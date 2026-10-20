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Která města ve Středočeském kraji mění pro rok 2027 vyhláškou daň z nemovitostí?

Daniel Morávek
Dnes
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Město složené s kostek
Autor: Podnikatel.cz s využitím Dream Lab
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Celkem tři města ve Středočeském kraji schválila pro rok 2027 novou vyhlášku s koeficienty k dani z nemovitých věcí.
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Jedná se o Mníšek pod Brdy, Rožďalovice a Říčany. Pozor ovšem na to, že koeficienty lze měnit i opatřením obecné povahy.

Co se dozvíte v článku
  1. Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy ponechává i v nové vyhlášce pro rok 2027 základní koeficient zvýšený na 2,0. Pro rekreační budovy však město výrazně zvyšuje místní koeficient, a to z 1,5 na 5,0. K vysokému nárůstu dochází i u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě, kde se koeficient zvýší 1,5 na 4,5. Na 3,0 (tedy dvojnásobek) vzroste místní koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání.

Rožďalovice

V Rožďalovicích si od roku 2027 na dani z nemovitých věcí připlatí. Nově bude stanoven obecný místní koeficient 3,0. U podnikatelských nemovitostí pak bude místní koeficient o něco nižší, a to ve výši 2,0. Základní koeficient bude i nadále 1,4.

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Říčany

Daň mění i v Říčanech, kde loni schválili vyhlášku, ve které omylem zvýšili pro byty místní koeficient z 3 na 5. Své pochybení ale Říčany házely na berňák. Podle názoru města použil finanční úřad chybný výklad, když byty nezařadil do „obytných budov“, nýbrž do zbytkové kategorie „ostatní zdanitelné jednotky“. Pro obytné budovy totiž město stanovilo místní koeficient 3, zatímco pro ostatní zdanitelné jednotky koeficient 5. Ve skutečnosti ovšem nepochybil finanční úřad, nýbrž zastupitelstvo města Říčany, které skutečně loni schválilo (ačkoli omylem) pro rok 2026 zvýšení místního koeficientu u bytů z 3 na 5. 

Říčany se proto rozhodly svoji loňskou chybu občanům vykompenzovat a zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která pro rok 2027 snižuje u bytů místní koeficient k dani z 5 na 0,8. Vyhláška navíc snižuje na 0,8 i koeficienty u ostatních zpevněných ploch pozemku, stavebních pozemků, zastavěných ploch a nádvoří, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání a u ostatních zdanitelných staveb.

Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027 Přečtěte si také:

Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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