Novou vyhlášku schválili v Břidličné a ve Vítkově. Opatření obecné povahy pak odsouhlasili ve Studénce.
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Moravskoslezský kraj
Břidličná
V Břidličné doposud platí kromě základního koeficientu 1,4 jen místní koeficient 2,0. V nové vyhlášce se sice pro katastrální území Albrechtice u Rýmařova a Vajglov snižuje místní koeficient na 1,0, týká se to ale jen některých typů nemovitostí. Pro rekreační nemovitosti, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání zůstává i v těchto katastrálních územích místní koeficient ve výši 2,0. V samotné Břidličné pak zůstává místní koeficient 2,0 na všechny druhy nemovitostí.
Studénka
Ve Studénce pak v opatření obecné povahy stanovili místní koeficient ve výši 2,0 pro vybrané nemovité věci, které neslouží k bydlení a jsou přímými či nepřímými původci zvýšené zátěže životního prostředí a dopravní a technické infrastruktury města (emise, hluk, prach, otřesy, zvýšená intenzita dopravy apod.).
Jedná se o parcely označené v Územním plánu Studénka k využití jako plocha VL (plochy výroby lehké), VD (plochy výroby drobné a služeb), VZ (plochy výroby zemědělské a lesnické) a OU (plochy občanského vybavení všeobecného).
Takto získané prostředky budou využity na údržbu a opravy infrastruktury města na opatření ke snížení negativních vlivů na životní prostředí ve městě, doplňuje se v opatření obecné povahy.
Vítkov
Ve Vítkově od roku 2027 vzroste daň z nemovitých věcí u garáží. Nová vyhláška u nich zavádí koeficient 2,0. I nadále pak bude ve Vítkově platit zvýšený základní koeficient 1,6.