KVÍZ: Míša, Ledňáček, nebo Magnum? Zjistěte, jak dobře znáte značky zmrzlin

Zatímco někdo nedá dopustit na točenou zmrzlinu, jiný vyznává kopečkovou a další si zase rád koupí nanuk na špejli nebo kornout. Každý si tak může vybrat z mnoha příchutí od českých i zahraničních značek.

Za kvalitní zmrzlinou jsou suroviny, čas a péče

Podle Josefa Brandy ze Zmrzliny u Pepeho Holice je výroba kvalitní zmrzliny hlavně o čase, který chcete přípravě věnovat, o ochotě stále se učit, o výběru opravdu kvalitních surovin a samozřejmě je nutné mít k výrobě dobré stroje. Ale to není vše. Je nutné sledovat nové trendy, nové chutě, vědět, co si zákazník žádá. To vše se vyvíjí. Já osobně jsem příznivcem staré řemeslné výroby, kterou doplňuji o nové trendy, dodal pro náš server již dříve.

Jak jsme psali, U AGROLA, Jogurtová zmrzlina Jindřichův Hradec, spočívá kouzlo v kvalitním a chutném jogurtu, který jejich zmrzlině dodává tak výjimečnou chuť. Kouzlo té nejlepší zmrzliny spočívá v trpělivosti, kvalitě surovin a lásce a péči, kterou výrobě zmrzliny věnujete, popsala Markéta Voda, majitelka a jednatelka Maty’s Nice Cream s tím, že řemeslná zmrzlina není na přípravu jednoduchá, a proto hodně zmrzlinářů volí rychlejší cestu – rozmíchat sáček a mít hotovo. U nich se na výrobě zmrzliny podílí celá rodina a je to někdy i několikadenní proces.

