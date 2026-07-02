Kvůli jedné listině mohou studenti přijít o sirotčí důchod. ČSSZ proto mění postup

Nezaopatřené děti, které pobírají pozůstalostní důchod a po prázdninách pokračují ve studiu, musí České správě sociálního zabezpečení doložit, že jejich studium pokračuje. Jenže potvrzení o studiu školy často vydávají až po začátku školního nebo akademického roku. Právě tato časová prodleva mohla v minulosti způsobit zbytečné komplikace.
Rozhodnutí o příjetí
ČSSZ proto letos umožní, aby studenti přijatí na vysokou školu doložili svůj nárok už před začátkem akademického roku. Místo potvrzení o studiu může dočasně posloužit rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Tento dokument je potřeba doručit nejpozději do 20. července. Díky tomu bude mít ČSSZ informaci, že student bude ve studiu pokračovat, a nebude muset čekat na potvrzení, které škola vydá až později.
To ale neznamená, že potvrzení o studiu už není potřeba. Jakmile studium začne, musí student nejpozději do jednoho měsíce dodat také oficiální potvrzení vydané školou. Pokud tak neučiní, může o pozůstalostní důchod přijít.
Rozhodnutí o odejmutí může i přesto přijít
ČSSZ upozorňuje, že kvůli technickému zpracování výplat se může výjimečně stát, že student obdrží rozhodnutí o odejmutí pozůstalostního důchodu, i když rozhodnutí o přijetí odevzdal včas.
V takovém případě ale není důvod k panice. Správa sociálního zabezpečení na základě již doručených dokladů důchod znovu přizná a doplatí i částku, která mezitím nebyla vyplacena.
U středoškoláků platí jiný postup
Odlišná pravidla platí pro studenty středních škol. Kvůli elektronickému systému přihlášek školy zpravidla nevydávají klasické rozhodnutí o přijetí. Samotné potvrzení z elektronického systému proto ČSSZ neuznává.
Po nástupu na střední školu je třeba doložit potvrzení o studiu, případně papírové rozhodnutí o přijetí, pokud ho škola vystavila. Ideální je dodat doklady nejpozději do 15. září.
Kam doklady poslat
Potřebné dokumenty lze zaslat přímo České správě sociálního zabezpečení nebo je odevzdat na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení.