Kuřecí bizár na sítích: KFC se omluvilo, nejen experti kroutí nad krizovým PR hlavou

Fastfoodový řetězec KFC v úterý 26. května během dopoledne symbolicky zavřel, vydal na webu i na sociálních sítích prohlášení a jak uvádí, od tohoto dne „začíná novou kapitolu se zavedením změn ve všech restauracích KFC“.
KFC sype popel na hlavu a mění pravidla
Jednalo se o reakci na situaci z loňského podzimu, kdy se i na základě novinářských reportáží negativně mluvilo o KFC. Jak jsme psali, nejvíce stížností se týkalo kuřecího masa, jeho trvanlivosti a kvality. Odborníci tehdy kritizovali mlčení společnosti a považovali jej za souhlas.
Ve vyjádření KFC oslovuje celé Česko a zmiňuje, že v posledních měsících o nich slyšeli věci, které mohly vyvolat řadu otázek.
Zasloužili jste si, abychom na ně odpovídali. Místo toho jsme mlčeli. A za to se omlouváme, říkají s tím, že na sebe kladou nejvyšší nároky, a proto chtěli nejprve důkladně zkontrolovat všechny restaurace. Dále hovoří o změnách, které udělali. Patří mezi ně zavedení nového digitálního systému checklistů a označování kuřecího masa, proškolení a recertifikace týmů nebo posílení standardů.
Rádi bychom, abyste nás přišli navštívit. Když se vám něco nebude líbit, řekněte nám to. My to dáme do pořádku. To je chuť, které můžete věřit, uzavírají na webu s podpisem Tým KFC Česko.
Sítě zuří: Lidé omluvu nesežrali
Pod příspěvkem s vyjádřením KFC se objevilo přes tři tisíce komentářů a lidé si zde nebrali servítky.
Takže, už ani nevím po kolika měsících, potvrzujete že se opravdu manipulovalo s datama trvanlivosti masa, zní jeden komentář.
Tak hlavně, že zaměstnáváte lidi stylem “Podepiš mlčenlivost” a potom tlačíte na zaměstnance, aby měli co nejmenší odpady nebo jim budete strhávat peníze z platu a oni potom právě prodávají i zkažené maso, tak jak jim dokonale poradil Amrest a následně manažeři brigádníkům, přidává jedna uživatelka.
Rozhořčení neskrývá ani další, podle které lhali lidem, způsobovali jim zdravotní problémy, ohrozili několik dětí a teď si myslí, že to napraví jedno takové prohlášení?
Člověk při smyslech k vám už nikdy nepůjde, doplňuje.
Tak to je nejvíc, po půl roce vydá KFC anonymní vyjádření o tom, co se dělo a je to neověřitelné i v budoucnu a nejsou vyvozené zodpovědné osoby, v tichosti se to hodilo na zaměstnance, myslí si další uživatel.
Kolik a jaká pochybeni jste odhalili při inspekcích? Proč jste postupy, které jak píšete, jsou jinde u KFC běžné, zavedly až teď? ptá se jeden z uživatelů. Dotazů je na Facebooku více, například:
To jste nemohli přijít na tyto kroky dříve než vznikl tento průser?,
Proč toto nešlo udělat po prvním otráveném jídlu? nebo
A manažeři co původní pravidla porušovali dostali výpovědi?
Smažení na síti X: Hezké přiznání viny
Téma zarezonovalo také na sociální síti X. Tam jeden z uživatelů napsal příspěvek:
Takže KFC svou dnešní tiskovou zprávou potvrdilo, že šidili a klamali. Protože musí zavřít své pobočky a nastavovat nové standardy. Hezké přiznání viny. Jiný uživatel to pochopil tak, že
dřív falšovali papírové etikety a teď budou fejkovat ty digitální. KFC pro 21. století.
To že šidili a klamali je věc jedna. Ale jak to podělali po marketingové stránce vstoupí do učebnic marketingu, myslí si další.
Jeden z uživatelů sdílel vyjádření KFC s poděkováním, protože je podle něj hezké se učit o brand crisis a jak tyto krize marketingově zvládnout a komunikovat a následně otevřít internet a vidět v reklamách příklad z praxe.
PS: Nedělají to moc dobře ani v rámci teorie, upřesňuje.
Restart KFC je v každém ohledu zajímavá marketingová a logistická akce. Ale jen se pro přádek zeptám provozovatele, znamená to, že když jsem si o víkendu na dálnici koupil pět stripsů, tak ještě byly ze zkaženého masa?— Miloš Čermák (@cermak) May 26, 2026
„Strategie promlčíme to, ale evidentně nebyla funkční, když mají tržby o 40 % dole,“ zmiňuje jiný příspěvek. „Zajímavý, to jim to fakt muselo zamávat s tržbami. A to se každý druhý i na Linkedinu vysmíval Tuňákovi, že ho nikdo nebere vážně,“ píše další uživatelka. A souhlasí s ní i jiná: „Jj, alibisticky zjistili, že se to nepovedlo zamést pod koberec, až když koukali na tržby jak péra z gauče. To je opravdu krizový management tohle.“ „Lol, myslím, že už na to skoro všichni zapomněli a oni to teď sami připomenou. Peak marketing,“ zmiňuje další uživatel X.
Krizové PR pod lupou marketérů
Martina Bobková, Online marketing specialist, ve svém příspěvku na LinkedIn profilu nejprve připomíná, že mlčet několik měsíců, když vám hoří střecha nad hlavou, je v PR solidní poukázka na průšvih. Vyjádření podle ní přišlo za pět minut dvanáct, ale z pohledu krizového PR je to celkem obstojná práce.
Žádný patos, žádné hraní na city, prostě tvrdá fakta a chlapské (nebo spíš kuřecí) přiznání chyby, shrnuje.
V komentářích se názory různí. Odborník na sociální sítě Adam Zbiejczuk si také myslí, že to není úplně špatné, ale ocenil by, kdyby to přišlo měsíc, max dva po celé aféře. I když ani pak by o moc větší důvěru neměl.
Ale pokud už zvolili na začátku strategii, že se vlastně nic nestalo a všechno jde vymlčet, tak mi není moc jasné, proč se k tomu vracet teď, kdy už na to reálně valná většina lidí zapomněla. Skoro bych si myslel, že teď to nadělá víc škody než užitku, dodává.
No já nevím. Asi jako nechat shořet stodolu a po půl roce napsat “měli jsme hasit dříve, ale nejprve jsme chtěli mít jistotu, že tvrdost vody odpovídá normě a že hydrant měl řádnou revizi… “ A k tomu to rozešlou v době, kdy většina sousedů už zapomněla, že vůbec hořelo, přidává se další komentář. Podle jednoho uživatele se sice omluvili za špatnou komunikaci, ale ne za to, že ve jménu lepších zisků vědomě ohrožovali zdraví svých zákazníků zkaženým masem. Z jeho pohledu je to komunikačně dobrý pokus, ale důvěryhodnost stále level mínus milion.
A demonstrativní zavření na pár hodin v pracovní době pro upgrade, který se dá udělat běžně v noci, to už je jen komická tečka, zní další komentář.
Podle Rosti Starého, partnera v komunikační skupině Konektor, je tohle to nejlepší, co za celou kauzu z KFC vypadlo, ale k dobrému PR tomu podle něj pořád dost chybí. Po té sérii rozhovorů s exzaměstnanci, potvrzeným nálezům zkaženého masa ze strany SZPI je podle něj omluva za “nekomunikaci” málo a 950 kontrol to nezachrání.
Vidím jen snahu otočit to do narativu “žádné problémy na prodejnách nebyly, ale měli jsme líp komunikovat”. A to ztrátu důvěry jen prohlubuje. Že se pod to není schopen podepsat nikdo konkrétní je jen taková třešnička na dortu, doplňuje.
Tomáš Fridrich, Managing Partner z agentury ADison, na LinkedInu pod jiným příspěvkem uvádí, že pozornost to celé docela přilákalo a ptá se, jestli to měli raději nechat tak nebo se to snažit uzavřít, ať takhle nebo jinak. Všichni si to podle něj pamatují a snaha o tlustou čáru mu nepřijde mimo.
Hezké! Krizová komunikace je královská disciplína, to se prostě musí odmakat..krásná příležitost/case study na trhu: jak to fakt nedělat+prilezitost pro komunikatory to KFC konečně opravit, shrnul v komentáři závěrem Martin Ayrer, PR & komunikační stratég z AMI Communication.