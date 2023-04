KVÍZ: Ve hře jsou změny DPH. Víte, jaké jsou sazby a jaké zboží a služby kam patří?

Nově by mohly místo aktuálních tří sazeb DPH zavést opětovně pouze dvě. Návrh obsahuje také přesun některých služeb a zboží z nejnižší sazby do té nejvyšší.

Ve hře jsou změny DPH

Jedním z návrhů na úpravu daní je zúžení tří sazeb DPH pouze na dvě. Základní ve výši 21 procent a snížené ve výši 14 procent. Podle návrhu by do 14% sazby mohly přesunout například léky, jízdenky ve veřejné dopravě, stravovací služby, bezlepkové výrobky nebo knihy, noviny a časopisy. Z patnácti do čtrnáctiprocentní sazby DPH by pak mohly být přemístěny potraviny, nealkoholické nápoje, zdravotnické pomůcky nebo stavební práce.

Cílem reformy je snížit schodek státního rozpočtu. O plánovaných změnách v DPH se bude ještě jednat. Opozice s návrhem nesouhlasí.