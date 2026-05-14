Lajkování videí za velké peníze? Policie varuje před novým trikem

Podvody na internetu jsou stále rafinovanější a útočníci často sázejí na jednoduchý princip, rychlý výdělek bez velké námahy. Právě na to doplatila žena z Teplicka, která uvěřila nabídce brigády na sociální síti TikTok. Místo přivýdělku ale nakonec přišla o 130 tisíc korun.
Stačilo lajkovat videa
Ženě na TikToku vyskočilo video z profilu s názvem „Video Promotion Campaign“. Příspěvek sliboval možnost vydělávat peníze pouhým označováním videí známých influencerů tlačítkem „To se mi líbí“.
Reklama byla cílená především na matky na mateřské dovolené. Pod videem byl odkaz, na který žena klikla a následně byla přesměrována do další aplikace.
Za první splněný úkol dostala odměnu 25 korun, což v ní vyvolalo důvěru, že systém skutečně funguje.
Vidina skvělých výdělků
Po čase ale přišel zlom. Ženě bylo řečeno, že pokud chce vydělávat více peněz a dostat se do takzvané „pokročilé skupiny“, musí nejprve poslat vlastní peníze jako investici.
Podvodníci navíc začali vytvářet psychický tlak. Další členové skupiny ji přesvědčovali, že pokud peníze nepošle, poškodí tím výdělky ostatních. Žena nakonec v několika platbách odeslala celkem 130 tisíc korun.
Policie varuje před snadnými výdělky
Policisté znovu upozorňují, že podobné nabídky snadného přivýdělku na sociálních sítích bývají velmi často podvodné. Varovným signálem je zejména situace, kdy po člověku někdo požaduje peníze s příslibem vyšších budoucích výdělků.
Normální brigáda má peníze vydělat. Jakmile však někdo manipulativně požaduje vaše peníze, jedná se vždy o podvod, připomínají policisté v tiskové zprávě.