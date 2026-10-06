Které všechny platby se budou evidovat v EET 2:0? Nastavení je jiné než u první EET

Kontaktní platbou bude taková platba, která bude uskutečněna při osobní kontaktu se zákazníkem a nebo v provozovně.
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Co všechno se evidovalo během první EET?
Od roku 2027 se vrátí EET. Podnikatelé tak opět budou muset tržby elektronicky evidovat. Oproti první EET se však změní typ tržeb, které bude nutné hlásit v rámci evidence.
U EET 1.0 se musely na začátku evidovat platby
- a) v hotovosti,
- b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
- c) šekem,
- d) směnkou,
- e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).
Nezáleželo přitom, jestli k platbě došlo při osobním kontaktu v provozovně, či třeba z domova při nákupu v e-shopu. V prosinci 2017 pak do nastavení EET zasáhl Ústavní soud, který z evidence vyjmul platby kartou, přes platební brány a další podobné způsoby. Důvodem bylo, že tržby plynoucí z bezhotovostních převodů jsou poměrně dobře dohledatelné a nebyl tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci.
Které tržby se budou evidovat v rámci EET 2.0?
V rámci EET 2.0 má být ale nastavení jiné a evidovat se budou tzv. kontaktní platby. Pro určení kontaktní platby jsou důležité dva znaky:
- osobní interakce při úhradě nebo
- transakce uskutečněná v provozovně.
Nebude tedy primárně záležet na tom, jestli byla platba uskutečněná kartou či v hotovosti, ale zda k ní došlo v provozovně nebo při kontaktu se zákazníkem. EET 2.0 se tak nebude týkat například některých e-shopů. Aby tržba podléhala EET, stačí naplnit jeden ze znaků. Současně je stanoveno, že podmínka kontaktní platby je vždy splněna v případě hotovostní a kvazihotovostní platby s výjimkou platby, která je zprostředkována tak, aby poplatníkovi dorazila jako bezhotovostní. Toto pravidlo cílí na obcházení např. v podobě zasílání hotovosti v obálce či skrze prostředníka.
„Osobním kontaktem s poplatníkem“ se pak rozumí kontakt s osobou poplatníka (jde-li o fyzickou osobu), ale též kontakt s jeho personálem, resp. osobami jednajícími jeho jménem a na jeho účet. Druhý parametr, tedy platba v provozovně, je stanoven z důvodu existence samoobslužných pokladen či dokonce samoobslužných provozoven, kde kritérium osobního kontaktu nemusí být naplněno.
K naplnění podmínky je nutná příčinná souvislost mezi objednáním nebo přijetím zboží nebo služeb a platbou uskutečněnou v provozovně. Jak se píše v důvodové zprávě k zákonu o evidenci tržeb:
Pokud např. zákazník učiní objednávku přes e-shop pomocí svého mobilního telefonu a současně vydá příkaz k její úhradě, bude skutečnost, že se v té chvíli nachází v nějaké provozovně, relevantní pouze tehdy, pokud takto objednané zboží nebo službu v této provozovně v daném čase, kdy se v provozovně nachází, převezme či zkonzumuje. Objednává-li zboží nebo službu, které s danou provozovnou nesouvisí, nepůjde o kontaktní platbu.