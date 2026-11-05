Která města v Ústeckém a Libereckém kraji mění pro rok 2027 daň z nemovitostí?

Jedná se o Českou Kamenici, Chabařovice a Kamenický Šenov. Koeficienty pro rok 2027 navíc některá města stanovila opatřením obecné povahy.
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Ústecký kraj
Česká Kamenice
V České Kamenici schválili po dvou letech novou vyhlášku. V ní zvýšili místní koeficient z 2,0 na 2,6. U garáží a podnikatelských nemovitostí se pak místní koeficient zvýší z 3,0 na 3,3. Základní koeficient bude i nadále 1,4.
Chabařovice
Chabařovice mají aktuálně zvýšený základní koeficient 1,6, obecný místní koeficient 2,0 a u rekreačních nemovitostí, garáží a podnikatelských nemovitostí místní koeficient 3,0. Nová vyhláška ponechává zvýšení základního koeficientu, zvyšuje obecný místní koeficient na 3,0 a pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě stanovuje dokonce koeficient ve výši 5,0.
Liberecký kraj
Kamenický Šenov
V Kamenickém Šenově zůstává i v nové vyhlášce nadále zvýšený základní koeficient 1,6, od roku 2027 se však zvyšují i místní koeficienty. U nemovitostí určených k podnikání bude nově místní koeficient 2,5 místo stávajícího 1,5. U domů, bytů a rekreačních budov bude nově místní koeficient 2,0 a u garáží dokonce ve výši 3,0.
Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027
Která města schválila opatření obecné povahy?
Pozor ovšem na to, že koeficienty k dani z nemovitých věcí lze stanovit i opatřením obecné povahy (OOP). Toho pro rok 2027 využily v Ústeckém kraji Bílina, Litvínov, Lovosice, Vroutek a Žatec. V Libereckém kraji pak nové opatření vydali v Chrastavě, Liberci, Mimoni a Rokytnici nad Jizerou.
Například v Liberci stanovili v OOP místní koeficient 5,0 pro vlastníky pozemků, staveb a jednotek na pozemcích, které generují nebo mohou generovat zvýšenou zátěž životního prostředí a dopravní a technické infrastruktury města (emise, hluk, prach, otřesy, zvýšená intenzita dopravy apod.). Zastupitelstvo města Liberec za plochy zvyšující zátěž považuje ty, kterým bylo dle platného územního plánu Liberec stanoveno funkční využití „VL – výroba lehká“ a „OK – občanské vybavení komerční“.