěm ve Zlíně. Tam se v rámci kontrol bezinfekčnosti setkali s neochotou, agresivním chováním, nadáváním i fyzickým napadáním jejich zaměstnanců – pokladních, lázeňských i plavčíků – za to, že se snažili dodržovat přikázaná pravidla a tím chránit sebe, své zaměstnance, ale i návštěvníky, kteří přistoupili k nařízeným povinnostem zodpovědně. Petra Bubeníková říká, že problémy byly především v počátcích kontrol a nyní jsou zákazníci převážně připraveni. S negativními reakcemi jsme se setkali hlavně u těch, kteří neměli ani očkování ani neprodělali covid-19, nebo u hostů, kteří už přijeli v „náladě“, zmiňuje Petr Milota.

Opatření měla velký dopad na návštěvnost

Podnikatelé se shodují, že opatření mají vliv na návštěvnost. Například ti, co nesouhlasí s očkováním, jsou tak trochu diskriminováni a mohli by být potenciálními klienty. Snažíme se klienty oslovit hlavně reklamou, do slevových ani pseudoslevových akcí se nehrneme, protože si to momentálně nemůžeme dovolit, tak jako i jiní ubytovatelé jsme museli bojovat o přežití, popisuje Petr Milota. Návštěvnost rapidně spadla jak u českých, tak zahraničních turistů také v pražské restauraci U Šumavy. Podle provozního Ondřeje Vodochodského jsou aktuálně oproti roku 2019 asi na 40% tržbách.

Klub kultury Napajedla je příspěvkovou organizací města Napajedla a provozuje několik kulturních míst – Muzeum Napajedla, Kino Napajedla, kavárnu Café Klášter, Knihovnu Boženy Benešové Napajedla a Informační centrum Napajedla. Na každé z těchto kulturních míst měla covidová nařízení jistý dopad. Například v muzeu nebylo třeba kontrol, pouze v případě větších skupin nad 20 osob, a ani na provoz knihovny či informačního centra současná situace nemá zásadní vliv. Naopak dopad pocítili v rámci kulturních akcí (koncertů, divadel, přednášek), kina a v rámci provozu kavárny, kde došlo díky stanoveným požadavkům vlády k odlivu části zákazníků. V rámci provozu kavárny je možné poskytovat zákazníkům tzv. službu s sebou, což samozřejmě nelze realizovat v případě kulturního či filmového zážitku. V době tvrdé uzávěry (kdy byla kina trvale uzavřena) jsme divákům nabízeli projekce ve virtuálních sálech. Nicméně ekonomika těchto projekcí byla velmi ztrátová stran personálních nákladů. Přesto jsme službu divákům nabídli, abychom s nimi během cca 7 měsíců uzávěry na podzim 2020/jaro 2021 zůstali v kontaktu, dodává Petra Bubeníková.

Situace je složitá

V Napajedlech silně vnímají jako nestandardní to, že kontrola je přenesena na koncového poskytovatele služby. S tím podle Petry Bubeníkové také úzce souvisí situace, že sankce rovněž „padají na hlavu“ kulturním institucím. Petr Milota vidí jako nejtěžší sehnat dostatek hostů jak na sezónu, tak i na mrtvé měsíce. Když nemáte dostatek hostů, tak nemáte peníze, a když nemáte peníze, neseženete dostatek hostů. Důležité je také udržet si pozice, aby vás klienti viděli. A co je podstatné? Poskytovat služby klientům na úrovni. Věří, že je každá dobrá reference posune dál. V současné době je problém, že lidé mají strach někde cestovat. Musíme se snažit klienty ubezpečit, že u nás dbáme zvýšeně na úklid a čistotu a pravidelně provádíme desinfekci. Věřím, že se dočkáme zase lepších časů, ale asi se na tom bude muset podílet vláda, ubytovatel i host. Všechno chce svůj čas, uzavírá.