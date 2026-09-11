Krátká paměť? Opozice ostře kritizuje snížení podpory v nezaměstnanosti

Nově by podpora u osob s předchozím příjmem v prvních dvou měsících nezaměstnanosti měla činit 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
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Vláda chce vrátit lidi bez práce do zaměstnání
Vláda se na podporu v nezaměstnanosti rozhodla zaměřit po schůzkách týkajících se návrhu rozpočtu, které probíhaly na konci července. Po schůzce s Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou premiér Andrej Babiš uvedl, že probírali i to, proč nezaměstnaní dostávají víc peněz než předtím.
To si myslím, že asi není jako spravedlivé. Myslím si, že kdo chce si najít práci, může. Chybí tady zaměstnanci, řekl podle ČTK s tím, že podpora nelogicky vzrostla a potom je výhodné nepracovat.
Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky má smyslem podpory v nezaměstnanosti být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoliv vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné.
Vracíme proto sazbu na 65 procent a snižujeme také maximální strop podpory. Změny přinesou státnímu rozpočtu úsporu přibližně 4,5 až 5 miliard korun ročně, upřesnil.
Při čtvrtečních interpelacích Aleš Juchelka uvedl, že vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Jak informovala ČTK, ministryně financí Alena Schillerová k tomu doplnila, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reální situace na českém trhu práce. Vyšší podpora podle ní může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce.
Příliš štědré a dlouho poskytované sociální dávky nejsou ekonomicky efektivní. Snížením podpory dáváme jasný signál, že pasivita se nevyplácí, dodala s tím, že vyšší podpora může vést lidi k tomu, že si novou práci začnou hledat až těsně před koncem doby, po kterou dávku dostávají.
Podpora v nezaměstnanosti se sníží, zruší se navíc zvýhodnění starších nezaměstnaných
Opozice mluví o krátké paměti
Poslankyně za Piráty Olga Richterová na sociální síti X připomněla, že ANO tehdy zvýšení podpory schválilo spolu s nimi a teď od vlastního rozhodnutí najednou couvá.
Takové zpátečnictví nechci dopustit a udělám vše, co lze, zdůraznila. Podobně Hana Ančincová k tomu na X dodala, že Aleš Juchelka má evidentně velmi krátkou politickou paměť.
Andrej Babiš chce lidem snížit až o 10 tisíc měsíčně podporu v nezaměstnanosti, kterou si přitom sami platili. Proto jsem dnes domluvila jednání všech opozičních stran k tomuto.— Olga Richterová (@olgarichterova) September 4, 2026
Lidé si na podporu v nezaměstnanosti přispívají ze svých odvodů a musí splnit jasně dané podmínky,…
Podle europoslance za TOP09 Luďka Niedermayera Aleš Juchelka místo toho, aby premiérovi vysvětlil nesmyslnost jeho nápadu na snížení podpory v nezaměstnanosti, sám přišel s návrhem, který fakticky vykosťuje reformu trhu práce, pro kterou přitom předtím s Andrejem Babišem společně hlasoval.
Další označení pro dnešní vládu by asi znělo "vláda chaosu a nekompetence". Komentátor @SeznamZpravy připomněl, jak (pardon) pitomé je, co ministr Juchelka - zřejmě v reakci na typicky chaotický a nekompetentní výstřel naslepo od premiéra - udělal.— Luděk Niedermayer (@LudekNie) September 7, 2026
Nebo spíše neudělal, když… pic.twitter.com/nPBLQvhFy7
Podobně už v červenci na možné snížení podpory v nezaměstnanosti na X reagoval Marian Jurečka, který připomněl, že premiér jako poslanec loni hlasoval, jak pro jeho poslanecký návrh, kterým se tato podpora v nezaměstnanosti mění a také pro zákon jako celek.
Buď jste tehdy nevěděl o čem hlasujete, nebo dnes nevíte jak jste před rokem hlasoval, doplnil.
Pane premiére @AndrejBabis, nechovejte se jako tupý výběrčí daní!— Marian Jurečka (@MJureka) July 29, 2026
Než začnete něco říkat na kameru, poraďte se s odborníky nebo i s vašimi poslanci, kteří to co jste začal nyní kritizovat loni podpořili!
Ukazujete pak, že vůbec neznáte podstatu problému, že nemáte kolem sebe…
Starostové a nezávislí o tématu mluvili na své tiskové konferenci, kde Pavla Pivoňková Vaňková například uvedla, že vláda podporu ruší, protože potřebují najít finanční dárečky pro své předvolební sliby nebo potřebují dostatek peněz v rozpočtu pro Agrofertí dotace. Tato poslankyně se tomuto tématu věnovala i v příspěvku a videu na svém profilu.
Vláda ale místo vyhodnocení fungování reformy trestá ty, kteří pracovat chtějí. Od ledna jim sníží podporu z 80 na 65 procent, omezí pomoc při rekvalifikaci a sáhne i na podporu rodičů po rodičovské a lidi, kteří pečovali o své blízké, zmínila například.
Podpora v nezaměstnanosti není odměna za lenost. Je to pojistka pro lidi, kteří roky pracovali, platili odvody a najednou přišli o příjem. Většina ji může pobírat nejvýše pět měsíců a její výše postupně klesá.— Pavla Pivoňka Vaňková • Starostové (@PavlaPivonka) September 2, 2026
Vyšší podpora na začátku dává lidem prostor najít práci odpovídající… pic.twitter.com/gU9TnB65hp
Proti škrtům vystoupil Okamura i odbory
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda SPD Tomio Okamura na svém účtu na X sdílel video s rozhovorem z Prima CNN, kde napsal, že nesouhlasí se snižováním podpory v nezaměstnanosti pro pracující lidi s tím, že si někdo zřejmě neuvědomil, co znamená podpora v nezaměstnanosti.
Navrhuji vládě škrtnout všechny dávky pro Ukrajince, nesouhlasím se snižováním podpory v nezaměstnanosti pro pracující lidi, odmítám zvyšování daní, v ČR klesají ceny elektřiny, plynu a základních potravin pic.twitter.com/OGxsxH2MYL— Tomio Okamura (@tomio_cz) September 3, 2026
Zachovat současnou podporu v nezaměstnanosti chce také Českomoravská konfederace odborových svazů nebo Odborový svaz státních orgánů a organizací.