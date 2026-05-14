Lajkování videí za velké peníze? Policie varuje před novým trikem

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Mladá pohledná žena v brýlích sedí u stolu před notebookem, tváří se vyděšeně až v šoku a drží si u úst dlaň
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Internetoví podvodníci přicházejí s další fintou, jak z lidí vylákat peníze. Tentokrát cílí na matky na mateřské dovolené a slibují snadný přivýdělek přes sociální síť TikTok.

Podvody na internetu jsou stále rafinovanější a útočníci často sázejí na jednoduchý princip, rychlý výdělek bez velké námahy. Právě na to doplatila žena z Teplicka, která uvěřila nabídce brigády na sociální síti TikTok. Místo přivýdělku ale nakonec přišla o 130 tisíc korun.

Stačilo lajkovat videa

Ženě na TikToku vyskočilo video z profilu s názvem „Video Promotion Campaign“. Příspěvek sliboval možnost vydělávat peníze pouhým označováním videí známých influencerů tlačítkem „To se mi líbí“.

Pokuta za rychlost, i když nemáte auto. Nový podvod se šíří přes SMS. Takhle vypadá

Reklama byla cílená především na matky na mateřské dovolené. Pod videem byl odkaz, na který žena klikla a následně byla přesměrována do další aplikace.

Za první splněný úkol dostala odměnu 25 korun, což v ní vyvolalo důvěru, že systém skutečně funguje.

Vidina skvělých výdělků

Po čase ale přišel zlom. Ženě bylo řečeno, že pokud chce vydělávat více peněz a dostat se do takzvané „pokročilé skupiny“, musí nejprve poslat vlastní peníze jako investici.

Podvodníci navíc začali vytvářet psychický tlak. Další členové skupiny ji přesvědčovali, že pokud peníze nepošle, poškodí tím výdělky ostatních. Žena nakonec v několika platbách odeslala celkem 130 tisíc korun.

Šíří sa falešná anketa na WhatsAppu. Kliknutí může zničit váš účet

Policie varuje před snadnými výdělky

Policisté znovu upozorňují, že podobné nabídky snadného přivýdělku na sociálních sítích bývají velmi často podvodné. Varovným signálem je zejména situace, kdy po člověku někdo požaduje peníze s příslibem vyšších budoucích výdělků.

Normální brigáda má peníze vydělat. Jakmile však někdo manipulativně požaduje vaše peníze, jedná se vždy o podvod, připomínají policisté v tiskové zprávě. 

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

