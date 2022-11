Kupní smlouvy na internetu? Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě

Nový občanský zákoník zjednodušil uzavírání kupní smlouvy na internetu. Zavádí možnost tzv. veřejné nabídky. Pokud je na internetu vystaveno zboží, u kterého je uvedena cena, předpokládá se, že si věc lze zakoupit.

Zákazník může nabídku jednoduše přijmout tak, že prodejci sdělí svůj souhlas. Pokud vše probíhá standardní cestou, zákazník pošle objednávku a v okamžiku, kdy dorazí k prodejci, je uzavřena kupní smlouva, vysvětluje Miloš Borovička, právní poradce dTestu.

Právě dTest nahlédl do obchodních podmínek e-shopů, aby zjistil, že třetina internetových obchodů novou úpravu uzavírání smluv přejala. Ostatní se jí ale neřídí. To by bylo v pořádku, pokud by tato skutečnost byla z prezentace e-shopu zákazníkům jasně patrná. Občanský zákoník zakazuje schovávat překvapivá ustanovení do obchodních podmínek, doplňuje Borovička.

V obchodních podmínkách je upraven třeba právě vznik kupní smlouvy. Pokud se jimi prokousáváme, zjišťujeme například, že zboží, které je na stránkách vystaveno, je pouze součástí prezentace výrobků. A samotnou smlouvu navrhuje spotřebitel. Ten navrhne uzavření smlouvy posláním objednávky a smlouva je uzavřena, až když obchodník objednávku potvrdí. Zákazníkovi se tak může stát, že zaplatí a zanedlouho se dozví, že vlastně žádnou smlouvu neuzavřel, doplňuje Borovička.





Prodejci mají obavy z toho, že by museli dodat zboží, které nemají na skladě, zbytečně. Zákon říká, že nabídka platí do vyčerpání zásob.