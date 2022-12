Kvůli pandemii jsme ze dne na den ztratili část příjmů, říká ředitelka Loono

Loono – kdo o tomto sdružení ještě neslyšel, měl by zpozornět. A to právě v současné době, kdy lidé v důsledku pandemie zapomínají na vlastní prevenci zdraví. Sdružení vzniklo jako odpověď na to, že právě prevence je v životě důležitá. Své o tom ví jeho zakladatelka a lékařka Kateřina Vacková, která díky prevenci zvítězila nad vážnou chorobou.

Nyní její sdružení čítá velký tým mladých lékařů, mediků a dalších profesionálů, kteří učí lidi o tom, že prevence skutečně může zachraňovat životy. Aktivity sdružení jsou rozsáhlé, od komunikačních kampaní, školení až po workshopy ve firmách i školách. Je toho ale více, potvrdila nám to ředitelka sdružení Blanka Sigmundová.