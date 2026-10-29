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Která města v Karlovarském a Plzeňském kraji mění pro rok 2027 daň z nemovitostí?

Daniel Morávek
Dnes
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Mapa České republiky s naznačeným rozdělením na kraje.
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
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Hned několik měst v Karlovarském a Plzeňském kraji schválilo pro rok 2027 novou vyhlášku či opatření obecné povahy s koeficienty k dani z nemovitých věcí.
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Jedná se o Novou Roli, Kožlany a Stod. Koeficienty pro rok 2027 navíc některá města stanovila opatřením obecné povahy.

Co se dozvíte v článku
  1. Karlovarský kraj
  2. Plzeňský kraj
  3. Která města schválila opatření obecné povahy?

Karlovarský kraj

Nová Role

V Nové Roli bude od roku 2027 platit nová vyhláška, místní koeficient 2,0 a základní koeficient 1,4 se nicméně měnit nebude.

Plzeňský kraj

Kožlany

V Kožlanech bude od roku 2027 platit dle vyhlášky obecný místní koeficient 1,4. Pro byty a domy pak bude místní koeficient ve výši 1,0, pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatelské nemovitosti pak bude místní koeficient 2,0.

Stod

Stod schválil pro rok 2027 novou vyhlášku, místní koeficient ale zůstává na 1,0 a základní na 1,4.

Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027 Přečtěte si také:

Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027

Která města schválila opatření obecné povahy?

Pozor ovšem na to, že koeficienty k dani z nemovitých věcí lze stanovit i opatřením obecné povahy. Toho pro rok 2027 využili v Karlovarském kraji v Abertamech, Františkových Lázních, Horním Slavkově a Oloví. V Plzeňském kraji pak nové opatření vydali v Rokycanech. Například v Abertamech stanovili místní koeficient 5,0 pro nemovitosti v lokalitě Plešivecké louky. Plocha je určena pro turistický ruch, sport a rekreaci. Koeficient 5,0 odsouhlasili i ve Františkových Lázních pro objekty, které dříve sloužily jako ubytovací zařízení pro lázeňské hosty nebo turisty a nyní slouží jako ubytovny pro pracovníky, kteří denně dojíždějí pracovat mimo město, zejména do průmyslových zón mimo správní území města Františkovy Lázně. 

V Rokycanech pak pro rok 2027 odhlasovali místní koeficient ve výši 3,0 pro velké obchodní plochy a
nemovité věci sloužící pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo
ostatní zemědělské výrobě.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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