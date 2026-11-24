Ve Zlínském kraji jde o Staré Město a Kroměříž. V Olomouckém kraji se pak jedná o Olomouc, Hranice a Kojetín.
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Zlínský kraj
Staré Město
Ve Starém Městě ve Zlínském kraji ponechávají ve vyhlášce pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání koeficient 2,5, nově však od roku 2027 zavádí koeficient 1,5 i pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Kroměříž
Město Kroměříž schválilo pro rok 2027 opatření obecné povahy, ve kterém stanovilo nejvyšší možný koeficient 5,0 pro čtyři vybrané budovy. Město u těchto nemovitých věcí zvýšilo místní koeficient daně proto, že se jedná o nemovitosti, které jsou nedostatečně využívané, zanedbané či se nacházejí v jiném nevhodném stavu.
Olomoucký kraj
Olomouc
V Olomouci v opatření obecné povahy stanovili místní koeficient 5,0 pro opuštěnou vilu v Blanické ulici, která se stala útočištěm lidí bez domova a závislých na návykových látkách a ke které musí opakovaně vyjíždět strážníci Městské policie Olomouc, a koeficient 3,5 pro nemovitost v městské části Černovír, která je rovněž obývána bezdomovci a závislými lidmi.
Město u těchto nemovitostí spolupracuje s policií, hygienou, hasiči a dalšími odbornými složkami. Možnosti, jak majitele přimět k součinnosti, jsou přitom velmi omezené, a zvýšení daně je jedním z nástrojů, které město může využít, komentovala primátorka Miroslava Ferancová.
Hranice
V Hranicích určili pro rok 2027 v opatření obecné povahy místní koeficient ve výši 4,0 pro vybrané průmyslové objekty, které znečišťují ovzduší.
Kojetín
V Kojetíně pak rovněž pro nemovitosti v průmyslové zóně stanovili v opatření obecné povahy vyšší místní koeficient, a to dokonce ve výši 5,0.