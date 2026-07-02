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Kvůli jedné listině mohou studenti přijít o sirotčí důchod. ČSSZ proto mění postup

Jana Knížková
Dnes
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Mladá dávka sedí ve škole ve školní lavici a tráví se nešťastně
Autor: Depositphotos
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Pokračování ve studiu je pro řadu studentů podmínkou, aby nepřišli o sirotčí důchod. Jenže školy potřebné dokumenty často vydávají až se začátkem školního nebo akademického roku. Česká správa sociálního zabezpečení proto upřesnila, jak mají studenti a jejich rodiny v takové situaci postupovat, aby se vyhnuli zbytečným komplikacím.
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Nezaopatřené děti, které pobírají pozůstalostní důchod a po prázdninách pokračují ve studiu, musí České správě sociálního zabezpečení doložit, že jejich studium pokračuje. Jenže potvrzení o studiu školy často vydávají až po začátku školního nebo akademického roku. Právě tato časová prodleva mohla v minulosti způsobit zbytečné komplikace.

Rozhodnutí o příjetí

ČSSZ proto letos umožní, aby studenti přijatí na vysokou školu doložili svůj nárok už před začátkem akademického roku. Místo potvrzení o studiu může dočasně posloužit rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Tento dokument je potřeba doručit nejpozději do 20. července. Díky tomu bude mít ČSSZ informaci, že student bude ve studiu pokračovat, a nebude muset čekat na potvrzení, které škola vydá až později.

To ale neznamená, že potvrzení o studiu už není potřeba. Jakmile studium začne, musí student nejpozději do jednoho měsíce dodat také oficiální potvrzení vydané školou. Pokud tak neučiní, může o pozůstalostní důchod přijít.

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Rozhodnutí o odejmutí může i přesto přijít 

ČSSZ upozorňuje, že kvůli technickému zpracování výplat se může výjimečně stát, že student obdrží rozhodnutí o odejmutí pozůstalostního důchodu, i když rozhodnutí o přijetí odevzdal včas.

V takovém případě ale není důvod k panice. Správa sociálního zabezpečení na základě již doručených dokladů důchod znovu přizná a doplatí i částku, která mezitím nebyla vyplacena.

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U středoškoláků platí jiný postup

Odlišná pravidla platí pro studenty středních škol. Kvůli elektronickému systému přihlášek školy zpravidla nevydávají klasické rozhodnutí o přijetí. Samotné potvrzení z elektronického systému proto ČSSZ neuznává.

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Po nástupu na střední školu je třeba doložit potvrzení o studiu, případně papírové rozhodnutí o přijetí, pokud ho škola vystavila. Ideální je dodat doklady nejpozději do 15. září.

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Kam doklady poslat

Potřebné dokumenty lze zaslat přímo České správě sociálního zabezpečení nebo je odevzdat na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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