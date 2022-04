Květák a dalších 6 věcí je letos levnějších než vloni. Co obchodníci zlevnili?

Jedná se například o pomeranče, květák či vepřové. Některé další potraviny, třeba šunka nebo banány, pak šly pořídit meziročně levněji na začátku letošního roku. Přestože však i v budoucnu může platit, že některé zboží půjde pořídit levněji než před rokem, odborníci očekávají v následujících měsících další nárůst inflace.

Inflace už atakovala 13 %

Jak před několika týdny zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), meziroční inflace v Česku dosáhla v březnu na 12,7 %, což je nejvyšší růst spotřebitelských cen od května roku 2019. Oproti únoru se tak meziroční inflace zvýšila o 1,6 p. b. Nejvýraznější zrychlení cenového růstu jsme zaznamenali u pohonných hmot, které byly v březnu o polovinu dražší než před rokem. Například Natural 95 se u čerpacích stanic prodával průměrně za zhruba 44,50 korun za litr a nafta za 47 korun za litr, uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo podle dat ČSÚ zejména v oddílech doprava a bydlení. V oddíle doprava zrychlil zejména růst cen pohonných hmot a olejů na 50,6 % (v únoru 31,0 %). V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 24,7 % (v únoru o 22,6 %), zemního plynu o 37,7 % (v únoru o 28,3 %), výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 16,4 % (v únoru o 14,5 %) a tepla a teplé vody o 13,9 % (v únoru o 12,4 %).

Na růstu inflace se nicméně nejvíce podílely opět ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení, vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,4 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, tuhých paliv o 19,9 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava (nárůst o 21,6 %). Ceny oděvů se zvýšily o 19,9 % a obuvi o 15,4 %. Celkově pak ceny zboží vzrostly o 14,3 % a ceny služeb o 10,4 %.

Za zvýšení cenové hladiny může i oddíl potravin a nealkoholických nápojů. Například cena mouky stoupla o 30,3 %, polotučného trvanlivého mléka o 20,1 %, másla o 31,9 % a brambor o 21,4 %. Server Podnikatel.cz však při porovnání detailních dat ČSÚ našel několik položek, které byly letos v březnu levnější než před rokem. Jedná se o:





Vepřová pečeně (1 kg)

V březnu byla levnější vepřová pečeně, a to zhruba o 1,5 Kč/kg. Levnější byla meziročně i letos v lednu, v únoru pak byla dražší.

Období Cena vepřové pečeně v Kč (za 1 kg) Březen 2022 96,35 Březen 2021 97,92 Únor 2022 100,23 Únor 2021 94,40 Leden 2022 111,07 Leden 2022 117,08

Vepřová kýta bez kosti

Vepřová kýta bez kosti byla zatím levnější ve všech letošních měsících než v loňských, a to poměrně výrazně. V březnu například meziročně zlevnila o 28 Kč.

Období Cena vepřové kýty bez kosti v Kč (za 1 kg) Březen 2022 105,19 Březen 2021 133,28 Únor 2022 107,03 Únor 2021 120,62 Leden 2022 97,63 Leden 2022 127,08

Jablka konzumní

Cena jablek byla sice letos zatím také pokaždé nižší, oproti vepřové kýtě však jen nepatrně.

Období Cena jablek konzumních v Kč (za 1 kg) Březen 2022 32,08 Březen 2021 32,45 Únor 2022 30,68 Únor 2021 32,36 Leden 2022 30,19 Leden 2022 31,77

Pomeranče

První dva měsíce sice pomeranče stály o něco málo více než před rokem, ale v březnu zlevnily.

Období Cena pomerančů v Kč (za 1 kg) Březen 2022 27,95 Březen 2021 29,20 Únor 2022 28,71 Únor 2021 27,41 Leden 2022 28,12 Leden 2022 27,92

Květák bílý celý

Cena květáku v březnu a květnu byla levnější o 7 a 3 koruny, letos v lednu byl nicméně květák dražší než vloni.

Období Cena květáku bílého celého v Kč (za 1 kg) Březen 2022 31,93 Březen 2021 39,01 Únor 2022 34,42 Únor 2021 37,50 Leden 2022 41,90 Leden 2022 38,50

Mrkev

Letošní první čtvrtletí šlo pořídit mrkev levněji než před rokem, a to o několik korun na kilogram.

Období Cena mrkve Kč (za 1 kg) Březen 2022 19,81 Březen 2021 23,28 Únor 2022 18,66 Únor 2021 21,90 Leden 2022 17,93 Leden 2022 20,57

Vodka jemná

Ještě v lednu se vodka prodávala za vyšší cenu než v roce 2021, v únoru se ceny srovnaly a v březnu ji šlo pořídit už o 12 Kč/l levněji.

Období Cena vodky jemné Kč (za 1 l) Březen 2022 248,11 Březen 2021 260,34 Únor 2022 251,17 Únor 2021 251,19 Leden 2022 251,61 Leden 2022 245,58

Letošní vrchol inflace může být až 16 %

Co se týče dalšího vývoje inflace, analytici sice očekávají, že se v následující měsících bude ještě zvyšovat, vrchol je ale už na dohled. Inflace se bude ještě dále zvyšovat, její vrchol čekáme během druhého čtvrtletí mezi 13 a 14 %. Ve směru vyšší inflace budou i nadále působit především nabídkové faktory (energie, pohonné hmoty a potraviny), naopak proinflační působení poptávkových vlivů bude dále slábnout kvůli negativním dopadům ruské invaze na českou ekonomiku, uvedl Jiří Polanský, analytik České spořitelny. Po skoku ze začátku roku již meziměsíční zdražování slábne a s tím počítáme i pro další měsíce. Meziroční míra inflace i tak bude vrcholit mezi 13 – 14 % v polovině letošního roku. Nejistota odhadů zůstává zvýšená, připojil se Michal Brožka, analytik Komerční banky.

Najdou se nicméně i skeptičtější predikce. Podle analytika společnosti Akcenta CZ Miroslava Nováka by inflace mohla kulminovat až na přelomu 2. a 3. čtvrtletí, a to na úrovni kolem 15 %. Také Jana Mücková, ekonomka z investiční skupiny LOGeco, předpokládá, že vrchol bude až okolo 15 % hranice. Podle Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Cyrrus, by se inflace dokonce mohla přiblížit v létě až 16 %.

Celková letošní inflace? 12 až 13 %

Celkově by podle ekonomů měla letos inflace v průměru činit okolo 12 %. Aktuální data naznačují, že by průměrná inflace mohla letos dosáhnout zhruba 12 %. Hlavním důvodem bude růst cen potravin, energií a pohonných hmot, naopak oproti loňskému roku bude poptávkový proinflační vliv podstatně slabší. To ale neznamená, že dojde k útlumu jádrové inflace. Růst cen nákladů totiž přinutí firmy či podnikatele zvýšit ceny zboží a služeb, které jsou v jádrové inflaci zachyceny. Inflace zůstane zvýšená také v příštím roce, nicméně postupně se bude relativně rychle vracet k inflačnímu cíli, kterého dosáhne v roce 2024, domnívá se Jiří Polanský, analytik České spořitelny.