Která města v Karlovarském a Plzeňském kraji mění pro rok 2027 daň z nemovitostí?

Jedná se o Novou Roli, Kožlany a Stod. Koeficienty pro rok 2027 navíc některá města stanovila opatřením obecné povahy.
Co se dozvíte v článku
Karlovarský kraj
Nová Role
V Nové Roli bude od roku 2027 platit nová vyhláška, místní koeficient 2,0 a základní koeficient 1,4 se nicméně měnit nebude.
Plzeňský kraj
Kožlany
V Kožlanech bude od roku 2027 platit dle vyhlášky obecný místní koeficient 1,4. Pro byty a domy pak bude místní koeficient ve výši 1,0, pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatelské nemovitosti pak bude místní koeficient 2,0.
Stod
Stod schválil pro rok 2027 novou vyhlášku, místní koeficient ale zůstává na 1,0 a základní na 1,4.
Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027
Která města schválila opatření obecné povahy?
Pozor ovšem na to, že koeficienty k dani z nemovitých věcí lze stanovit i opatřením obecné povahy. Toho pro rok 2027 využili v Karlovarském kraji v Abertamech, Františkových Lázních, Horním Slavkově a Oloví. V Plzeňském kraji pak nové opatření vydali v Rokycanech. Například v Abertamech stanovili místní koeficient 5,0 pro nemovitosti v lokalitě Plešivecké louky. Plocha je určena pro turistický ruch, sport a rekreaci. Koeficient 5,0 odsouhlasili i ve Františkových Lázních pro objekty, které dříve sloužily jako ubytovací zařízení pro lázeňské hosty nebo turisty a nyní slouží jako ubytovny pro pracovníky, kteří denně dojíždějí pracovat mimo město, zejména do průmyslových zón mimo správní území města Františkovy Lázně.
V Rokycanech pak pro rok 2027 odhlasovali místní koeficient ve výši 3,0 pro velké obchodní plochy a
nemovité věci sloužící pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo
ostatní zemědělské výrobě.