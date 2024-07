Koronavirus změnil cestovní ruch k lepšímu. Letenky jsou dnes velmi flexibilní

Loni v měsících jarního nouzového stavu byla na základě opatření provedených vládou v podobě zákazu cestování českých občanů do zahraničí a zákaz vstupu cizinců na území ČR letecká doprava zcela zastavena a došlo k historicky naprosto bezprecedentnímu omezení letů. Vladimíra Dufková, tisková mluvčí ze Smartwings Group, uvádí, že loni v létě se provoz neobnovil z důvodu vládních opatření a cestovních restrikcí ani na 20% úroveň roku 2019. Letos v létě předpokládají provoz na úrovni 60–65 % roku 2019 a za zásadní považují proočkovanost populace, a věří, že po uvolnění protipandemických opatření a cestovních restrikcí poptávka vzroste.

Podobně Katarína Šuchterová, PR assistant ze společnosti pelicantravel.com, očekává, že s postupující vakcinací, zavedením covid certifikátů a efektivním marketingem se jim letos postupně podaří dostat na úroveň šedesáti procent prodejů před pandemií. Také Jiří Spolek, lovec levných letenek ze Zaleť si, doufá, že to nejhorší (loňský březen, kdy se přestalo úplně létat) už mají za sebou. V ten moment jsme museli lidem vracet peníze za stornované letenky a přitom jsme nic nového neprodali. Šílená doba. To se letos naštěstí už neopakovalo a celou zimu se dalo s určitými omezeními cestovat i mimo Evropu, dodává.

Společnosti čelily mnoha výzvám

Prodejci letenek i letecké společnosti se shodují, že nejtěžší bylo zvládnout nápor obrovského množství zrušených letenek. Například ve STUDENT AGENCY podle Lenky Kašické, manažerky letenek, na denní bázi řešili změny a refundace letenek a nejtěžší bylo dostat jejich klienty zpátky domů z destinací, aby tam neuvízli. Museli jsme se vypořádat s nadměrnou zátěží na naše zaměstnance v podobě enormního množství hovorů a e-mailů, doplňuje. Také v rámci portálu Pelikán přijali v období leden až březen 2020 přibližně třikrát až čtyřikrát více klientských e-mailů. Podle Kataríny Šuchterové koronakrize zasáhla cestovní ruch mezi prvními, když v lednu začaly mnohé letecké společnosti rušit lety přes Čínu a důsledkem toho byl strach létat do asijských destinací.

V březnu 2020 přišla pandemie i do Evropy a my jsme se museli popasovat s tisícovkami uvíznutých klientů po celém světě. Dohromady jich Pelikán repatrioval přes 3000, uvádí dále. Ve SMILEX Travel – SVĚT LETENEK® neměli mezi klienty cestující, kteří byli při příchodu COVID-19 mimo republiku a neměli se jak dostat zpět domů. Ale také museli s příchodem koronaviru čelit mnoha výzvám. Neustálé rušení dalších a dalších letů znamenalo opakované provádění změn té samé cesty. To znamenalo opakovaně sdělovat klientovi, že let, na který se těší, opět neproběhne a že musíme zase najít jiný termín. Někdy dopravce zrušil celou linku a se změnami to bylo o to složitější.

Prodeje letenek rostou

V Zaleť si evidují sílící poptávku po letenkách, zejména na letní měsíce, ale stále se pohybují přibližně na 30 % prodejů než v roce 2019. Na portále SVĚT LETENEK řešícím on-line prodej letenek jsou v současné době prodeje nižší než z kraje loňského roku. Propad prodejů je v řádu desítek procent. Lenka Kašická serveru Podnikatel.cz potvrdila, že v současné době evidují nárůst oproti předchozím třem měsícům letošního roku. Připisují jej uvolnění restrikcí a blížícímu se létu, protože víc cestujících chce strávit letní dovolenou v zahraničí, někde u moře. V porovnání s rokem 2019 se jedná stále o pokles. Aktuálně dosahujeme cca 30 % prodejců oproti roku 2019, kdy byly prodeje běžné, doplňuje. Také podle Kataríny Šuchterové je trend prodeje letenek od začátku dubna rostoucí a výrazně stoupá vyhledávání evropských plážových destinací a metropolí, a to hlavně v průběhu letních měsíců.

Vedou evropské destinace

Podle Jiřího Spolka je jednoznačný trend, že lidé kupují lety převážně do blízkých destinací po Evropě (Kanárské ostrovy, Kypr). Tam se nebojí cestovatelé kupovat na celé léto až do konce září, ale menší zájem je o lety do vzdálenějších destinací. Letenky do Mexika, Spojených arabských Emirátů či na Maledivy si cestovatelé pořizují na poslední chvíli, tedy méně než 14 dní před odletem. Před koronakrizí se tyto letenky prodávaly nejčastěji 2–3 měsíce před odletem, vysvětluje. Ve Světě Letenek z krátkých vzdáleností prodávají hlavně Španělsko (Tenerife, Mallorca), Řecko a Portugalsko a ze vzdálených destinací Mexiko, Dominikánskou republiku a Honduras.

I Katarína Šuchterová zmiňuje, že se na vrcholu žebříčku drží Španělsko. To bylo jednou z mála evropských zemí, které fungovaly i v průběhu zimních měsíců. Momentálně se jedná o nejprodávanější destinaci Pelikána, která tvoří přibližně 30 % prodejů. Druhou nejprodávanější destinací je Itálie (Řím a Bari) a jednou z nejpopulárnějších destinací Čechů za poslední měsíc je Havaj, jelikož se ke konci dubna objevily akční nabídky s rekordně nízkými cenami zpátečních letenek. Naši cestovatelé na tuto nabídku reagovali extrémně rychle a první z nich zmizela do 12 hodin, druhá přibližně do jednoho dne. Havajské ostrovy tak rostly o 400 % v porovnání se stejným obdobím před pandemií, popisuje.

Na Zaleť si se nyní nejvíce prodávají letenky do Španělska, na Kypr a do Itálie a z těch vzdálenějších destinací pak letenky do Dubaje a na Maledivy. A samozřejmě, pokud se objeví nějaká cenová mega akce, lidé se nebojí nakupovat letenky i na Havaj na únor 2022, podotýká s úsměvem Jiří Spolek. Ve STUDENT AGENCY je největší zájem o letenky do Splitu, Porta, Malagy, na Madeiru, Krétu, Mallorku, Maltu, Kanárské ostrovy, Burgas a Lisabon.

Letenky musí být flexibilní

Richard Švéda, CEO SMILEX Travel – SVĚT LETENEK říká, že samozřejmě zaznamenali větší zájem lidí o cestování, ale dodává, že v době, kdy se do spousty zemí nedostaneme nebo vstup komplikují karantény a další restrikce, je cestování velice problematické. S tím souvisí i to, že si často cestující neobjednávají cestu s tak velkým předstihem jako dříve. Cestujícím se tak snažíme nabídnout alternativní destinace, které mají příznivější pravidla pro vstup. Při nákupu klientovi doporučíme i nejvhodnější pojištění pro jeho konkrétní cestu, které nemá COVID-19 mezi výjimkami, upřesňuje. Také Lenka Kašická zmiňuje, že zatímco v minulosti si lidé letenky objednávali zpravidla tři měsíce a více dopředu, v současné době je to kolem 14 dní dopředu, maximálně pak jeden měsíc. Důvodem je nejistota, za jakých podmínek bude možné do dané krajiny vycestovat a vrátit se zpět, vzhledem k neustále se měnícím nařízením.

Ve skupině Smartwings si uvědomují, že flexibilita je pro cestovní plány jejich klientů nejdůležitější. Nabízí tak klientům u všech stávajících a nových individuálních rezervací možnost bezplatné změny termínu do 30. 6. 2021 a nově vybraný let se musí uskutečnit nejpozději 31. 3. 2022. Klienti mají také možnost si na našich webových stránkách současně s letenkou zakoupit cestovní pojištění, které kryje případy onemocnění COVID-19, doplňuje Vladimíra Dufková. Katarína Šuchterová dodává, že letecké společnosti se musely přizpůsobit situaci a poslední měsíce tak přinesly mnohé inovace. Flexibilní letenky byly vždy drahé a dnes je už flexibilní každá letenka. Podmínky změn se výrazně rozšířily a klient si může změnit datum, termín, destinaci, refundaci (samozřejmě v závislosti na dané aerolince). Zastaralé procesy byly globálně v cestovních ruchu oprášené a v rámci jednoho roku úplně změněné k lepšímu – z čehož budou spotřebitelé dlouhodobě profitovat, shrnuje.

Je potřeba sledovat situaci

Podle Richarda Švéda stávající situace spoustě cestujícím ukázala, jak výhodné je objednávat letenky a další služby u české cestovní kanceláře. Jim denně volají nešťastní lidé, kteří si koupili letenky o stokorunu levněji u některého zahraničního prodejce, a když potřebovali pomoci, nikdo s nimi nekomunikoval. Zahraniční prodejci mají mnohdy i české weby, takže poznat, odkud nakupujete, není vždy jednoduché. Lidé si také neuvědomují, že s problematickým nákupem u zahraniční firmy jim nepomůže ani Česká obchodní inspekce a soudit se s firmou z druhého konce světa je asi taky docela šílená představa. Všem by tedy doporučil, než někde objednají letenky, aby si na webu zjistili, kdo je vlastně skutečně tím prodejcem. Kde není uveden název společnosti, ale třeba jen líbivé logo, tam bych byl opravdu opatrný. Na druhou stranu, poctivá cestovní kancelář má všechny informace na webu uvedeny. Dalším vodítkem je i třeba pojištění proti úpadku, které cestovní kanceláře musí mít ze zákona uzavřené, radí.

Jiří Spolek upozorňuje, že během koronakrize řada nízkonákladových aerolinek potichu osekala kabinová zavazadla (například Easyjet má v základní ceně pouze maličké zavazadlo o velikosti tašky na notebook 45 × 36 × 20 cm, u Vuelingu musíte klasické kabinové odbavit na checkin přepážce). Před každým nákupem se tak ujistěte, co vlastně je a co není v ceně. Není nic horšího, než přijít na letiště a zjistit, kolik je potřeba ještě doplatit peněz za zavazadla, dodává.

V současné době je také potřebné sledovat jednotlivé podmínky vstupu na palubu týkající se požadavků ohledně negativních testů. Každá aerolinka má vlastní podmínky, například při letech ČSA je vyžadován antigenní test (24 h) nebo PCR test (72 h) před odletem na všech letech mířících z/do České republiky a v případě letecké společnosti EMIRATES je negativní výsledek PCR testu požadovaný, i když cestující v Dubaji jen přestupuje. Doporučujeme, aby byli cestující s těmito podmínkami obeznámeni už při nákupu letenky a před odletem si je ještě ověřili: podmínky se mohou měnit – doufáme, že se budou zmírňovat, uzavírá Lenka Kašická.