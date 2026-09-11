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Krátká paměť? Opozice ostře kritizuje snížení podpory v nezaměstnanosti

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
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Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí
Autor: Vláda ČR
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V minulém týdnu vláda schválila návrh upravující parametry podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Tento krok byl zastíněn oznámením výše rozpočtu, ale přesto vyvolal řadu reakcí napříč veřejností i politiky.
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Nově by podpora u osob s předchozím příjmem v prvních dvou měsících nezaměstnanosti měla činit 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Co se dozvíte v článku
  1. Vláda chce vrátit lidi bez práce do zaměstnání
  2. Opozice mluví o krátké paměti
  3. Proti škrtům vystoupil Okamura i odbory

Vláda chce vrátit lidi bez práce do zaměstnání

Vláda se na podporu v nezaměstnanosti rozhodla zaměřit po schůzkách týkajících se návrhu rozpočtu, které probíhaly na konci července. Po schůzce s Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou premiér Andrej Babiš uvedl, že probírali i to, proč nezaměstnaní dostávají víc peněz než předtím. To si myslím, že asi není jako spravedlivé. Myslím si, že kdo chce si najít práci, může. Chybí tady zaměstnanci, řekl podle ČTK s tím, že podpora nelogicky vzrostla a potom je výhodné nepracovat.

Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky má smyslem podpory v nezaměstnanosti být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoliv vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Vracíme proto sazbu na 65 procent a snižujeme také maximální strop podpory. Změny přinesou státnímu rozpočtu úsporu přibližně 4,5 až 5 miliard korun ročně, upřesnil.

Při čtvrtečních interpelacích Aleš Juchelka uvedl, že vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Jak informovala ČTK, ministryně financí Alena Schillerová k tomu doplnila, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reální situace na českém trhu práce. Vyšší podpora podle ní může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Příliš štědré a dlouho poskytované sociální dávky nejsou ekonomicky efektivní. Snížením podpory dáváme jasný signál, že pasivita se nevyplácí, dodala s tím, že vyšší podpora může vést lidi k tomu, že si novou práci začnou hledat až těsně před koncem doby, po kterou dávku dostávají.

Podpora v nezaměstnanosti se sníží, zruší se navíc zvýhodnění starších nezaměstnaných Přečtěte si také:

Podpora v nezaměstnanosti se sníží, zruší se navíc zvýhodnění starších nezaměstnaných

Opozice mluví o krátké paměti

Poslankyně za Piráty Olga Richterová na sociální síti X připomněla, že ANO tehdy zvýšení podpory schválilo spolu s nimi a teď od vlastního rozhodnutí najednou couvá. Takové zpátečnictví nechci dopustit a udělám vše, co lze, zdůraznila. Podobně Hana Ančincová k tomu na X dodala, že Aleš Juchelka má evidentně velmi krátkou politickou paměť.

Podle europoslance za TOP09 Luďka Niedermayera Aleš Juchelka místo toho, aby premiérovi vysvětlil nesmyslnost jeho nápadu na snížení podpory v nezaměstnanosti, sám přišel s návrhem, který fakticky vykosťuje reformu trhu práce, pro kterou přitom předtím s Andrejem Babišem společně hlasoval.

Podobně už v červenci na možné snížení podpory v nezaměstnanosti na X reagoval Marian Jurečka, který připomněl, že premiér jako poslanec loni hlasoval, jak pro jeho poslanecký návrh, kterým se tato podpora v nezaměstnanosti mění a také pro zákon jako celek. Buď jste tehdy nevěděl o čem hlasujete, nebo dnes nevíte jak jste před rokem hlasoval, doplnil.

Starostové a nezávislí o tématu mluvili na své tiskové konferenci, kde Pavla Pivoňková Vaňková například uvedla, že vláda podporu ruší, protože potřebují najít finanční dárečky pro své předvolební sliby nebo potřebují dostatek peněz v rozpočtu pro Agrofertí dotace. Tato poslankyně se tomuto tématu věnovala i v příspěvku a videu na svém profilu. Vláda ale místo vyhodnocení fungování reformy trestá ty, kteří pracovat chtějí. Od ledna jim sníží podporu z 80 na 65 procent, omezí pomoc při rekvalifikaci a sáhne i na podporu rodičů po rodičovské a lidi, kteří pečovali o své blízké, zmínila například.

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Proti škrtům vystoupil Okamura i odbory

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda SPD Tomio Okamura na svém účtu na X sdílel video s rozhovorem z Prima CNN, kde napsal, že nesouhlasí se snižováním podpory v nezaměstnanosti pro pracující lidi s tím, že si někdo zřejmě neuvědomil, co znamená podpora v nezaměstnanosti. 

Zachovat současnou podporu v nezaměstnanosti chce také Českomoravská konfederace odborových svazů nebo Odborový svaz státních orgánů a organizací. 

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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