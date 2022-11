Kultovní botasky se opět vrátily na scénu. Přečtěte si historii firmy Botas

Kdo za socialismu neměl averzi ke sportu a nikdy neobul známé botasky, snad chodil bos. Značka Botas, která vznikla v 60. letech minulého století, totiž diktovala nejen v Československu trendy u sportovní obuvi až do rozpadu východního bloku. Botasky navíc nesloužily jen sportovcům, nýbrž je nosili i “obyčejní” lidé jako vycházkovou obuv.

Stejně jako u dalších retro značek to ani se značkou Botas nevypadalo po roce 1989 úplně růžově. Značku se ale podařilo udržet a před několika lety dokonce došlo ke znovuobnovení tradičního modelu Botas CLASSIC. Ne vše ale probíhalo podle plánu a firma se potýkala s problémy, především co se odbytu týká. Nyní se společnost snaží o další restart, když otevřela vlastní vlajkový obchod v Praze na Žižkově.

Botas = BOTA-Sportovní BOTA-Skuteč

Počátky botasek se datují až do roku 1949, kdy ve Skutči na Pardubicku vznikla firma Botana. Založení národního podniku v této oblasti nebylo ničím překvapivým, jelikož zde obuv měla tradici již od 15. století. Původně firma vyráběla pánskou vycházkovou obuv, v roce 1962 se však začala specializovat na výrobu sportovních bot. Jen o rok později pak vznikla značka Botas, která se vytvořila spojením slov BOTA-Sportovní BOTA-Skuteč. Hned další rok slavily botasky první úspěch, když je obuli českoslovenští volejbaloví reprezentanti na olympiádě v Tokiu, kde vybojovali stříbrné medaile.

Obrovský nárůst popularity obuvi Botas ale odstartoval až kultovní model CLASSIC s typickým svislým zoubkovaným páskem a logem botas se 3 hvězdami, se kterým firma přišla v roce 1966. Za novými botami stál Marcel Scheinpflug. Není bez zajímavosti, že se boty původně vyráběly z kůže mongolských koní. Design bot se v dalších letech prakticky neměnil a první rozsáhlou modernizací prošel až v osmdesátých letech zásluhou Milana Mlynáře. Na počátku sedmdesátých let vyrostl ve Skutči nový výrobní závod a administrativní sídlo firmy, které v menších obměnách slouží dodnes. V roce 1974 už firma vyráběla 230 různých vzorů a boty vyvážela do 35 zemí celého světa (včetně USA, Austrálie nebo Kanady).

Botasky se vrátily v rámci školního projektu

Po revoluci se firma Botana dohodla na spolupráci s řadou světových značek (třeba Puma nebo Salamon), pro které vyráběla boty. Zdálo se, že značka Botas zmizí v zapomnění. Firma se ale úzce specializovala na sportovní obuv, hlavně na běžky a brusle a značka Botas tak stále přežívala. V roce 2008 navíc došlo k znovuobnovení modelu Botas CLASSIC, kterou iniciovali studenti grafického designu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM), jako základ pro svůj školní projekt. Firma Botas začala s mladými designery spolupracovat a v roce 2009 uvedla na trh novou kolekci šestnácti vzorů vycházkové obuvi Botas. Boty získaly několik designových ocenění a odborníci jim předpovídali zářivou budoucnost.

Firmě se ale nepodařilo zúročit prvotní nadšení ze znovuobnovených botasek a od roku 2010 se potýká s problémy. Již několik let po sobě vykázala ztrátu přes 12 milionů korun. Firma ukončila spolupráci s distributory obuvi (Baťa a Intersport) a dohodnutí partneři, server Mall.cz a firma Červa Export Import, je nedokázali nahradit. Na konci roku 2012 ale firma Botas zrušila exkluzivitu se společností Benal pro vývoz a dovoz materiálů a zboží a uzavřela s ní stejnou rámcovou smlouvu, jakou má i s ostatními velkoobchodními partnery.

Přinese restart nová prodejna na Žižkově

V poslední době se ale zdá, že by se firmě mohl podařit druhý restart. V březnu 2013 odsouhlasil Úřad průmyslového vlastnictví, po několika letech trvajících námitek, registraci obrazové ochranné známky na obuv BOTAS classic, a to pod názvem"bota se šikmým páskem". Tato ochranná známka platí 10 let. Černobílé provedení této známky znamená, že její ochrana se vztahuje i na veškeré barevné varianty a kombinace. Je chráněn vnější vzhled nejenom zobrazené boty, ale i podobných bot. Je to pravděpodobně jedna z nejdůležitějších a nejcennějších ochranných známek společnosti Botas, uvádí se na webu společnosti.

Před více než rokem sice musela uzavřít Botas Concept Store (dříve 66 Gallery) na Praze 1, nyní ale otevřela nový vlajkový obchod v Praze na Žižkově. Za novou prodejnou stojí původní iniciátoři znovuobnovení značky, designéři Jana Kloss a Jakub Korouš. Prostory navíc neslouží pouze jako prodejna. V objektu se totiž rovněž nachází studio pro navrhování kolekcí, probíhají zde workshopy a zákazníci mají možnost nahlédnout do procesu designu a výroby.