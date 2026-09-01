Kvůli dluhu na pojistném na vás nově přijde finančák

Od roku 2028 by měly být pohledávky z dlužného pojistného předávány finančním úřadům. Ty už dnes mají rozsáhlý systém pro správu a vymáhání veřejných pohledávek. ČSSZ a její územní správy tak přestanou tuto agendu vykonávat. U zdravotních pojišťoven bude v první fázi možné předávat vymáhání finanční správě dobrovolně.
Finanční úřady se mají stát tzv. obecným správcem daně, který bude příslušný v režimu dělené správy vymáhat veřejná pojistná i další peněžitá plnění ukládaná orgány sociálního zabezpečení nebo zdravotními pojišťovnami, uvádí ke schválenému návrhu Vláda ČR.
Pro dlužníky to může znamenat především jednodušší komunikaci se státem. Pokud má člověk nebo firma závazky vůči více veřejným institucím, nebude muset řešit jejich vymáhání odděleně. Stát si od změny slibuje také efektivnější využití dat a technického zázemí finanční správy.
Zdravotní dluhy mohou být levnější
Významnou změnu může přinést nový systém hlavně u dluhů na veřejném zdravotním pojištění. Ty jsou dnes často vymáhány prostřednictvím soudních exekutorů, což může znamenat vyšší náklady než daňová exekuce. Přesun vymáhání pod finanční správu má proto podle ministerstva snížit náklady spojené s vymáháním a také počet exekucí.
Neznamená to ale, že by lidé od roku 2028 začali běžné zálohy na zdravotní nebo sociální pojištění posílat finančnímu úřadu. Změna se v první fázi týká především správy a vymáhání již vzniklých nedoplatků. U zdravotních pojišťoven navíc zůstane možnost předání pohledávky finanční správě zpočátku dobrovolná.
Součást návratu Jednotného inkasního místa
Novinka je další etapou projektu Jednotného inkasního místa (JIM). Původní myšlenka sjednotit správu daní a pojistného se v Česku objevuje už řadu let. Současný návrh ale postupuje postupně. První výraznou změnou má být právě sjednocení vymáhání nedoplatků.
Další krok má přijít v roce 2029. Pro podnikatele se počítá se společným podáním daňového přiznání a přehledů pro sociální a zdravotní pojištění na jednom místě, u finančního úřadu. Díky propojení systémů by navíc mělo být možné některé údaje do formulářů automaticky předvyplňovat.
Vláda návrh schválila, změna ale ještě není hotová
Návrh, který změny obsahuje, vláda schválila 31. srpna 2026. Jde o součást širšího zákona o platformové práci, který mimo jiné mění pravidla pro odhalování nelegálního a nehlášeného zaměstnávání. Nyní bude návrh pokračovat legislativním procesem.
Pro lidi a firmy, které mají dluhy na pojistném, by změna měla znamenat především jednodušší a levnější způsob jejich vymáhání. Samotná povinnost pojistné platit ani vznik případného dluhu se tím ale nemění.