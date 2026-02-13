Kterými nezdanitelnými částkami si můžete snížit základ daně za rok 2025?

Daně si lze snížit nejen slevami na dani, ale také nezdanitelnými částmi. Zatímco slevy snižují přímo daň, nezdanitelné části daňový základ. V přiznání za rok 2025 můžete uplatnit následující nezdanitelné části.
Co se dozvíte v článku
- Přehled nezdanitelných částek
- Bezúplatná plnění
- Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření
- Daňově podporované produkty
- Stahujte daňové přiznání za rok 2025
Přehled nezdanitelných částek
Nezdanitelné části daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů:
- bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
- úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
- daňově podporované produkty
Způsob prokazování podrobně popisuje ustanovení § 38k a 38l zákona o daních z příjmů.
Bezúplatná plnění
Bezúplatné plnění (dar) může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo službu je nutné ocenit. Pokud hodnota daru není známa, určí se cenou zjištěnou v souladu se zákonem o oceňování majetku. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daně. Pro zdaňovací období 2025 nicméně stále platila výjimka a maximální hranice činí 30 % základu daně.
Za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma nebo krevní destičky. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000 Kč. Dále je možné snížit základ daně při darování orgánu žijícím dárcem nebo darování krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20 000 korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb.
Stále navíc platí, že je možné daňově uplatnit dary poskytnuté v roce 2023 nejen českým pořadatelům sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví), jejím územně-správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud byly splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatná plnění.
Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření
Nadále lze snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. V některých případech musí jít výhradně o bytovou potřebu vlastní, jindy se může jednat o trvalé bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. Podrobněji v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.
Jestliže je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jeden z nich, anebo každý z nich, a to rovným dílem. Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 150 000 Kč ročně poplatníky téže domácnosti. Dříve se jednalo o limit 300 000 Kč. Nový snížený limit nicméně platí pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021. U bytové potřeby obstarané před 1. lednem 2021 se nic nemění a zůstává limit 300 000 Kč. V případě „nového“ a „starého“ úvěru je třeba nejprve posoudit nový úvěr do sníženého limitu, a poté staré úvěry do celkového limitu 300 000 Kč.
Daňově podporované produkty
Příspěvky na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) a soukromé životní pojištění se za rok 2025 uplatní podle paragrafů 15a a 15b zákona o daních z příjmů. Zde jsou vymezeny daňově podporované produkty spoření na stáří. A to včetně všech podmínek, které tyto produkty musí splňovat, aby bylo možné na ně daňové výhody využít. Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí (§ 15a zákona o daních z příjmů):
- a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
- b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
- c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
- d) soukromé životní pojištění,
- e) dlouhodobý investiční produkt.
Podporované je také pojištění dlouhodobé péče. Pojistnou událostí je zde závislost klienta, který si pojištění sjednal, nebo jeho osoby blízké (manžel, partner, rodič, sourozenec atd.) na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách.
