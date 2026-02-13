Podnikatel.cz  »  Finance  »  Kterými nezdanitelnými částkami si můžete snížit základ daně za rok 2025?

Kterými nezdanitelnými částkami si můžete snížit základ daně za rok 2025?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Zamyšlená žena.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Daně, respektive základ daně, si lze snížit nezdanitelnými částkami. Přinášíme jejich přehled pro rok 2025.

Daně si lze snížit nejen slevami na dani, ale také nezdanitelnými částmi. Zatímco slevy snižují přímo daň, nezdanitelné části daňový základ. V přiznání za rok 2025 můžete uplatnit následující nezdanitelné části.

Co se dozvíte v článku
  1. Přehled nezdanitelných částek
  2. Bezúplatná plnění
  3. Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření
  4. Daňově podporované produkty
  5. Stahujte daňové přiznání za rok 2025

Přehled nezdanitelných částek

Nezdanitelné části daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů:

  • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
  • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
  • daňově podporované produkty

Způsob prokazování podrobně popisuje ustanovení § 38k a 38l zákona o daních z příjmů.

Bezúplatná plnění

Bezúplatné plnění (dar) může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo službu je nutné ocenit. Pokud hodnota daru není známa, určí se cenou zjištěnou v souladu se zákonem o oceňování majetku. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daněPro zdaňovací období 2025 nicméně stále platila výjimka a maximální hranice činí 30 % základu daně.

Za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma nebo krevní destičky. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000 Kč. Dále je možné snížit základ daně při darování orgánu žijícím dárcem nebo darování krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20 000 korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb.

Stále navíc platí, že je možné daňově uplatnit dary poskytnuté v roce 2023 nejen českým pořadatelům sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví), jejím územně-správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud byly splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatná plnění.

Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

Nadále lze snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. V některých případech musí jít výhradně o bytovou potřebu vlastní, jindy se může jednat o trvalé bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. Podrobněji v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Jestliže je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jeden z nich, anebo každý z nich, a to rovným dílem. Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 150 000 Kč ročně poplatníky téže domácnosti. Dříve se jednalo o limit 300 000 Kč. Nový snížený limit nicméně platí pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021. U bytové potřeby obstarané před 1. lednem 2021 se nic nemění a zůstává limit 300 000 Kč. V případě „nového“ a „starého“ úvěru je třeba nejprve posoudit nový úvěr do sníženého limitu, a poté staré úvěry do celkového limitu 300 000 Kč.

Daňově podporované produkty

Příspěvky na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) a soukromé životní pojištění se za rok 2025 uplatní podle paragrafů 15a a 15b zákona o daních z příjmů. Zde jsou vymezeny daňově podporované produkty spoření na stáří. A to včetně všech podmínek, které tyto produkty musí splňovat, aby bylo možné na ně daňové výhody využít. Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí (§ 15a zákona o daních z příjmů):

  • a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
  • c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
  • d) soukromé životní pojištění,
  • e) dlouhodobý investiční produkt.

Podporované je také pojištění dlouhodobé péče. Pojistnou událostí je zde závislost klienta, který si pojištění sjednal, nebo jeho osoby blízké (manžel, partner, rodič, sourozenec atd.) na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách.

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2025 a 2026 Přečtěte si také:

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2025 a 2026

Stahujte daňové přiznání za rok 2025

Server Podnikatel.cz nabízí tiskopisy, kterými lze jednoduše splnit daňové povinnosti. Daňové přiznání máme hned v několika verzích. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

školení pri začínající mzdové účetní

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Google mění podobu Gemini v Chromu

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Konec soukromí jak ho známe?

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).