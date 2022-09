Kvalita pohonných hmot se stále zlepšuje. Platí, čím dražší tím kvalitnější?

Kontroly jsou pravidelné a důkladné

Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce, na úvod zdůrazňuje, ať se spotřebitel při tankování orientuje, jak uzná za vhodné (podle oblíbenosti značky čerpací stanice, podle ceny atd.), protože kvalita u našich čerpacích stanic, co se nafty a benzinu týká, je nyní nejlepší v historii kontrol. V červnu totiž Česká obchodní inspekce v rámci kontroly pohonných hmot odebrala celkem 212 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 kontrolované vzorky pohonných hmot. ČOI provádí kontroly dle vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty.

Pro ilustraci k ukazatelům jakosti u benzínu podle tohoto zákona patří:

Oktanové číslo výzkumnou metodou

Oktanové číslo motorovou metodou

Hustota při 15 °C

Tlak par, metoda DVPE – letní období

Průběh destilace

Složení uhlovodíků (olefiny, aromatické uhlovodíky, benzen)

Obsah kyslíku

Obsah kyslíkatých látek (methanol, ethanol, isopropanol, tercbutanol, isobutanol, ethery obsahující 5 nebo více uhlíků v molekule, jiné kyslíkaté látky)

Obsah síry

Obsah olova

Obsah manganu

Oxidační stabilita

Jak připomíná Jiří Fröhlich, čerpací stanice, která je pravomocně pokutována za nekvalitní palivo, je zveřejněna v seznamu na webových stránkách České obchodní inspekce.

Čerpací stanice si za kvalitou stojí

Tomáš Trč, Marketing and Corporate Communication z MOL Česká republika, říká, že kvalita je u pohonných hmot zásadní téma, protože má přímý vliv na fungování a životnost motorů ve vozech jejich zákazníků. Společnost MOL má výhodu, že zajišťuje celý proces od rafinace přes přepravu až po stáčení pohonných hmot a jejich prodej. Tím má pod kontrolou všechny části procesu, které jsou klíčové pro udržení nejvyšší kvality pohonných hmot. Kvalitu pohonných hmot zajišťují jednak pomocí testování paliv a také pomocí dodržování přísných předpisů a směrnic během výroby, přepravy a prodeje. Pohonné hmoty na čerpacích stanicích testujeme sami u nezávislé testovací společnosti SGS, mimo to probíhá i opakované testování ze strany České obchodní inspekce, doplňuje.

Podobně se v OMV kontrola dodržování kvality provádí prostřednictvím nezávislé akreditované laboratoře, která sama celoročně zajišťuje pravidelné odběry vzorků pohonných hmot u čerpacích stanic a jejich rozbory. Michal Janda, Convenience Retail & Marketing Manager CZ z OMV Česká republika, doplňuje, že kvalita pohonných hmot prodávaných na jejich čerpacích stanicích v ČR je z hlediska firmy prvořadým prodejním aspektem a platí, že všechny prodávané pohonné hmoty musejí bezpodmínečně vyhovovat požadavkům příslušných EU norem (norma ČSN EN 228 pro automobilové benziny, norma ČSN EN 590 pro motorové nafty). Standardní pohonné hmoty musejí splňovat předepsané normované parametry, avšak prémiové pohonné hmoty předepsané parametry v řadě ohledů překračují, podotýká.

Podle Jiřího Ondry mladšího z Tank ONO se méně hovoří o kvalitě PHM z důvodu, že se kvalita PHM v posledních 10 letech velmi zvýšila a český řidič se s nekvalitními PHM nepotká. Kvalitní pohonné hmoty jsou podle něj samozřejmě základ na čerpací stanici. My většinu PHM odebíráme od jediné rafinérie v ČR – Orlen Unipetrol. Ta kvalita je standardizovaná a všechny PHM prochází výstupní kontrolou a vyhovují všem zákonným požadavkům, upřesňuje.

Lze přímo při tankování poznat nekvalitní palivo?

Jiří Fröhlich uvádí, že pokud nedojde k něčemu takovému, jako byla „emulze paliva“ s jinou látkou (např. vodou), kterou odhalila inspekce před sedmi lety, nemůže obvykle spotřebitel vypozorovat z ničeho, zda palivo je vyhovující, či není. Ostatně to je důvod, proč kontroly provádí Česká obchodní inspekce v takovém množství (cca 2650 vzorků ročně, což stanovuje i zmíněná vyhláška 516/2020 Sb.), protože zde se spotřebitel nemůže obvykle bránit sám a nemá, jak zjistit kvalitu paliva při tankování do svého auta, popisuje.





V článku na serveru Autoweb.cz zmiňují, že natankováním paliva s mírnými odchylkami od požadované kvality většinou nehrozí fatální poškození motoru a případné problémy odezní po dotankování odpovídajícího paliva a poškození motoru by mohlo způsobit až dlouhodobé tankování stejně nekvalitního paliva. V případě okamžité změny chování motoru po natankování by však řidič měl ihned zastavit vozidlo, nechat ho odtáhnout do servisu a pohonné hmoty reklamovat. V extrémním případě silné kontaminace paliva vodou nebo i při smíchání benzínu a motorové nafty to řidič pozná ihned, upozorňují.

Monika Šaríková z portálu Srovnejto.cz doporučuje být obzvlášť obezřetný u čerpacích stanic, které jsou součástí firemních areálů. Pokud v nich jako zaměstnanci můžete pohonné hmoty čerpat, mějte na paměti, že tato místa nepodléhají stejným kontrolám jako veřejně dostupné pumpy a kvalita dostupných paliv tak může pokulhávat, popisuje s tím, že to nemusí být způsobeno ani palivem jako takovým, ale i špatně prováděnou údržbou nádrží a souvisejících technologií.

Jak zákazník zjistí podrobnosti o palivu?

Tomáš Trč serveru Podnikatel.cz potvrdil, že zákazníky informují o podrobnostech o nabízených pohonných hmotách jednak prostřednictvím popisků na čerpacích stanicích, jednak pravidelně edukují o kvalitě pohonných hmot prostřednictvím sociálních sítí, jejich webových stránek a případně o ní hovoří ve firemním podcastu Evolucionáři. Michal Janda uvedl, že složení a parametry pohonných hmot jsou k nahlédnutí v technických informacích na webových stránkách OMV. V případě Tank ONO jsou složení či atesty k dispozici na každé čerpací stanici. Na vyžádání je vám vedoucí předloží, doplňuje Jiří Ondra mladší.

Je kvalitnější benzín vždy dražší?