KVÍZ: „Důkaz místo slibů!“ Poznáte známé značky podle reklamního sloganu?

Slogan „Když ji miluješ, není co řešit“ si většina z vás asi ihned spojí s Kofolou. Ale víte, která značka „myslí na všechno“? Otestujte své znalosti.

Jak má vypadat správný reklamní slogan

Sdělit vše podstatné o výrobku nebo značce, zaujmout a být dobře a dlouho zapamatovatelný. To vše maximálně v osmi slovech. Tak by měl vypadat dobrý reklamní slogan.

Jak říkají odborníci, správný slogan musí umět produkt nebo službu dobře popsat a dokázat jednoznačně sdělit, proč je to či ono pro zákazníka dobré, užitečné, správné nebo prospěšné. Podnikatel by měl mít představu o významech, hodnotách a emocích, které by měl jeho slogan komunikovat.

Pokud vymýšlíte slogan pro vlastní značku, je dobré si nejprve ujasnit, čemu má slogan pomoci. Je součástí firemní identity, nebo jen konkrétní reklamní kampaně? Každá z nich má totiž jiný účel a podle toho hodnotíme, jak funguje. Obecně slogany fungují, když lidé začnou vnímat reklamu. A i v tom může slogan pomoci. Pokud si tedy slogan rychle osvojí cílová skupina, pak zafunguje.

Vyzkoušejte si v našem druhém kvízu na toto téma, jak dobře dokážete přiřadit reklamní slogany ke značce.