Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Kutnohorská čokoládovna Lidka míří do Londýna pro „čokoládové Oscary“

Kutnohorská čokoládovna Lidka míří do Londýna pro „čokoládové Oscary“

Michael Hovorka
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Čokoládovna Lidka z Kutné Hory oslaví deset let od založení čokoládovny a čokoládového muzea v Londýně. Její zakladatelé, manželé Lada a Pavel Bartošovi, tam převezmou „čokoládové Oscary“. Porotu prestižní mezinárodní soutěže Academy of Chocolate okouzlili tmavou čokoládou s vůní i chutí višňové likéru, malinovace a rumu, přitom zcela bez alkoholu.

Česká řemeslná čokoláda uspěla v obrovské konkurenci více než 1 400 produktů od téměř 300 společností z celého světa. Letos v březnu slavíme právě deset let od založení naší čokoládovny a čokoládového muzea, takže cesta do Londýna je pro nás symbolickým narozeninovým dárkem, dodává Lada Bartošová, která výrobou čokolád podle původních prvorepublikových postupů navázala na slavnou historii značky Lidka.

Co se dozvíte v článku
  1. Ocenění v srdci Londýna
  2. Novinky a ambiciózní plány v Kutné Hoře

Ocenění v srdci Londýna

Slavnostní vyhlášení proběhne v ikonickém historickém domě z 18. století na londýnské Piccadilly. Tato lokalita je tradičně spjata s luxusním zbožím pro britskou aristokracii i královskou rodinu. Porotu zaujala především unikátní technologie výroby, díky které dokážou manželé Bartošovi do sladkého základu přenést autentickou chuť a aroma ovocných pálenek, aniž by výsledný produkt obsahoval kapku alkoholu.

Při hodnocení se neposuzovala jen samotná chuť, ale i textura, vůně a takzvaný aftertaste, tedy délka a kvalita doznívání chuti na patře. Soutěž má velmi přísná pravidla: čokoláda nesmí obsahovat palmový olej ani jiné rostlinné tuky kromě kakaového másla. Zakázány jsou také jakékoliv umělé příchutě. 

Zatímco jiné soutěže se soustředí hlavně na chuť, v tomto klání je čokoláda vnímána jako luxusní produkt. Ten musí být nejen chuťově dokonalý, ale precizně dotažený se vším všudy, jako šperk nebo vzácný parfém, vysvětluje Bartošová.

Novinky a ambiciózní plány v Kutné Hoře

Značka Lidka aktuálně připravuje několik novinek. Vzniká například speciální čokoláda pro výstavu o jezuitském řádu, která probíhá v Českém muzeu stříbra. Její chuť ponese tóny granátového jablka. Dalším překvapením pro zákazníky bude netradiční spojení čokolády s čajem.

školení pri začínající mzdové účetní

Velkým projektem manželů Bartošových je však vybudování nového konceptu v historickém centru Kutné Hory, města zapsaného na seznamu UNESCO. Vznikne zde unikátní prostor propojující vlastní výrobu, prodejnu, Muzeum čokolády Lidka a tematické čokoládové apartmány.

Návštěvníci budou moci sledovat celý proces výroby, od třídění bobů přes jejich mletí, ochucování a temperování až po lití do forem a balení. Připravujeme pro ně také historickou expozici. Rádi bychom nabídli i odborné degustace či vzdělávací programy pro školy, uzavírá Lada Bartošová.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).