Krabičková dieta je hlavně byznys. Sází na lenochy a chytrý marketing

Provozování hostinské činnosti je náročné nejen finančně, ale také administrativně. Těch norem, co musí podnikatel splnit, z toho jde hlava kolem a běžný mozek to nepobírá. Za vším ale stojí přísné požadavky na hygienu. Jak je to ale u krabičkových diet? Kde se taková jídla vlastně vaří, když se všechna připravují “individuálně” na míru? Udělat hotovku pro sto obědů, to jde. Udělat 5 krabiček na den pro jednoho zákazníka, který má různé požadavky na výživovou hodnotu jídla, protože jeho BMI přímo řve o snížení, to už je trochu fuška. Přesto oslovené firmy, které krabičkovou dietu připravují, argumentují, že vždy vycházejí zákazníkům individuálně vstříc.

Krabičková firma? V obchodním rejstříku hledejte hostinskou činnost

Když se vrátíme na začátek, správně by každá firma, která prodává jídlo v krabičkách ve stylu krabičkové diety, měla disponovat oprávněním k hostinské činnosti. Tu může právnická osoba ohlásit na živnostenském úřadě. Ohlášení se provádí na Ohlašovacím formuláři. Protože u hostinské činnosti je vyžadována odborná způsobilost, prokazuje se právnická osoba prostřednictvím odpovědného zástupce.

Firmy, které provozují hostinskou činnost, si musejí dát pozor na hygienu. Ta navíc podléhá přísným evropským vyhláškám. Stačí si prohlédnout dvoudílný manuál Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách a každému musí být jasné, že založit si podobnou firmu není žádná legrace. A že těchto firem v Česku je spoustu a vznikají nové, jako například VITAL GASTRO s.r.o. (portál Vidličky a nože), jihočeské dietologické centrum, které si už teď pochvaluje vzrůstající poptávku. Do zkušebního provozu byla jejich krabičková dieta uvedena teprve v měsíci červnu.

Krabičkových firem přibývá, na otázky redakce nereagují

Její ředitel David Adamovič je zástupcem jedné ze dvou krabičkových firem, které poskytly serveru Podnikatel.cz vyjádření. Další oslovené, jako například Dietavkrabicce.cz, Zdravestravovani.cz, Krabickovadieta-praha.cz a další, do dnešního dne ani neráčily odpovědět. A to jsme psali na oficiální e-mail dostupný pro veřejnost.





A jak tedy krabičkové firmy fungují? Většina z nich nabízí tzv. stravovací plány ve formě programů. Z nich si zákazník vybere a provede objednávku. Přijde potvrzení o objednávce a pokyn k platbě. Poté se klient může těšit na dodávku většinou pěti hotovek v krabičkách, které jsou mu dovezeny až pod nos. Jenže jsou doručeny všechny najednou. Náklady na dopravu nejsou zrovna levné a podnikatel by přišel brzo na buben, pokud by měl každou krabičkou dovážet zvlášť. (Více o krabičkových dietách na Vitalia.cz)

Pokud klient není doma, musí si podle obchodních podmínek dojednat náhradní dodání či vyzvednutí krabiček na provozovně. Pokud si je nevyzvedne, má smůlu: Nebude-li kupující nebo jím pověřená osoba v místě a době plnění k zastižení, uloží BOX FOOD zboží v provozovně BOX FOOD. Uložené zboží je zákazník povinen převzít nejpozději následující den po dni uložení v provozovně BOX FOOD, v tomto případě však nemá nárok na náhradu škody vniklé pozdějším plněním, píše se například v obchodních podmínkách společnosti BOX FOOD, s.r.o., další krabičkové firmy.

Krabičková dieta na objednávku? Nesmysl, tvrdí odborníci

Když krabička dorazí, můžeme začít plánovat, jak zhubneme. Jenže to nesmíme „natlačit“ všech pět krabiček najednou, anebo zapomínat je vlastně konzumovat. Oslovili jsme známou výživovou poradkyni a lékařku Kateřinu Cajthamlovou, co ona vlastně na krabičkové diety říká. Hned v úvodu naráží na to, že jde o “efektivní způsob”, jak se zbavit odpovědnosti za plánování vlastní stravy, což nám na twitteru potvrdili i naši čtenáři.

@podnikatel Krabickova dieta je zabalena lenost! Chcete zhubnout? Starejte se o vlastni telo, objevujte zdrava jidla dle chuti a sportujte. — Klára Vrbíková (@klaravrbikova) September 23, 2013

@podnikatel Krabickova dieta je byznys perfektne vyuzivajici lidske lenosti. Chci-li zhubnout, musim pro to neco delat. — Zdenda Dolezal (@ZdendaDolezal) September 23, 2013

@podnikatel pokud se tomu neříká dieta, je to možnost pro jedince, kteří chtějí jíst zdravě a bez ztráty času přípravou jídla. #vyzkouseno — Karel Schmiedberger (@elcarloscz) September 23, 2013

Jak Kateřina Cajthamlová zdůraznila, musíme pamatovat na to, že jde pouze o krátkodobý způsob stravování: Nedoporučuji zůstávat u „krabiček“ déle než měsíc, mohlo by dojít k chronické podvýživě. Krabičky však úplně nezatracuje, ale upozorňuje, že tento způsob stravování jde pouze u osob, které jsou zdravé, u věčných dietářů to může pomoci k obnovení návyku pravidelné stravy: Pro ostatní může jít o riziko. Obsah krabiček neovlivňuje jen výživový poradce, ale výběr surovin a kvalitu velikosti i úpravy porcí dělá hlavně kuchař. Výstupní kontrola, ale ani u „hotovek“, jinak běžný seznam složek u „krabiček“, zatím není běžná, doplnila Cajthamlová.

Ani další oslovený výživový poradce Martin Spilka z Nutriční ordinace Praha krabičkám příliš nefandí: Na základě zkušeností vím, že z 90 % nastaveny správně nejsou, proto lidé nemají kýžené výsledky. Pochopitelně pokud nepřizpůsobí i ostatní faktory v rámci životního stylu, tak výsledky nebudou mít také, i když pro ně krabičková dieta bude nastavena správně.

Souhrnná rada výživových poradců tedy zní, že pokud chce člověk skutečně zhubnout, musí přenést odpovědnost za plánování stravy především na sebe a být pod kontrolou odborníků, jinak si může skočit do hračkářství koupit jo-jo a sledovat jeho efekt, který se brzy přenese i na jeho tělo.



Jenže výživoví poradci se stále častěji objevují i v řadách krabičkových firem. Potvrdila nám to firma BOX FOOD i VITAL GASTRO: Pro správnou volbu programu, nastavení individuálního plánu a zvyšování efektivity snažení klientů máme připraven tým lékařsky vzdělaných nutričních poradců, říká Kateřina Kracíková ze společnosti BOX FOOD. Vstupní prohlídky jsou navíc často v ceně jednotlivých krabičkových programů.

Marketing dovede kouzla, i u krabiček

Tomu říkám skvělý marketingový tah na branku. Přesvědčit lidi o tom, že je vlastně vše v pořádku, protože jsou pod dohledem odborníků, kteří prý navíc i pravidelně kontrolují kvalitu jídel, a vše je přeci nastaveno individuálně. Když se však vrátíme v čase, konkrétně o rok zpět, ono to s tou kvalitou nebude až tak horké. Prokázal to test MF Dnes, který spolupráci s výživovými poradci vyloučil. Psala o tom Vitalia.cz. Takže čemu vlastně věřit?

Věříme hlavně faktům. Krabičkové firmy jsou byznys. Byznys je to skvělý, neboť našly díru na trhu a systém prezentace hodně lidí přiměje to vyzkoušet a na jeden měsíc jsou ochotni tyto peníze obětovat, říká nutriční poradce Martin Spilka, který není daleko od pravdy.

Podíl klientů krabičkových firem stále vzrůstá a je zřejmě jedno, jak je to s kvalitou: V prvním pololetí došlo k mírnému nárůstu tržeb oproti stejnému období roku 2012, potvrzuje Kracíková z BOX FOOD i David Adamovič z VITAL GASTRO: V současné době evidujeme vzrůstající poptávku, takže do konce roku předpokládáme zvýšení prodeje.

Určitě existují světlé výjimky, které se o kvalitu a individuální přístup snaží, chtějí přeci podnikat dál, jenže to stále neřeší základní otázku: odpovědnost za plánování vlastní stravy. Ale o to tady přeci nejde. Firmy chtějí vydělávat a lidé jíst. Na tom je postavena hostinská činnost.