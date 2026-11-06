Které všechny provozovny a informace o nich musíte nahlásit v rámci EET 2.0?

Pozor ovšem i na to, že je nutné zapsat i provozovny, ve kterých přijímáte neevidované tržby. Toto je důležité hlavně pro e-shopy, které mají zároveň kamennou prodejnu. Hlásit naopak nebude potřeba sklady či výrobny.
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U EET bude oznamovací povinnost
Od listopadu se podnikatelé již mohou hlásit k EET, evidovat pokladní certifikáty a také registrovat v systému své provozovny (tzv. evidenční jednotky), a to pokud v nejméně jedné z nich uskutečňují evidované tržby. Pozor na to, že i když přijímáte evidované tržby například jen v jedné provozovně, musíte do systému nahlásit všechny své evidenční jednotky, tedy i ty, kde nepřijímáte evidované tržby.
Ve vztahu k plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb jde evidenční jednotky rozdělit do tří skupin:
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se uskutečňují evidované tržby – k této jednotce se váže jak povinnost evidovat tržby, tak oznamovací povinnost.
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se uskutečňují neevidované tržby – na rozdíl od předchozí zde dochází k platbám za zboží nebo služby, avšak tyto platby buďto nesplňují formální či materiální kritéria pro to, aby tržby z nich plynoucí byly evidovanými tržbami, popřípadě jsou zákonem vyňaty z okruhu evidovaných tržeb. K této jednotce se váže pouze oznamovací povinnost za předpokladu, že daný podnikatel má kromě ní alespoň jednu evidenční jednotku, kde se uskutečňují evidované tržby.
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se neuskutečňují žádné tržby – může jít např. o provozovnu, kde nedochází k prodeji zboží a služeb (např. výrobna, výdejna, sklad). K této jednotce se neváže ani oznamovací povinnost.
Co všechno jsou evidenční jednotky?
Evidenční jednotkou se pak rozumí
- a) provozovna podle živnostenského zákona nebo její obdoba v případě, kdy podnikatelská činnost není živností, popřípadě jejich samostatná funkční část
- b) internetová stránka, část internetové stránky nebo aplikace, které umožňují přístup ke zboží nebo službám,
- c) dopravní prostředek, v jehož rámci jsou poskytovány zboží nebo služby,
- d) poplatník v rozsahu, ve kterém vykonává podnikatelskou činnost mimo evidenční jednotky podle písmen a) a b).
Co vše může být provozovna?
Za provozovnu se považuje rovněž „automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb“ a „mobilní provozovnu“. Platí, že živnost lze provozovat ve více provozovnách, pokud má podnikatel právní důvod pro jejich užívání. Provozovnou pro účely evidence tržeb jsou i prostory, které by byly provozovnou dle živnostenského zákona za předpokladu, že by podnikatelská činnost, která je jejich prostřednictvím vykonávána, byla živností. Uvedené se týká hlavně tzv. svobodných povolání, zemědělské činnosti či autorské činnosti. Půjde tak především o místo, kde je vykonáváno nezávislé povolání nebo podnikání, které není živností.
Co jsou ostatní evidenční jednotky?
U e-shopů pak platí, že musí oznámit svůj web či aplikaci v případě, že budou mít kamennou prodejnu, kde budou inkasovat evidované tržby. Dopravním prostředkem, v jehož rámci jsou poskytovány zboží nebo služby, se pak rozumí především taxíky. Poplatníkem v rozsahu, ve kterém vykonává podnikatelskou činnost mimo evidenční jednotky, budou například řemeslníci, kteří svou činnost vykonávají ve své provozovně (ta bude jeho první evidenční jednotkou), ale také u zákazníků, tj. mimo provozovnu (zde budou oni sami druhou evidenční jednotkou).
Které údaje musíte hlásit?
Co se týče údajů, které musí podnikatelé o evidenčních jednotkách nahlásit, jde o tyto:
- informace umožňující identifikaci evidenční jednotky,
- druh evidenční jednotky,
- převažující druh vykonávané podnikatelské činnosti prostřednictvím této evidenční jednotky,
- informace, zda se prostřednictvím evidenční jednotky uskutečňují evidované tržby, a
- informace, že evidenční jednotka eviduje tržby v nepřímém zastoupení za jiného poplatníka.
Podnikatelé navíc budou muset, dojde-li ke změně údaje o evidenční jednotce, tuto změnu oznámit správci daně prostřednictvím daňové informační schránky. K oznámení musí dojít před uskutečněním první evidované tržby prostřednictvím této evidenční jednotky uskutečněné poté, kdy změna nastala, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
Jak jednotky zaevidovat? Finanční správa zveřejnila návod
Jednotky zadáte skrze tlačítko Správa evidenčních jednotek a následný klik na tlačítko Nová evidenční jednotka. Pokud máte větší množství evidenčních jednotek, můžete využít funkce hromadného importu.
Poté musíte vybrat druh evidenční jednotky (výběrem ze seznamu blíže určíte, zda se jedná o stálou provozovnu, mobilní provozovnu, automat, internetovou stránku nebo dopravní prostředek) a převažující podnikatelskou činnost, kterou prostřednictvím této evidenční jednotky vykonáváte.
Vyplňte pole Převažující druh podnikatelské činnosti vykonávané v této evidenční jednotce. Po zahájení zadávání názvu do daného pole se automaticky zobrazují návrhy prostřednictvím našeptávače, upřesňuje finanční správa.
Poté můžete doplnit upřesnění činnosti a název této jednotky.
O kolonku níže pak vyberete, zda se v dané jednotce uskutečňují evidované tržby a také, zda v ní přijímáte platby svým jménem na účet jiného poplatníka ( například komisní prodej).
Jako poslední vyplníte lokalizaci jednotky. Název příslušného pole se liší podle zvoleného druhu evidenční jednotky:
- u pevné provozovny se vyplňuje adresa,
- u internetové adresy se vyplňuje URL adresa,
- u dopravního prostředku se vyplňuje registrační značka vozidla (SPZ) nebo jiné vhodné označení,
- u ostatních druhů evidenčních jednotek se pole přizpůsobí jejich charakteru.
Finanční správa na webu doplnila, že na příkladu pevné provozovny je lokalizace zadávána prostřednictvím pole Způsob vyplnění adresy. Po kliknutí do pole označeného červenou šipkou se zobrazí nabídka, ve které můžete zvolit jednu z následujících možností:
- Vyplnit kód adresního místa,
- Zadat adresní údaje ručně.
V posledním kroku zkontrolujete vyplněné údaje a kliknete na Dokončit a přidat.
Za porušení povinnosti pokuta až 500 tisíc korun
Kdo oznamovací povinnost u EET nedodrží a jednotky nenahlásí, bude moci dostat pokutu až do výše půl milionu korun.
Oznamovací povinnost platila i u EET 1.0
Také v rámci první EET platila pro podnikatele oznamovací povinnost. Tehdy se nicméně museli hlásit pouze provozovny, v nichž podnikatelé přijímali evidované tržby. Pojem provozovna byl tak chápán šířeji, než je tomu v rámci některých vymezení stejného pojmu v jiných právních předpisech. A rovněž u EET 1.0 museli podnikatelé, došlo-li ke změně údajů o provozovnách, tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týkala.