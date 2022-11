Kupní smlouvy a reklamace podle nového občanského zákoníku

Kupní smlouvy uzavíráme v současnosti podle občanského i obchodního zákoníku. Ten však od nového roku nahradí zákon o obchodních korporacích. Nově budou kupní smlouvy upraveny pouze občanským zákoníkem. Čtěte, co vše se změní.

Kupní smlouva a kupní cena

Problematika koupě je řešena v ustanovení § 2079 a následujících nového občanského zákoníku. Ve srovnání se stávajícím občanským zákoníkem je upravena podstatně jednodušeji. Postupuje se od obecných ustanovení až k vedlejším ujednáním a zvláštním ustanovením o prodeji zboží v obchodě.



Autor: www.SXC.hu Kupující se zavazuje, že věc nejen převezme, ale i zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Zde se píše, že kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Nejde tedy o pouhé předání věci za dohodnutou cenu. Následují ustanovení, která popisují koupi movitých věcí. Sem patří i dodání spotřebního zboží, respektive smlouva o dodání spotřebního zboží (využije se u zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit, považuje se za kupní smlouvu).

Dodání věci, která má být teprve vyrobena, se rovněž posoudí jako kupní smlouva. Kupní smlouva se od smlouvy o dílo liší poměrem dodávaného materiálu a práce. V případě smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli podstatnou část materiálu, ze kterého se bude věc v budoucnu vyrábět.

Kupní cena je v souladu s § 2080 nového občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě, jestliže je sjednán alespoň způsob jejího určení. V případě, kdy má být věc odeslána, pak je odevzdána kupujícímu tím, že je předána prvnímu dopravci k přepravě.

Vady skryté, opravitelné i neopravitelné

Největší změnou jsou nároky kupujícího z vadného plnění. Nový občanský zákoník opouští hledisko opravitelných a neopravitelných vad jako základního kritéria pro určení práv kupujícího z vad věci a nahrazuje se hlediskem intenzity. Kupující bude moci zvolit výměnu věci, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Toto určí při oznámení vady a svou volbu již nebude moci bez souhlasu prodávajícího změnit. To ovšem jen pokud by se nejednalo o nepodstatné porušení smlouvy. Zjednodušeně řečeno, v případech, kdy by byla výměna vzhledem k povaze vady nepřiměřená, má kupující nárok pouze na přiměřenou slevu nebo opravu. Kupříkladu se na počkání vymění vadná součástka atd.

O vadách a reklamacích podrobněji: Víme, co se doopravdy mění u reklamací od roku 2014

V případě skrytých vad spojených se zemí pevným základem platí, že pokud kupující prodávajícímu neoznámí takovou skrytou vadu do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná. Prodávající samozřejmě musí namítnout, že mu vada nebyla včas oznámena a prokázat, že o ní při prodeji nevěděl.





Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Nový občanský zákoník rozšířil a zpřesnil vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Smluvní strany si budou moci sjednat tato vedlejší ujednání: