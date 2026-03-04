Kutnohorská čokoládovna Lidka míří do Londýna pro „čokoládové Oscary“

Česká řemeslná čokoláda uspěla v obrovské konkurenci více než 1 400 produktů od téměř 300 společností z celého světa.
Letos v březnu slavíme právě deset let od založení naší čokoládovny a čokoládového muzea, takže cesta do Londýna je pro nás symbolickým narozeninovým dárkem, dodává Lada Bartošová, která výrobou čokolád podle původních prvorepublikových postupů navázala na slavnou historii značky Lidka.
Ocenění v srdci Londýna
Slavnostní vyhlášení proběhne v ikonickém historickém domě z 18. století na londýnské Piccadilly. Tato lokalita je tradičně spjata s luxusním zbožím pro britskou aristokracii i královskou rodinu. Porotu zaujala především unikátní technologie výroby, díky které dokážou manželé Bartošovi do sladkého základu přenést autentickou chuť a aroma ovocných pálenek, aniž by výsledný produkt obsahoval kapku alkoholu.
Při hodnocení se neposuzovala jen samotná chuť, ale i textura, vůně a takzvaný aftertaste, tedy délka a kvalita doznívání chuti na patře. Soutěž má velmi přísná pravidla: čokoláda nesmí obsahovat palmový olej ani jiné rostlinné tuky kromě kakaového másla. Zakázány jsou také jakékoliv umělé příchutě.
Zatímco jiné soutěže se soustředí hlavně na chuť, v tomto klání je čokoláda vnímána jako luxusní produkt. Ten musí být nejen chuťově dokonalý, ale precizně dotažený se vším všudy, jako šperk nebo vzácný parfém, vysvětluje Bartošová.
Novinky a ambiciózní plány v Kutné Hoře
Značka Lidka aktuálně připravuje několik novinek. Vzniká například speciální čokoláda pro výstavu o jezuitském řádu, která probíhá v Českém muzeu stříbra. Její chuť ponese tóny granátového jablka. Dalším překvapením pro zákazníky bude netradiční spojení čokolády s čajem.
Velkým projektem manželů Bartošových je však vybudování nového konceptu v historickém centru Kutné Hory, města zapsaného na seznamu UNESCO. Vznikne zde unikátní prostor propojující vlastní výrobu, prodejnu, Muzeum čokolády Lidka a tematické čokoládové apartmány.
Návštěvníci budou moci sledovat celý proces výroby, od třídění bobů přes jejich mletí, ochucování a temperování až po lití do forem a balení. Připravujeme pro ně také historickou expozici. Rádi bychom nabídli i odborné degustace či vzdělávací programy pro školy, uzavírá Lada Bartošová.
