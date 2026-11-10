Která města v Jihočeském kraji a na Vysočině mění pro rok 2027 daň z nemovitostí?

Jedná se o Deštnou, Pelhřimov a Ždírec nad Doubravou. Koeficienty pro rok 2027 navíc některá města stanovila opatřením obecné povahy.
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Jihočeský kraj
Deštná
V Deštné sice schválili novou vyhlášku, koeficienty však zůstávají stejné jako letos – základní koeficient na hodnotě 1,0 a místní ve výši 3,0.
Kraj Vysočina
Pelhřimov
V Pelhřimově pro letošní rok snížili místní koeficient z bytů z 1,5 na 0,5. Od roku 2027 ale nová vyhláška tento koeficient zvyšuje na 1. Základní koeficient bude i nadále 2 a pro podnikatelské a rekreační nemovitosti a garáže 1,5.
Ždírec nad Doubravou
Ve Ždírci nad Doubravou také mění vyhlášku už po jednom roce. Od roku 2027 se opět mírně zvýší místní koeficient, který platí pro garáže, rekreační a podnikatelské nemovitosti, a to z 1,7 na 1,8. Základní koeficient ve výši 1,4 se měnit nebude.
Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027
Která města schválila opatření obecné povahy?
Pozor ovšem na to, že koeficienty k dani z nemovitých věcí lze stanovit i opatřením obecné povahy (OOP). Toho pro rok 2027 využily na Vysočině Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Například v Havlíčkově Brodě stanovili v OOP nižší místní koeficient 1,5 pro vybrané nemovitosti v odlehlých lokalitách a samotách na okraji katastrálních území Havlíčkův Brod a Perknov. Cílem opatření je narovnat daňovou zátěž u staveb k trvalému bydlení, které sice administrativně spadají pod hlavní katastrální území města (s koeficientem 2,3), ale jsou oddělené od souvislé městské zástavby a nemají plné napojení na městskou infrastrukturu.
Žďár nad Sázavou pak v OOP stanovil konkrétní místní koeficienty daně z nemovitých věcí pro rok 2027 u přesně vymezených parcel, staveb a jednotek. Žďár OOP každoročně upřesňuje a aktualizuje plošnou obecně závaznou vyhlášku podle aktuálního stavu katastru nemovitostí. V praxi tento dokument rozděluje území města do jednotlivých daňových zón (s koeficienty 1,3 pro vybraná sídliště a centrum, 1,8 pro běžnou zástavbu, 2,0 pro průmyslové zóny a nezastavěné části, 3,0 pro podnikání v okrajových částech a 5,0 pro obchodní řetězce) a zároveň zafixovává snížené koeficienty u staveb k bydlení v některých místních částech (např. Veselíčko, Stržanov, Radonín či Mělkovice).